Хронология катастроф легкомоторных самолетов в России в 2019 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 июля 2019 года в Серпуховском районе Московской области, по предварительным данным, два человека погибли в результате катастрофы легкомоторного самолета.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила хронологию катастроф легкомоторных самолетов в России.

Всего в 2019 году сообщалось о пяти подобных случаях (включая ЧП 27 июля), в общей сложности в них погибли восемь человек.

28 февраля 2019 года в районе садового товарищества "Отдых" в Коломенском городском округе (Московская область) потерпел крушение легкомоторный самолет "Чайка С-72 Охотник" (регистрационный номер RA-2613G), принадлежавший частному лицу. Находившиеся на борту пилот и пассажир погибли.

27 марта 2019 года в районе озера Кубенское близ Вологды потерпел крушение легкомоторный самолет "Птенец-2П" (регистрационный номер RA-0350A) частного лица. Пилот скончался от полученных травм по пути в больницу. По предварительной информации, причиной катастрофы могла стать неисправность двигателя. Полет проходил в условиях сильной метели.

27 апреля 2019 года на аэродроме Калинка в Хабаровской области потерпел крушение и сгорел учебно-тренировочный самолет Як-18 "Тунгус" (регистрационный номер RA-2843G). Погибли президент Федерации авиационного спорта Дальнего Востока Владимир Левшин и владелец самолета Сергей Ланкин. Оба были опытными летчиками. Ущерба близлежащим поселениям Калинка и Сергеевка нанесено не было. Рассматриваются две версии ЧП - неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.

28 мая 2019 года близ села Бряндино в Чердаклинском районе Ульяновской области потерпел крушение самодельный легкомоторный самолет. Погиб пилот - создатель воздушного судна, мужчина 1954 года рождения.