Биография актера Рутгера Хауэра

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 июля 2019 года стало известно, что киноактер Рутгер Хауэр скончался 19 июля.

Происхождение и образование

Рутгер Хауэр родился 21 января 1944 года в городе Брёкелен (Утрехт, центральная провинция Нидерландов; недалеко от Амстердама) в актерской семье. Родители также преподавали актерское мастерство и драматургию в одной из столичных школ.

Был трудным подростком, в 15 лет сбежал из дома и год провел на грузовом судне нидерландского торгового флота. Побывал в Пакистане, Канаде, Сингапуре и др. Впоследствии полученные впечатления помогали ему в работе над ролями. Также проявилась его способность к изучению языков (помимо нидерландского, владел языками, на которых говорят фризы - национальное меньшинство страны, а также английским, немецким, французским и итальянским).

Вернувшись в Нидерланды, продолжил образование в вечерней школе, подрабатывал декоратором в театре, плотником, автомойщиком. В этот период увлекался авто- и мотоспортом, позже в некоторых фильмах выполнял трюки без дублера.

В 1962 году Рутгер Хауэр поступил в актерскую школу в Амстердаме, однако вскоре был призван в армию. Служба показалась слишком тяжелой, и он симулировал психическое расстройство. После обследования в специальном медицинском учреждении был демобилизован, затем вновь начал посещать актерскую школу. Некоторое время провел в Базельском центре антропософского движения (антропософия - так называемая наука о духе, основанная в 1912 году австрийским философом Рудольфом Штайнером), где работал садовником, инженером систем отопления и др.

Актерская карьера

Впервые вышел на сцену в пятилетнем возрасте, в 1955 году сыграл Еврисака, сына Аякса в одноименной трагедии Софокла, а в 1956 году дебютировал на телевидении - на съемках спектакля "Асмодей".

В 1967 году, окончив актерскую школу, присоединился к недавно основанному передвижному фризскому театру Noorder Compagnie (существовал до 1980 года), главной целью которого было ознакомление с драматическим искусством жителей отдаленных от центра местностей. Хауэр был не только актером, но и режиссером, художником по костюмам и переводчиком. Оставался членом труппы до 1973 года.

Кинокарьера Рутгера Хауэра началась в 1968 году, когда он сыграл главную роль в нидерландском сериале о странствующем рыцаре "Флорис". После выхода фильма на экраны известным стал не только Хауэр, но и режиссер Пол Верховен. Впоследствии результатом сотрудничества Хауэра и Верховена стали пять кинолент, принесшие им мировое признание: эротическая драма "Турецкие наслаждения" (1973; номинация на "Оскар" в категории "лучший зарубежный фильм"), социальная драма "Кити-вертихвостка" (1975), военный фильм "Солдаты королевы" (1977), молодежно-спортивная драма "Заводные" (1979) и драма "Плоть и кровь" (1985), действие которой происходит в Средневековье. Верховен планировал снимать Рутгера Хауэра и в боевике "Робот-полицейский" (1987), однако между ними возникли разногласия, и их творческий союз распался.

В 1981 году Хауэр впервые снялся в Голливуде - в боевике "Ночные ястребы" (его партнером по съемкам был Сильвестр Сталлоне). В конце 1980-х годов Хауэр фигурировал в списке 50 наиболее успешных актеров мира по версии издания Hollywood Reporter.

Всего на счету актера порядка 170 лент. В числе наиболее популярных фильмов с его участием антиутопия Ридли Скотта "Бегущий по лезвию (1982), фэнтези "Леди-ястреб (1985; в главной женской роли снялась Мишель Пфайффер), триллер "Попутчик" (1986), военная драма "Побег из Собибора" (1987; получил американскую премию "Золотой глобус" в категории "лучший актер второго плана"), криминальная драма "Слепая ярость" (1989), боевик "Игра на выживание" (1994). В 2011 году снялся в одной из главных ролей в дебютном приключенческом боевике российского режиссера Александра Якимчука "Ключ саламандры". В 2017 году сыграл английского посла в российско-китайском приключенческом фильме "Вий 2. Тайна Печати дракона", также был задействован в его продолжении - "Тайна печати дракона: Путешествие в Китай" (2019).

В 1981 году за совокупность работ получил главную награду Нидерландского кинофестиваля - "Золотого теленка", а в апреле 1999 года - звание "лучший актер столетия" страны.

Другая деятельность

Рутгер Хауэр снял три короткометражки. Однако, по его словам, ему комфортнее было оставаться актером и "следовать указаниям режиссера".

В 2006 году основал киношколу Rutger Hauer Film Factory (базируется в Роттердаме, Нидерланды; примером послужил американский институт независимого кино "Сандэнс", учрежденный в 1981 году актером Робертом Редфордом). В рамках этого проекта на ежегодных семинарах признанные мастера разных стран делятся опытом с молодыми кинематографистами, проводятся киносмотры.

Актер часто бывал в России. Являлся председателем попечительского совета Высшей школы режиссеров и сценаристов Санкт-Петербурга (создана в 2010 году). В 2017 году был специальным гостем международного фестиваля Comic Con Russia, который проходил в Москве с 28 сентября по 1 октября.

Личные сведения

Впервые женился в 22 года на Хайди Мерз, с которой он познакомился в Базеле в антропософическом центре. В этом браке родилась дочь Айша (1966; актриса).

С 1968 года его спутницей была художница Инеке (Ineke ten Kate), которая работала вместе с ним в театре Noorder Compagnie. В 1985 году они поженились.

Рутгер Хауэр сочинял стихи.