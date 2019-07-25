Инциденты на море между Россией и Украиной

ТАСС-ДОСЬЕ. 25 июля 2019 года Служба безопасности Украины задержала в черноморском порту Измаил (Одесская область) российский танкер Nika Spirit, зашедший туда для ремонта. По утверждениям украинской стороны, это судно якобы блокировало проход через Керченский пролив украинским военным кораблям в ноябре 2018 года. Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал об инцидентах на море между РФ и Украиной после 2014 года.

Инциденты с буровыми платформами

Начиная с 2015 года, произошло несколько инцидентов с приближением кораблей погранслужбы и Военно-морских сил (ВМС) Украины к российским буровым платформам на нефтяных и газовых месторождениях в Черном море. Украинские власти объясняли эти действия тем, что не признают национализацию Республикой Крым нефтегазодобывающей компании "Чернорморнефтегаз" и считают месторождения у побережья Крыма собственностью Украины.

15 декабря 2015 года корабль погранслужбы Украины потребовал предоставить информацию о составе экипажа российской самоподъемной буровой платформы "Таврида", находившейся в северо-западной акватории Черного моря. Позднее украинские пограничники в сопровождении двух военных кораблей ВМС Украины осуществили фото- и видеосъемку других объектов "Черноморнефтегаза", находящихся на Голицынском газоконденсатном месторождении. Для охраны экономических интересов РФ на место инцидента для патрулирования был направлен сторожевой корабль "Аметист" Погрануправления ФСБ России по Республике Крым, после чего украинские корабли отошли от объектов "Черноморнефтегаза".

31 марта 2016 года буровая платформа "Таврида" была обстреляна из автоматического оружия. Огонь велся с водолазного судна ВМС Украины "Почаев".

7 сентября 2016 года корабли Черноморского флота РФ не подпустили к газовым месторождениям военное судно Госпогранслужбы Украины "Подолье".

1 февраля 2017 года украинский военно-транспортный самолет Ан-26 пролетел на предельно низкой высоте над буровыми установками "Таврида" и расположенной неподалеку "Крым-1". Сотрудник подразделения охраны одной из платформ был вынужден подать четыре световых сигнала из сигнального пистолета, чтобы предотвратить возможную катастрофу.

12 октября 2018 года корабли Черноморского флота и пограничного управления ФСБ России отогнали корабль украинской береговой охраны "Николаев" от российских нефтяных вышек на Штормовом месторождении в Черном море.

Задержания судов в Черном и Азовском морях

25 марта 2018 года Госпогранслужба Украины задержала в Азовском море российское рыболовецкое судно "Норд", на котором находились десять граждан РФ. Сейнер был доставлен в город Бердянск (Запорожская область) и арестован. В Госпогранслужбе Украины сообщили, что в ходе осмотра судна был обнаружен трал для лова рыбы и 5 т морепродуктов. Экипажу "Норда" были предъявлены обвинения в нарушении порядка въезда "на временно оккупированную территорию Украины" и незаконной ловле рыбы. В апреле 2018 года суд Мариуполя оштрафовал девятерых моряков "Норда", причем двое из них после приговора вернулись на родину, а остальные были обменяны на украинских моряков с рыболовецкого судна "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105", задержанных в мае и сентябре 2018 года российскими пограничниками. 8 февраля 2019 года капитан "Норда" Владимир Горбенко, находившийся под подпиской о невыезде смог уехать в Россию - за несколько дней до планировавшегося рассмотрения своего дела в суде. Само судно "Норд" было конфисковано Украиной и выставлено на торги.

4 мая 2018 года у западного побережья Крыма, в районе мыса Тарханкут, сторожевой корабль "Аметист" задержал за незаконный промысел рыбы судно "ЯМК-0041" (порт приписки - Очаков, Украина). На него был наложен арест. В отношении капитана, гражданина Украины Виктора Новицкого, по факту незаконной добычи морских биоресурсов в исключительной экономической зоне России было возбуждено уголовное дело.

11 августа 2018 года российский танкер "Механик Погодин" (порт приписки - Санкт-Петербург) с 12 членами экипажа на борту был заблокирован украинской стороной в порту Херсона. Владельцем судна является российская компания "В. Ф. Танкер", ранее купившая его у "ВЭБ-Лизинга". При этом Киев утверждал, что танкер по-прежнему принадлежит "ВЭБ-Лизинг", против которой на Украине введены санкции. Экипаж судна задержан не был и вернулся в Россию 13 сентября. Судно остается под арестом.

