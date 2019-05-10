"Юные мстители". Какие подвиги совершили пионеры-герои в годы Великой Отечественной войны

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 мая 1944 года, 75 лет назад, в ходе Великой Отечественной войны погиб в бою 14-летний советский партизан Марат Казей. В 1965 году ему было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Имя Марата Казея внесено в Книгу почета Всесоюзной пионерской организации им. В. И. Ленина.

В ходе Великой Отечественной войны многие советские пионеры участвовали в боевых действиях, сражались в партизанских отрядах. Традиционно считается, что звания Героя Советского Союза были удостоены шесть пионеров: Леня Голиков, Марат Казей, Валя Котик, Зина Портнова, Шура Чекалин и Боря Цариков. Однако из них членами пионерской организации на момент совершения подвига являлись только Казей и Котик. Остальные были старше предельного для пионеров возраста 15 лет, а Портнова и Цариков уже состояли в комсомольской организации. Тем не менее, имена всех шести Героев Советского Союза внесены в Книгу почета Всесоюзной пионерской организации.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о пионерах - Героях Советского Союза.

Марат Казей

Марат Иванович Казей родился 29 октября 1929 года в д. Станьково Койдановского района Минской области Белорусской ССР (ныне - Дзержинский район Минской области Республики Белоруссия) в семье бывшего моряка.

Когда началась Великая Отечественная война, Казей успел окончить только четыре класса сельской школы. В ноябре 1942 года нацисты повесили его мать Анну, которая помогала партизанам, после чего Марат вместе со старшей сестрой Ариадной ушел в партизанский отряд им. 25-летия Октября. Зимой 1943 года при выходе партизан из окружения Ариадна Казей получила обморожение ног и была эвакуирована. Марат решил остаться в отряде и стал разведчиком штаба бригады им. К. К. Рокоссовского, участвовал в диверсиях, выполнял ряд опасных заданий. Погиб 11 мая 1944 года в д. Хоромецкое Узденского района Минской области, подорвав себя гранатой в бою с карателями из зондеркоманды СС "Дирлевангер" и полицаями. В 1946 году его тело с воинскими почестями было перезахоронено в родной деревне.

Указом Президиума Верховного Совета (ВС) СССР от 8 мая 1965 года группе из 12 партизан и участников белорусского подполья, в числе которых был Марат Казей, присвоены звания Героев Советского Союза "за особые заслуги, мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков". Также Казей был награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслуги" и орденом Отечественной войны I степени.

В 1957 году советский кинорежиссер Эдуард Бочаров снял фильм "Орленок", посвященный Вале Котику и Марату Казею.

Леня Голиков

Леонид Александрович Голиков родился 17 июня 1926 года в д. Лукино Старорусского (ныне - Парфинского) района Новгородской области в рабочей семье. После окончания семи классов школы работал на фанерном заводе.

Когда началась Великая Отечественная война, Голикову было 15 лет. В марте 1942 года он присоединился к 67-му партизанскому отряду 4-й Ленинградской партизанской бригады. В отряде был разведчиком, уничтожил 78 немецких солдат и офицеров, взорвал два железнодорожных и 12 шоссейных мостов, подорвал девять автомашин с боеприпасами. В августе 1942 года в районе д. Варницы Стругокрасненского района Псковской области подорвал гранатой автомобиль немецкого генерал-майора инженерных войск Рихарда фон Виртца и захватил портфель с документами военного характера (чертежи новых образцов немецких мин, инспекционные донесения и др.). Был представлен к званию Героя Советского Союза, но получить его при жизни не успел. 24 января 1943 года 16-летний партизан погиб в бою у с. Острая Лука Дедовичского района Псковской области. Похоронен в родной деревне.

Указом Президиума ВС СССР от 2 апреля 1944 года "за образцовое выполнение заданий командования" в составе группы командиров партизанских соединений и партизан Ленинградской области Лене Голикову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно (здесь и далее - одновременно с присвоением почетного звания Герой Советского Союза награждался орденом Ленина). Он также был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу" и "Партизану Отечественной войны" II степени.

Валя Котик

Валентин Александрович Котик родился 11 февраля 1930 года в с. Хмелевке Каменец-Подольской области Украинской СССР (ныне - Хмельницкая область Украины) в крестьянской семье. С 1937 года проживал в г. Шепетовке той же области.

К началу Великой Отечественной войны перешел в шестой класс средней школы. После оккупации города немецкими войсками вступил в подпольную организацию. Вел работу по сбору оружия и боеприпасов, расклеивал листовки. С 1942 года был связным шепетовской подпольной организации, в августе 1943 года вступил в партизанский отряд им. Кармелюка под командованием Ивана Музалёва. Участвовал в боевых действиях и диверсиях, был дважды ранен. В бою за г. Изяслав 16 февраля 1944 года получил тяжелое ранение и на следующий день скончался. На момент смерти Котику исполнилось 14 лет. Он похоронен в Шепетовке.

