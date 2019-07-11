Неудачные запуски ракет-носителей в мире с 2015 года

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 июля 2019 года (04:53 мск) неудачей закончился запуск с космодрома в Куру (Французская Гвиана) европейской ракеты-носителя Vega. Сбой в работе носителя возник примерно через две минуты после старта. В результате был потерян военный разведывательный спутник FalconEye1 Объединенных Арабских Эмиратов.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию аварий зарубежных ракет-носителей. Всего с 2015 г. произошло 13 неудачных запусков (без учета аварии Vega). Из них пять приходятся на китайские носители (включая частные ракеты), по три - на иранские и американские, по одной - на японскую и индийскую ракеты. Были потеряны американский грузовой космический корабль Dragon и 30 различных спутников.

28 июня 2015 года ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX взорвалась на третьей минуте полета, еще до отделения первой ступени. Запуск производился с площадки базы ВВС США на мыса Канаверал (шт. Флорида). В результате были потеряны корабль Dragon и 8 американских малых спутников Flock 1f. Обломки ракеты и космических аппаратов упали в Атлантический океан. К аварии привело разрушение кольца крепления, удерживающего баллон с гелием внутри бака с жидким кислородом во второй ступени ракеты (гелий необходим для поддержания высокого давления в баке). Оторвавшийся баллон "выстрелил" в направлении верхней части бака, что и привело к взрыву. NASA назвало причиной ЧП "ошибку проектирования", допущенную SpaceX: в качества материала для креплений компания использовала сплав нержавеющей стали с добавками из хрома, никеля и меди, который не рекомендуется использовать при сверхнизких температурах. После аварии компания перешла на новые крепления от другого поставщика, выполнив к декабрю 2015 года рекомендации NASA по технике безопасности.

4 ноября 2015 года аварией завершился первый запуск американской ракеты SPARK ("СПАРК" или Super Strypi, "Супер Страйпи") с Тихоокеанского ракетного полигона "Баркинг Сэндз" (Гавайи). Через минуту после старта ракета перешла в режим неконтролируемого вращения, сошла с курса и разрушилась. ЧП привело к потере 13 малых спутников.

31 августа 2016 года неудачным был запуск китайской ракеты-носителя "Великий поход - 4С" (используемые обозначения: англ. CZ-4С или LM-4С) с космодрома Тайюань. На околоземную орбиту не удалось вывести спутник дистанционного зондирования Земли "Гаофэнь-10" (Gaofen 10). Подробности ЧП неизвестны, проблема могла возникнуть на этапе работы второй или третьей ступени ракеты.

15 января 2017 года (02:33 мск) аварию потерпел первый запуск японской ракеты SS-520, осуществленный из Космического центра Утиноура (о. Кюсю, префектура Кагосима). Специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований пришли к выводу, что во второй ступени ракеты не произошло воспламенение топлива. Какое-то время она продолжала лететь по инерции, затем упала в Японское море.

25 мая 2017 года неудачей завершился первый тестовый запуск частной ракеты-носителя Electron, произведенный компанией Rocket Lab (базируется в США) со стартового комплекса на полуострове Махия в Новой Зеландии. Головная часть ракеты, стартовавшей без полезного груза, должна была выйти на околоземную орбиту высотой 300-500 км. Отделение головного обтекателя прошло в расчетное время. Однако на четвертой минуте полета, когда Electron достигла высоты 224 км, наземные службы перестали получать телеметрическую информацию. В целях безопасности полет был прекращен по команде с Земли. Rocket Lab заявила, что сбой в телеметрии возник из-за проблем наземного оборудования, а не систем самой ракеты.

2 июля 2017 года аварийным был запуск с космодрома Вэньчан китайской ракеты-носителя "Великий поход - 5" (CZ-5, LM-5) с экспериментальным спутником связи "Шицзянь-18". Как сообщило китайское агентство "Синьхуа", вскоре после запуска была замечена некая "аномалия" и ракета отклонилась от заданного курса. Неполадки возникли в одном из двигателей центрального блока носителя.

27 июля 2017 года неудачу потерпел запуск иранской ракеты-носителя Safir-2 с космодрома Семнан. Власти США утверждали, что запуск закончился аварией из-за отказа второй ступени ракеты. Объединенный центр космических операций ВВС США не обнаружил спутника на орбите после запуска. Однако иранские СМИ сообщили об успешном запуске военного спутника.

31 августа 2017 года индийская ракета-носитель PSLV, стартовавшая из Космического центра им. Сатиша Дхавана на острове Шрихарикота, не смогла вывести в космос навигационный спутник IRNSS-1H. Не произошло отделение теплового экрана, предохраняющего космический аппарат от перегрева во время запуска. В результате IRNSS-1H "застрял" на верхней ступени ракеты и сгорел на орбите.

27 октября 2018 года неудачным был первый запуск частной китайской малогабаритной ракеты-носителя ZQ-1 (Zhuque-1, "Чжуцюэ-1"), разработанной компанией LandSpace. Он был произведен с космодрома Цзюцюань. ЧП произошло из-за сбоя в работе третьей ступени ракеты. В качестве полезной нагрузки ZQ-1 несла небольшой космический аппарат типа CubeSat.

15 января 2019 года иранская ракета-носитель Safir-2, стартовавшая с космодрома Семнан, на смогла вывести на заданную орбиту спутник Payam ("Пайам", с перс. "послание"). Причина ЧП - сбой в работе третьей ступени.

5 февраля 2019 года неудачу потерпел также запуск Ирана с космодрома Семнан ракеты Safir со спутником Dousti ("Доусти", с перс. "дружба").

27 марта 2019 года аварийным был первый запуск другой частной китайской малогабаритной ракеты-носителя OS-M1 (другое название: Chongqing, "Чунцин"), разработанной китайской компанией OneSpace. Он состоялся также с космодрома Цзюцюань. Во время разделения первой и второй ступеней произошел сбой и ракета потеряла ориентацию. В космос планировалось вывести китайский спутник наблюдения за земной поверхностью спутник Lingque 1B.

23 мая 2019 года (01:49 мск) аварией завершился запуск китайской ракеты-носителя "Великий поход - 4С" (CZ-4С, LM-4С), стартовавшей с космодрома Тайюань. Из-за сбоя в работе третьей ступени ракеты был потерян спутник дистанционного зондирования Земли "Яогань-33" (Yaogan 33).