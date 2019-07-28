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Умер журналист Владимир Кара-Мурза — старший

Один из основателей "старого НТВ" скончался на 60-м году жизни

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза умер в возрасте 59 лет. Об этом в воскресенье сообщил его сын Владимир Кара-Мурза — младший на своей странице в Twitter.

"Сегодня, 28 июля, ушел из жизни Владимир Алексеевич Кара-Мурза (1959-2019). Историк, тележурналист, один из основателей "старого НТВ". Мой папа. Ушел в 8 утра, в день своих именин", - говорится в сообщении.

Сын журналиста добавил, что о месте и времени прощания семья сообщит дополнительно.

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