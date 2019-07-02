Хронология случаев гибели российских подводников

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 июля 2019 года в Минобороны РФ сообщили, что 1 июля произошел пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате, в результате чего погибли 14 моряков. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию случаев гибели подводников ВМФ РФ. Всего с 1992 года сообщалось о восьми таких случаях.

29 мая 1992 года в Североморске (Мурманская обл.) на борту атомной подводной лодки Б-502 (проект 671РТМ "Щука") Северного флота произошел взрыв и пожар. Перед этим при отработке задач в море была замечена неисправность компрессора высокого давления в первом отсеке. После возвращения корабля на базу на борт субмарины прибыл начальник электромеханической службы дивизии капитан I ранга Константин Ляшков. Когда агрегат запустили, произошел взрыв буферной емкости электрокомпрессора. В результате пять моряков пострадали, Константин Ляшков от полученных ранений скончался по дороге в госпиталь.

26 января 1998 года в губе Западная Лица (Кольский полуостров) произошло ЧП на атомной подводной лодке Б-527 (проект 671РТМ "Щука"). При вводе главной энергетической установки периферийная компенсирующая решетка реактора №1 опустилась не до конца. При попытке снять заглушку регулировочного винта началось поступление в отсек воды из первого (радиоактивного) контура реактора. Пять человек получили острое ингаляционное отравление. Спустя час в отсек была направлена аварийная партия, которая ликвидировала течь и дезактивировала отсек. Через шесть часов в госпитале от "сердечно-сосудистой недостаточности и остановки кровообращения" скончался командир дивизиона движения капитан III ранга Сергей Соловьев, который снимал заглушку в 4-м отсеке.

28 января 2000 года в Баренцевом море с атомной торпедной подводной лодки К-461 "Волк" (проект 971 "Щука-Б") смыло волной двух человек. Старший помощник командира экипажа и командир минно-торпедной боевой части (БЧ-3) пытались обрезать размотавшийся швартовый конец, находясь на верхней палубе.

12 августа 2000 года во время проведения военно-морских учений в Баренцевом море после взрывов и пожара затонул на глубине 108 м атомный подводный ракетоносец К-141 "Курск" (проект 949А "Антей") Северного флота. Согласно отчету правительственной комиссии, расследовавшей обстоятельства крушения, первый взрыв произошел в торпедном аппарате № 4 из-за утечки компонентов топлива торпеды, позднее взорвались стеллажи с другими торпедами. Оставшиеся в живых 23 моряка отступили в 9-й отсек, где умерли спустя сутки. В катастрофе погибли все находившиеся на борту 118 человек - члены экипажа и гражданские специалисты. В сентябре - октябре 2001 года лодка была поднята и впоследствии утилизирована.

30 августа 2003 года в Баренцевом море, близ острова Кильдин (Мурманская обл.), затонул атомный торпедоносец К-159 (проект 627А "Кит"). Лодку, выведенную из состава Северного флота в 1989 году, буксировалали с базы в Гремихе в Полярный для утилизации. Ядерный реактор был заглушен. В штормовых условиях произошел отрыв понтонов, лодка не могла самостоятельно держаться на плаву и затонула на глубине около 170 м. Один из десяти членов швартовой команды продержался в холодной воде около двух часов и был спасен, остальные погибли. Лодка не была поднята.

14 ноября 2004 года в Вилючинске (Камчатка) произошло ЧП на атомной подводной лодке К-223 "Подольск" (проект 667БДР "Кальмар"). Во втором отсеке корабля матросы дозаправляли водой аккумуляторную батарею, перекачивая ее из цистерны пресной воды в цистерну долива, а оттуда в батарею. Однако редукционный клапан в последней был неисправен из-за коррозии, поэтому вода подавалась в нее с большим, чем необходимо, давлением. Цистерну долива разорвало, в результате чего один из матросов был отброшен на переборку и скончался от черепно-мозговой травмы. Еще двое членов экипажа получили легкие ранения.

7 сентября 2006 года в районе полуострова Рыбачий (Баренцево море) произошло возгорание обратимого преобразователя в 6-м (электромеханическом) отсеке атомной подводной лодки Б-414 "Даниил Московский" (проект 671РТМК "Щука"). Сработала аварийная защита реактора. Личный состав не выполнил полную герметизацию пострадавшего отсека, продуктами горения оказался загазован и 5-й отсек. Мичман Рафим Шабанов и матрос Игорь Этюев включились в неприспособленные для дыхания в условиях пожаров изолирующие аппараты ИДА-59М, стали задыхаться, сорвали с себя маски и погибли от отравления угарным газом. После 14 часов без хода подводная лодка была отбуксирована на базу.

8 ноября 2008 года во время заводских испытаний на полигоне Тихоокеанского флота в Японском море на еще не принятой в состав флота атомной подводной лодке К-152 "Нерпа" (проект 971У "Щука-Б") произошло несанкционированное включение автоматизированной системы пожаротушения. Погибли трое военнослужащих и 17 гражданских специалистов, более 40 человек получили отравления различной степени тяжести.