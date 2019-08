Биография лауреата Нобелевской премии по литературе Тони Моррисон

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 августа агентство Associated Press сообщило, что в 5 августа в Нью-Йорке в возрасте 88 лет умерла Тони Моррисон, американская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе. Ее наиболее известные произведения посвящены теме рабства и расовой дискриминации.

Происхождение и образование

Тони Моррисон (в девичестве Хлоя Арделия Уоффорд) родилась 18 февраля 1931 года в городе Лорейн, штат Огайо в семье рабочего афроамериканца. Окончила Ховардский (1953) и Корнеллский (1955) университеты по специальности "английский язык и литература". Работала редактором в издательстве Random House, выпускавшим учебную литературу, в 1967 году стала старшим редактором. Начав литературную деятельность, взяла псевдоним "Тони" - производное от имени Энтони, которое она получила при переходе в католичество.

Творчество

Литературная карьера Моррисон началась c публикации романа "Самые голубые глаза" (The Bluest Eye, 1970), рассказывающего о юной негритянке, с детства мечтавшей о голубых глазах и светлой коже. За ним последовал роман "Сула" (Sula, 1973), повествующий о взаимоотношениях двух женщин, одна из которых придерживается строгих моральных норм негритянской общины, а другая отвергает их. Широкую известность писательнице принес роман "Песнь Соломона" (Song of Solomon, 1977), в котором она обращается к истокам афроамериканской истории.

В 1987 году был опубликован роман "Возлюбленная" (Beloved). В основе его сюжета история негритянки, которая убила свою дочь, что бы не отдавать ее в рабство. В 1988 году за этот роман писательница получила Пулитцеровскую премию. Впоследствии это произведение было включено в составленный журналом Time список 100 лучших романов на английском языке, выпущенных в 1923-2005 годах.

Роман "Возлюбленная" дал название трилогии, в которую помимо него вошли "Джаз" (Jazz, 1992) и "Рай" (Paradise, 1998). В них описаны ключевые этапы истории афроамериканцев - эпоха рабства, Гражданской войны и движения за гражданские права.

Среди других известных произведений романы "Любовь" (Love, 2003, рус. пер. 2005), "Жалость" (A mercy, 2008), "Боже, храни мое дитя" (God Help the Child, 2016). Кроме того, Тони Моррисон выпустила сборники эссе Playing in the Dark (1992) и What Moves at the Margin (2008), а также несколько детских книг и энциклопедию The Black Book.

Через истории о насилии и трагедиях писательница повествует о добре. Ее книги написаны в стиле магического реализма. Их отличает переплетение прошлого и настоящего, смена точек зрения.

Признание, личные сведения

Помимо Пулитцеровской премии Тони Моррисон была удостоена ряда литературных наград, среди которых премии Национальной ассоциации литературных критиков (1978), а также Американской академии и Института искусств и литературы (1978).

В 1993 году она стала первой афроамериканкой - лауреатом Нобелевской премии по литературе, получив ее как писательница, "которая в своих полных мечты и поэзии романах оживила важный аспект американской реальности". В 1996 году ей вручили медаль Национального книжного фонда за выдающийся вклад в американскую литературу.

В 2012 году президент США Барак Обама наградил Тони Моррисон Президентской медалью Свободы (одна из двух высших наград США для гражданских лиц).

Ее произведения переведены на многие языки мира, в том числе на итальянский, французский, норвежский, японский.

В 1958-1964 годах была замужем за архитектором ямайского происхождения Харольдом Моррисоном. У них двое детей.