4 сентября 2018 года северо-западнее мыса Урет (западное побережье Крыма) сторожевой корабль "Аметист" задержал рыболовецкое судно "ЯОД-2105" (порт приписки Вилково, Украина). На борту находились четыре члена экипажа - граждане Украины, жители Одесской области. В ФСБ сообщили, что в ходе опроса капитан и другие рыбаки признали, что занимались "поиском и разработкой мест добычи водных биоресурсов в исключительной экономической зоны РФ". "ЯОД-2105" было доставлено в порт Севастополь.

30 октября 2018 года, по договоренности РФ и Украины, состоялся обмен в формате "семь на семь": Украина передала России моряков судна "Норд". Россия, в свою очередь отправила на родину семь рыбаков с "ЯМК-0041" и "ЯОД-2105.

Инцидент с кораблями ВМС Украины в Керченском проливе

25 ноября 2018 года бронекатера "Бердянск", "Никополь" и рейдовый буксир "Яны Капу" ВМС Украины вторглись в территориальные воды России. Кроме того, украинские корабли нарушили действующие правила прохода из Черного в Азовское море. По информации ФСБ, на законные требования сопровождавших их кораблей и катеров погранслужбы ФСБ и Черноморского флота РФ остановиться украинские корабли не отреагировали и продолжали движение. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие, трое военнослужащих ВМС Украины получили легкие ранения, им оказана медицинская помощь. Также украинская сторона утверждала, что российские власти заблокировали часть фарватера в Керченском проливе, посадив на мель танкер Neyma. Украинские корабли были задержаны и доставлены в Керчь, по факту нарушения государственной границы РФ возбуждено уголовное дело. На следующий день 24 задержанных моряка были доставлены в Симферополь. Российская сторона назвала случившееся провокацией, власти Украины инициировали введение военного положения в стране (отменено 26 декабря 2018 года), а ЕС и НАТО призвали к деэскалации ситуации.

27-28 ноября 2018 года Киевский районный суд Симферополя и Керченский городской суд поместили всех украинских моряков под арест. Им было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 322 УК РФ ("Незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения", предполагает до шести лет лишения свободы). Никто из них своей вины не признал.

30 ноября 2018 года все 24 моряка Военно-морских сил Украины, арестованные за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, были переведены в Москву. В СИЗО "Лефортово" доставили 21 моряка, еще трое находятся в больнице "Матросской тишины". 17 июля 2019 года Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока ареста 24 украинским морякам до 24 октября.

16 апреля 2019 года МИД Украины по поручению президента страны Петра Порошенко обратился в Международный трибунал по морскому праву ООН (МТМП) в Гамбурге (Германия) в связи с ситуацией вокруг моряков. Украинской стороной было инициировано два процесса по этому делу. В большом иске, для которого планируется создать специальный арбитраж, Украина будет требовать от РФ компенсацию за арест военных кораблей. При этом до начала арбитражного разбирательства Киев просит МТМП принять "быстрое решение о временных мерах". 6 мая 2019 года российская сторона уведомила трибунал, что не будет участвовать в слушаниях, так как, с точки зрения российской стороны, у МТМП нет юрисдикции для рассмотрения "керченского инцидента".

25 мая 2019 года Международный трибунал по морскому праву постановил, что РФ должна освободить украинских моряков и вернуть суда Украине. Глава комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев назвал решение МТМП нелегитимным, поскольку инцидент в Керченском проливе "не находится в юрисдикции данного судебного органа и тех конвенций, на которые он ссылается". Член комитета Совфеда по обороне и безопасности, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди, также заявляла, что дело украинских моряков не может рассматривать МТМП, поскольку они были задержаны в российских территориальных водах, где действует только российская юрисдикция.

Владимир Зеленский, избранный президентом Украины на выборах в мае 2019 года, неоднократно заявлял, что одной из первоочередных задач он видит возвращение на Украину арестованных в России моряков. Вопрос об их передаче поднимался 11 июля в ходе первой телефонной беседы Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока идут следственные действия в отношении украинских моряков, Кремль не будет давать оценок решениям судебных инстанций.