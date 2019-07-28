Биография журналиста Владимира Кара-Мурзы — старшего

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 июля 2019 года в возрасте 59 лет умер историк и журналист Владимир Кара-Мурза.

Владимир Алексеевич Кара-Мурза родился 24 октября 1959 года в Москве. В 1981 году окончил исторический факультет Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова.

В 1982-1992 годы занимался репетиторством по истории, подрабатывал дворником.

В 1992 году стал редактором еженедельной информационно-аналитической телепрограммы Евгения Киселева "Итоги" на "1-м канале Останкино", (ныне - Первый канал), где готовил сюжеты на исторические темы. В 1993 году вместе с Киселевым и другими журналистами перешел на частный российский федеральный телеканал НТВ. В 1993-1995 годы работал корреспондентом службы информации НТВ.

В 1995-2001 годы вел на этом канале авторскую информационно-аналитическую программу "Сегодня в полночь". С 2000 года был ведущим еженедельной исторической программы "Свидетель века".

В 2001 году после смены собственника и руководства телекомпании НТВ перешел на телеканал ТВ-6, где являлся автором и ведущим информационно-аналитической программы "Грани". После закрытия ТВ-6 в 2002 году перешел на новый телеканал ТВС. Был ведущим возрожденных на ТВС передач "Свидетель века" и "Грани", а также "Место печати" и "Тушите свет".

После отключения ТВС в 2003 году начал вести информационную программу "Сейчас в России" на телеканале RTVi. Одновременно был соведущим радиопередачи "Ну и денек" на "Эхо Москвы". С 2009 года на этой станции выходила его программа "Грани недели с Владимиром Кара-Мурзой". В 2005-2018 годы также работал на радиостанции "Свобода", где вел ежедневную программу "Грани времени". Кроме того, на "Сетевом общественном телевидении" до 2012 года выходила его программа "Главное за неделю с Владимиром Кара-Мурзой".

В 2004-2005 годы являлся членом оппозиционного "Комитета-2008: свободный выбор". В 2012 году был избран в состав Координационного совета российской оппозиции. Опубликовал ряд статей с критикой властей РФ, осуждал воссоединение Крыма с Россией.

В 2014 году Кара-Мурза стал руководителем российского общественного сетевого движения "Открытая Россия", организованного Михаилом Ходорковским. В 2018 году был доверенным лицом кандидата в президенты РФ Григория Явлинского.

В 1996 году Кара-Мурза был удостоен премии Союза журналистов России "Золотое перо России". С 2007 года был членом Академии российского телевидения.

Был дважды женат. Сын от первого брака Владимир Кара-Мурза - младший - общественный деятель, политик и публицист. Помимо российского гражданства, Владимир Кара-Мурза - старший имел гражданство Великобритании.