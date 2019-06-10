Как расследовали дело в отношении экс-главы Республики Коми

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 июня 2019 года Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера виновным в создании организованного преступного сообщества и коррупции и приговорил его к 11 годам заключения. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об истории уголовного дела.

Кто такой Вячеслав Гайзер

Вячеслав Гайзер (род. 1966), выпускник Московского экономико-статистического института и Московского госуниверситета экономики, статистики и информатики. Начинал трудовую деятельность в банке "Менатеп", затем работал в "Комибанке", "Коми социальном банке". В 2002 году перешел в правительство Республики Коми. В 2003-2010 годах занимал должность министра финансов республики, одновременно был заместителем, затем первым заместителем главы Коми. В 2010 году региональный парламент утвердил Вячеслава Гайзера главой республики. На выборах 14 сентября 2014 года был избран руководителем региона на очередной срок. 30 сентября 2017 года указом президента РФ Вячеслав Гайзер был отстранен от должности руководителя Коми в связи с утратой доверия главы государства.

Задержание и арест

18 сентября 2015 года Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ возбудило в отношении Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова и ряда чиновников Коми уголовное дело по ст. 210 ("Создание организованного преступного сообщества или участие в нем") и ст. 159 ("Мошенничество") Уголовного кодекса (УК) РФ. 20 сентября им было предъявлено обвинение, в тот же день Басманный суд Москвы санкционировал арест подозреваемых. Срок содержания под стражей Вячеслава Гайзера и других обвиняемых неоднократно продлевался, в последний раз - до 27 августа 2019 года.

По данным следствия, преступное сообщество, в которое входили обвиняемые, было организовано в 2006 году. Инициатором его создания следствие считает предпринимателя, бывшего гендиректора компании "Ренова" Александра Зарубина. Участники преступной группы незаконно завладели высокорентабельными предприятиями региона либо установили контроль над ними с целью незаконного обогащения. Так, в 2010 году они организовали приватизацию ГУП "Птицефабрика Зеленецкая", в результате которой путем мошенничества получили контроль над предприятием. Причиненный ущерб республиканскому бюджету оценивается в 3,3 млрд руб. Кроме того, обвиняемые похитили средства ОАО "Фонд поддержки инвестиционных проектов Республики Коми" на сумму 67 млн руб. Фонду путем различных схем передавались и продавались предприятия региона (бывший руководитель организации Игорь Кудинов также является фигурантом дела).

Новые обвинения

25 сентября 2015 года Следственный комитет России возбудил в отношении обвиняемых еще одно уголовное дело по ч. 4 ст. 174.1 УК РФ ("Легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления, в особо крупном размере, организованной группой"). По версии следствия, участники преступной группы легализовали незаконно полученное имущество на сумму более 988,5 млн руб.

31 августа 2016 года Гайзеру и другим фигурантам дела было предъявлено новое обвинение - в получении взяток (ч. 1 ст. 290 УК РФ) на общую сумму 198 млн руб. В частности, по данным следствия, в 2013 году обвиняемые получили от местного предпринимателя Евгения Самойлова две 25%-ные доли в уставном капитале ООО "Автоцентр" общей стоимостью 160 млн руб. Впоследствии акции были переоформлены на подконтрольное Чернову юридическое лицо - ООО "Отель-сервис". В 2008 году Гайзер способствовал назначению Александра Сердитова директором ОАО "Сыктывкарский ликеро-водочный завод". В качестве взятки за общее покровительство бывший глава Коми и его сообщники получили от руководства завода более 36 млн руб.

Дальнейшее расследование

В общей сложности по делу проходили порядка 20 человек, включая Вячеслава Гайзера, его заместителя Алексея Чернова, бывшего спикера Государственного совета республики Игоря Ковзеля, заместителя председателя правительства Коми Константина Ромаданова, экс-сенатора от региона Евгения Самойлова. 6 октября 2016 года обвинение в мошенничестве, а также в создании преступного сообщества и руководстве им предъявили Владимиру Торлопову, экс-главе Коми (2002-2010), бывшему члену Совета Федерации РФ (1996-2014).

