Как развиваются отношения США и КНДР при Трампе

ТАСС-ДОСЬЕ. 30 июня 2019 года председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп встретились в пограничном пункте Пханмунджом на межкорейской границе. Американский лидер пересек границу КНДР, став первым действующим президентом США, ступившим на северокорейскую территорию. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о американо-северокорейских отношениях с 2017 года.

Кризис 2017 года

В 2017 году произошло резкое обострение ситуации на Корейском полуострове. КНДР провела ряд пробных запусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР), в связи с чем президент США Дональд Трамп (вступил в должность в январе 2017 года) развернул кампанию с обвинениями в адрес КНДР и ее лидера Ким Чен Ына (с 2011 года). Словесные выпады президент подкрепил отправкой в апреле 2017 года к берегам КНДР эскадры во главе с авианосцем Carl Vinson. КНДР продолжила испытательные ракетные пуски, на что 8 августа американский президент пригрозил ответить ей "огнем и яростью, каких мир еще не видел". На следующий день северокорейцы объявили о планах нападения на базы США на Гуаме. Очередной виток напряженности спровоцировали проведенные КНДР испытание компактного водородного заряда (в сентябре 2017 года), который может быть установлен на межконтинентальную баллистическую ракету (МБР), и запуск МБР "Хвасон-15" (в ноябре), способной достичь континентальной части США. Развитие конфликта привело к повторному внесению КНДР в список стран - спонсоров терроризма (впервые Вашингтон поместил Северную Корею в этот перечень в 1988 году после взрыва южнокорейского авиалайнера в 1987 году; исключил в 2008 году) и ужесточению санкций (в той или иной степени американские санкции в отношении КНДР действуют с 1950 года). В январе 2018 года вступил в силу Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций.

Шаги к нормализации отношений, саммит 2018 года

В начале 2018 года Ким Чен Ын начал кампанию по нормализации отношений с Республикой Корея и США.

12 июня на острове Сентоса в Сингапуре состоялась первая встреча президента США Дональда Трампа и председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына. Переговоры тет-а-тет длились около 45 минут, после чего продолжились в расширенном составе. Главными темами стали денуклеаризация, нормализация отношений и соблюдение прав человека. В совместной декларации стороны обязались установить двусторонние отношения "в новом формате". Дональд Трамп и Ким Чен Ын признали, что "первый в истории саммит США - КНДР был эпохальным событием", которое свидетельствует о "преодолении напряженности и враждебности, имевших место между странами в течение десятилетий".

После саммита Пентагон объявил о бессрочной приостановке военных учений на Корейском полуострове с целью сохранения возможности дипломатического процесса с КНДР. Северная Корея объявила о готовности демонтировать полигон для испытания ракетного оружия и закрыть ядерный исследовательский центр в Йонбёне при условии ответных шагов со стороны США.

В январе 2019 году Ким Чен Ын заявил, что намерен работать над созданием "новых отношений" с США и "привержен денуклеаризации Корейского полуострова", но, если Вашингтон не снимет санкции и не перестанет требовать от КНДР односторонних действий, его страна будет искать "новый путь защиты суверенитета".

27-28 февраля 2019 года в Ханое (Вьетнам) состоялась вторая встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Она закончилась преждевременно, без подписания какого-либо итогового документа и без совместной пресс-конференции. По итогам саммита Дональд Трамп заявил, что Северная Корея потребовала полного снятия санкций в обмен на ликвидацию ядерного объекта в Йонбёне, но США такая ситуация не устроила. В свою очередь министр иностранных дел КНДР Ли Ён Хо подчеркнул, что Пхеньян на переговорах предложил лишь частичную отмену санкций, а не полную, как утверждал президент США. Глава МИД также отметил, что в обмен на частичное снятие санкций северокорейская сторона предложила ликвидировать все ядерные объекты в Йонбёне, остановить все ракетные и ядерные испытания и дать соответствующие письменные гарантии. По словам Ли Ён Хо, "текущая позиция КНДР не изменится, даже если США предложат новые переговоры".