Умер журналист Владимир Кара-Мурза — старший

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза умер в возрасте 59 лет. Об этом в воскресенье сообщил его сын Владимир Кара-Мурза — младший на своей странице в Twitter.
"Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин", - говорится в сообщении.
Сегодня, 28 июля, ушёл из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей «старого НТВ». Мой папа. Ушёл в 8 утра, в день своих именин. О месте и времени прощания семья сообщит дополнительно. pic.twitter.com/F9x0LwhZ92— Vladimir Kara-Murza (@vkaramurza) July 28, 2019
Сын журналиста добавил, что о месте и времени прощания семья сообщит дополнительно.