Валя Котик стал самым молодым Героем Советского Союза: это звание было присвоено ему посмертно 27 июня 1958 года отдельным указом Президиума ВС СССР "за проявленное мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками". Также Котик был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалью "Партизану Отечественной войны" II степени.

Зина Портнова

Зинаида Мартыновна Портнова родилась 20 февраля 1926 года в гор. Ленинграде (ныне - Санкт-Петербург) в семье рабочего. В начале июня 1941 года 15-летняя Зина приехала на каникулы после седьмого класса школы к бабушке в д. Зуи близ станицы Оболь Шумилинского района Витебской области Белорусской ССР (ныне - Белоруссия).

С началом Великой Отечественной войны оказалась на оккупированной территории. В 1942 года стала членом подпольной организации "Юные мстители", была принята в комсомол. Подпольщики занимались распространением листовок, добывали для партизан сведения о действиях немцев, участвовали в организации диверсий. Зина Портнова работала в столовой курсов переподготовки немецких офицеров, где по указанию руководства подполья отравила пищу (погибли более ста человек). Скрываясь от преследования, в августе 1943 года ушла в партизанский отряд им. К. Е. Ворошилова, где стала разведчицей, участвовала в подрывах эшелонов. В 1943 году Обольское подполье было разгромлено. В декабре того же года, возвращаясь с задания, Зина Портнова была задержана в д. Мостище. Во время одного из допросов попыталась бежать, но была схвачена и отправлена в тюрьму. 13 января 1944 года Зину Портнову, которой не исполнилось еще 18 лет, расстреляли. Место захоронения не установлено.

Президиум ВС СССР своим указом от 1 июля 1958 года "за мужество и героизм, проявленные в борьбе против фашистских захватчиков" присвоил звания Героев Советского Союза Зинаиде Портновой (посмертно) и Ефросинье Зеньковой, руководителю Обольской подпольной комсомольской организации.

Шура Чекалин

Александр Павлович Чекалин родился 25 марта 1925 года в с. Песковатском Лихвинского уезда Калужской губернии (ныне - Суворовский район Тульской области) в семье охотника.

В мае 1941 году окончил восемь классов средней школы в г. Лихвине (ныне - Чекалин). С началом Великой Отечественной войны вступил добровольцем в истребительный отряд, затем вместе с отцом перешел в партизанский отряд "Передовой", став разведчиком. Собирал сведения о дислокации, численности, вооружении и маршрутах передвижения немецких частей, а также минировал дороги, подрывал эшелоны, выполнял обязанности радиста. В начале ноября 1941 года Александр Чекалин серьезно заболел и вернулся в родное село, где был захвачен в плен немцами после доноса сельского старосты. 6 ноября 1941 году 16-летний партизан был повешен на городской площади Лихвина. После освобождения города перезахоронен с воинскими почестями. 3 апреля 1942 года сдавшие партизана немцам Никифор Авдюхин и Алексей Осипов были расстреляны по приговору советского суда.

4 февраля 1942 года отдельным указом Президиума ВС СССР Александру Чекалину "за отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе против немецких захватчиков" было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

С 1944 года г. Лихвин носит имя Чекалин. В 1972 году о подвиге партизана был снят советский кинофильм "Пятнадцатая весна" (реж. Инна Туманян).

Боря Цариков

Борис Андреевич Цариков родился 31 октября 1925 года (по другим данным - 1926 года) в гор. Гомеле Гомельской губернии РСФСР (ныне - на территории Белоруссии) в семье служащего. Имел среднее образование.

В 1941 году в возрасте 16 лет вступил в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии, служил разведчиком 43-го стрелкового полка 106-й стрелковой дивизии 65-й армии Центрального фронта. 15 октября 1943 году с группой минеров 17-летний Цариков переправился через реку Днепр в районе пос. Лоева Гомельской области и водрузил на правом берегу красное знамя. В течение пяти суток участвовал в боях по расширению плацдарма. Несколько раз возвращался на левый берег с боевыми донесениями в штаб.

Указом Президиума ВС СССР от 30 октября 1943 года в составе группы из 183 военнослужащих 65-й армии красноармеец Борис Цариков был удостоен звания Героя Советского Союза "за форсирование реки Днепр, захват и удержание плацдарма на западном берегу реки".

13 ноября 1943 года Борис Цариков (на тот момент - ефрейтор, комсорг батальона) погиб в бою. Похоронен в братской могиле в Лоеве.