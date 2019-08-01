Как критиковали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 августа 2019 года прекращает действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), заключенный между СССР и США 7 декабря 1987 года. О намерении выйти из этого документа США официально объявили полгода назад.

Критика со стороны России

Советские и российские политики, военачальники и журналисты, говоря о негативных сторонах ДРСМД, традиционно обращали внимание на два аспекта: одностороннее уничтожение Советским Союзом ракет оперативно-тактического назначения ОТР-23 "Ока" (которые формально не подпадали под договор, так как их дальность составляла 400 км) и наличие у ряда стран ракет средней и меньшей дальности, способных достигать территории РФ.

24 апреля 2006 года министр обороны РФ Сергей Иванов охарактеризовал Договор как "реликт холодной войны", не отвечающий реалиям сегодняшнего дня. "В свое время, когда Михаил Горбачев подписывал этот договор, никто не мог представить, что через 20 лет ракетами средней дальности будут располагать десятки стран мира", - заявил он. 11 февраля 2007 года, выступая на пресс-конференции по завершении 43-й Международной конференции по вопросам политики безопасности, Сергей Иванов вернулся к этой теме, подчеркнув, что ракеты средней и малой дальности есть у Индии, Пакистана, КНДР, КНР, Ирана и Израиля: "Эти страны расположены недалеко от наших границ, и не учитывать этого мы не можем. Только две страны не имеют права обладать этими ракетами: Россия и США. Вечно так продолжаться не может".

15 февраля 2007 года начальник Генштаба ВС России Юрий Балуевский заявил, что Россия может начать пересмотр всей договорно-правовой системы ядерного сдерживания в ответ на размещение элементов американской системы ПРО в Восточной Европе. В частности, он упомянул ДРСМД: "Договор о РСМД между Москвой и Вашингтоном имеет бессрочный характер, но возможность выхода из него существует, если одна из сторон предоставит убедительные доказательства необходимости выхода. Сегодня такие убедительные доказательства есть - многие страны разрабатывают и совершенствуют ракеты средней дальности".

19 июня 2013 года Владимир Путин назвал решение СССР отказаться от ракет средней дальности "по меньшей мере спорным". "Но решение принято, и мы, собственно, должны исходить из реалий сегодняшнего дня", - констатировал президент.

25 апреля 2018 года МИД РФ обвинил Вашингтон в предоставлении "заведомо неверной информации о своем выполнении обязательств по ДРСМД". Кроме того, в дипведомстве обратили внимание на факты нарушения этого документа со стороны США, в частности на размещении в Румынии и планах размещения в Польше наземных противоракетных комплексов Aegis Ashore, в состав которых входят системы вертикального пуска, аналогичные корабельным универсальным пусковым установкам Mk-41, с которых можно применять ударные вооружения, включая крылатые ракеты средней дальности Tomahawk. "В интересах ПРО уже более двух десятилетий США продолжают реализацию масштабной программы испытаний с использованием ракет-мишеней, сходных по характеристикам с баллистическими ракетами средней и меньшей дальности наземного базирования, совершенствуя, среди прочего, ключевые элементы запрещенных по ДРСМД ракетных систем", - отметили во внешнеполитическом ведомстве. В том же заявлении указывалось, что "США долгие годы наращивают производство и применение ударных беспилотных летательных аппаратов", которые "со всей очевидностью подпадают под содержащееся в Договоре определение крылатых ракет наземного базирования".

5 декабря 2018 года глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев в беседе с корреспондентом ТАСС заявил: "Американцам очень дешево обошелся ДРСМД. Условия, на которых он заключен, паритетными не являются". Сенатор пояснил, что "на момент его заключения Советский Союз обладал ракетами средней и меньшей дальности только наземного базирования, в то время как у Соединенных Штатов уже имелось аналогичное оружие на воздушных носителях и на флоте". По словам Бондарева, руководство СССР тогда поставило страну "в заведомо невыигрышное, уязвимое положение".

Критика со стороны США

В Соединенных Штатах ДРСМД критиковали в основном за то, что он ограничивает возможности "сдерживания" потенциальных агрессоров, а также делали акцент на якобы проведенные в России секретные испытания оружия, подпадающего под ограничения 1987 года.

Одним из первых из американских политиков, выступивших с идеей выйти из ДРСМД, стал бывший постоянный представитель США при ООН Джон Болтон (с апреля 2018 года - советник президента по национальной безопасности). В опубликованный 15 августа 2011 года в Wall Street Journal статье он написал: "Чтобы уменьшить угрозу от ракет средней и меньшей дальности, мы должны либо расширить членство в ДРСМД, либо полностью отказаться от него, чтобы мы [США] могли восстановить свои возможности сдерживания".

В 2014 году в США начали говорить о нарушении Договора Россией. 29 июля газета The New York Times опубликовала статью Майкла Гордона под названием "США заявили о том, что Россия проводила испытания крылатых ракет, нарушив договор". В ней (со ссылкой на источники в Белом доме) говорилось, что, по мнению администрации Барака Обамы, Россия еще в 2008 году провела испытания крылатых ракет наземного базирования и эти испытания "могут свидетельствовать о нарушении Договора".

9 сентября 2014 года в очередной статье в Wall Street Journal Джон Болтон вернулся к критике Договора: "Вместо того, чтобы принимать меры для спасения ДРСМД, Вашингтон должен рассматривать нарушение договора Москвой как возможность из него выйти".

15 февраля 2017 года сенатор-республиканец Джон Маккейн, возглавлявший комитет Сената по вооруженным силам, заявил, что нарушение Договора об РСМД Россией представляет собой "значительную военную угрозу" вооруженным силам США в Европе и союзникам США по НАТО, и призвал администрацию "немедленно отреагировать" на этот вызов.

1 февраля 2019 года, объявляя о начале процедуры выхода из ДРСМД, Дональд Трамп заявил: "Мы начнем разрабатывать варианты нашего собственного военного ответа и будем работать с НАТО и другими союзниками и партнерами, чтобы не дать России какого-либо военного преимущества из-за ее незаконных действий".