С несколькими обвиняемыми - Константином Ромадановым, Евгением Самойловым, Демьяном Москвиным (управлял финансами преступной группы) и предпринимателем Алексеем Соколовым - следствие заключило досудебные соглашения о сотрудничестве, они дали признательные показания (впоследствии Москвин отказался от показаний, Алексей Соколов погиб в ДТП в мае 2018 года). Бизнесмен Александр Зарубин был объявлен в международный розыск. Еще один фигурант дела - гендиректор компании "Комижилстрой" Антон Фаерштейн - скончался 9 августа 2016 года в СИЗО "Матросская Тишина".

23 ноября 2017 года Генеральная прокуратура РФ утвердила обвинительное заключение по делу в отношении Гайзера, Чернова, Ковзеля, Торлопова и еще десяти человек (расследование в отношении других фигурантов дела продолжается). В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в создании преступного сообщества, получении взяток, мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем (ст. 210, ст. 290, ст. 159, ст. 174.1 УК РФ). По данным следствия, преступной группой руководили Гайзер, Торлопов, Чернов, Зарубин, а также предприниматель Валерий Веселов. Незаконно полученные средства они переводили в офшоры.

Причиненный Республике Коми ущерб составляет порядка 4,5 млрд руб. Для обеспечения возмещения ущерба следствие арестовало имущество обвиняемых на эту сумму. В собственность региона были возвращены предприятия, проданные или переданные в результате различных схем Фонду поддержки инвестиционных проектов республики Коми". Также республике были возвращены шесть ООО - "Энергосервис Коми", "Энерготрейд", "Республиканская генерирующая компания", "Усинская тепловая компания", "Республиканская сетевая компания".

В рамках расследования проведено более 80 обысков в Республике Коми, Санкт-Петербурге и Москве. Изъято свыше 60 кг ювелирных изделий, 150 часов стоимостью от 30 тыс. до 1 млн, более 50 печатей и штампов юридических лиц, задействованных в реализации офшорных схем и др.

Вынесение первых приговоров

3 мая 2018 года Замоскворецкий суд Москвы признал виновным в участии в преступном сообществе, мошенничестве и отмывании средств Демьяна Москвина и приговорил его к 6 годам лишения свободы и штрафу в 2 млн руб. Дело в отношении него рассматривалось в особом порядке. С Москвиным, который управлял находившимися в офшорах финансовыми потоками преступной группы, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве. Защита подала жалобу на приговор, попросив назначить условное наказание "из-за неправильно составленного обвинительного заключения". Сам Москвин просил полностью отменить приговор "как незаконный и необоснованный" и вернуть дело в прокуратуру. 30 июля 2018 года Мосгорсуд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Впоследствии Москвин отказался от признательных показаний.

31 мая того же года Замоскворецкий суд Москвы признал бывшего заместителя председателя правительства Коми Константина Ромаданова виновным в участии в преступном сообществе, взяточничестве в особо крупном размере и отмывании денежных средств и приговорил его к 7 годам колонии строго режима. Суд также назначил ему штраф в размере 170 млн руб.

Судебный процесс

В начале 2017 года остальные обвиняемые приступили к ознакомлению с делом. В конце сентября 2017 года Басманный суд Москвы ограничил экс-главе Коми срок ознакомления с делом до 18 октября 2017 года, посчитав, что он "намеренно затягивал процесс". Вячеслав Гайзер свою вину не признал.

В конце ноября 2017 года уголовное дело против Гайзера и еще 13 членов преступного сообщества было направлено в Замоскворецкий районный суд Москвы. 12 декабря в Замоскворецком суде Москвы начались предварительные слушания. Защита бывшего главы республики заявила ходатайство о возврате уголовного дела в прокуратуру в связи с нарушениями и необоснованным отказом в приобщении ряда доказательств, а также просила отправить дело "по подсудности" в Сыктывкар. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал. 27 декабря того же года начались слушания по существу. Судебный процесс длился 1,5 года.

26 марта 2019 года прокурор попросил признать Гайзера виновным в двух эпизодах мошенничества, руководстве организованным преступным сообществом, получении взятки и легализации денежных средств. Обвинение запросило для экс-главы Коми 21 год лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 500 млн руб., для других фигурантов дела - от 8 до 20 лет колонии и штраф на общую сумму около 500 млн руб.