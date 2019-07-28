Умер журналист Владимир Кара-Мурза — старший

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза умер в возрасте 59 лет. Об этом в воскресенье сообщил его сын Владимир Кара-Мурза — младший на своей странице в Twitter.

"Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин", - говорится в сообщении.