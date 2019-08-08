Хронология внутриполитических кризисов в Киргизии

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 августа 2019 года в штабе экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сообщили, что он сдался сотрудникам правоохранительных органов. Операция по задержанию бывшего главы государства началась 7 августа в селе Кой-Таш, где расположена резиденция Атамбаева.

Экс-президент подозревается в коррупции. 27 июня парламент Киргизии лишил его неприкосновенности, что дает возможность привлечения к уголовной ответственности. Сам Алмазбек Атамбаев все обвинения в свой адрес отвергает.

Это не первое обострение внутриполитической ситуации в Киргизии. За годы своей независимости республика пережила несколько серьезных политических кризисов и массовых беспорядков.

ТАСС подготовил хронологию этих конфликтов.

2002 год

17-18 марта в местечке Боспиек Аксыйского района южной Джалал-Абадской области республики начались акции протеста, спровоцированные арестом уроженца района, оппозиционного депутата парламента Азимбека Бекназарова. Митинги вылились в столкновения местных жителей с силами правопорядка. Сотрудники правоохранительных органов применили против демонстрантов оружие, в результате были убиты шесть человек и 28 получили ранения. В ответ местные жители захватили здание районной администрации. Аксыйские события спровоцировали массовые волнения в Киргизии. В Бишкеке несколько недель продолжались митинги и акции протеста. В итоге политического кризиса было отправлено в отставку правительство во главе с Курманбеком Бакиевым. 17 марта в республике отмечается как день памяти Аксыйских событий.

2005 год

В январе, в преддверии парламентских выборов в Жогорку кенеш (Верховный совет) в Киргизии начались акции протеста, вызванные снятием с регистрации кандидатов от ряда оппозиционных партий. Внутриполитическая обстановка обострилась после подведения итогов первого тура голосования, состоявшегося 27 февраля, когда стало ясно, что оппозиция получит менее 10% в новом составе парламента. 5 марта на юге страны в городах Джалал-Абаде и Оше прошли массовые митинги протеста. Протестующие потребовали не только отмены результатов выборов, но и отставки президента республики Аскара Акаева. К 21 марта под контроль оппозиции перешли Джалал-Абадская, Таласская, Ошская области, а также ряд других южных районов и городов. 22 марта ЦИК объявил официальные итоги парламентских выборов, согласно которым оппозиция получила лишь шесть мест из 90. 24 марта в Бишкеке начались столкновения сторонников и противников президента Аскара Акаева. Протестующие взяли штурмом Дом правительства, несколько сотен человек были ранены. Акаев бежал из страны. 4 апреля, находясь в Москве, он сложил с себя полномочия президента республики. Власть в стране перешла к оппозиции, один из ее лидеров - Курманбек Бакиев - 10 июля был избран президентом республики. События получили название "тюльпановая революция".

2007 год

11 апреля в Бишкеке начался массовый бессрочный митинг оппозиции с требованиями отставки президента Курманбека Бакиева и конституционной реформы. В акции приняли участие до 8 тыс. человек. 19 апреля протестующие совершили попытку штурма Дома правительства. Полиция применила светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Пострадали несколько сотрудников правоохранительных сил и около десяти митингующих. Генпрокуратура Киргизии возбудила ряд уголовных дел в отношении лидеров оппозиции, однако следствие было приостановлено и затем прекращено.

2010 год

В ночь на 7 апреля в городе Талас были задержаны несколько оппозиционных лидеров, в том числе глава Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) Алмазбек Атамбаев. 7 апреля в Бишкеке начался митинг протеста сторонников оппозиции, который вылился в столкновения между манифестантами и силами правопорядка. Военнослужащие открыли по толпе огонь на поражение. Погибли 87 человек, более пятисот получили ранения. Гибель демонстрантов привела к эскалации беспорядков. Митингующие захватили Дом правительства и парламент, Генпрокуратуру и ряд других административных зданий. Были совершены нападения на дома президента и премьер-министра республики. К 8 апреля под контроль оппозиции перешли шесть из семи областей республики (Таласская, Нарынская, Иссык-Кульская, Чуйская, Ошская и Баткенская). Президент Киргизии Курманбек Бакиев бежал из страны в Белоруссию, где находится до сих пор. К власти в Киргизии пришло временное правительство во главе с бывшим главой МИД, лидером фракции СДПК Розой Отунбаевой. 30 октября 2011 года президентом Киргизии был избран Алмазбек Атамбаев.

12 мая в Бишкеке на площади у здания парламента произошло столкновение сторонников бывшего президента Курманбека Бакиева со сторонниками нового временного правительства республики. Беспорядки начались и на юге Киргизии. 13 и 14 мая в трех областях - Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской - соратники экс-президента захватили здания областных администраций, а также городской аэропорт Джалал-Абада. В столкновениях погибли два человека, 59 были ранены. Власти Киргизии расценили беспорядки в Бишкеке и южных регионах страны как "попытку захвата власти" и возложили вину за случившееся на Курманбека Бакиева.

2012 год

3 октября лидерами оппозиционной партии "Ата-Журт" ("Отчизна") в Бишкеке был организован митинг за национализацию золоторудного месторождения Кумтор. Участники акции - около 500 человек - предприняли попытку силой прорваться на территорию Дома правительства, где расположены парламент и аппарат президента страны. Толпа была разогнана силами правопорядка с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа. 12 человек, в том числе девять сотрудников милиции, получили ранения. Виновными в публичных призывах к смене конституционного строя и попытке насильственного захвата власти были признаны организаторы акции депутаты Камчыбек Ташиев, Талант Мамытов и Садыр Жапаров. Они были приговорены к лишению свободы сроком на один год.

2013 год

29 мая в Джеты-Огузском районе Иссык-Кульской области Киргизии около 600 местных жителей перекрыли дорогу, ведущую к золоторудному месторождению Кумтор, которое разрабатывает канадская компания Centerra Gold. Демонстранты потребовали денонсации соглашения с канадцами, увеличения соцпрограмм развития региона и др. В район были введены силы правопорядка. В столкновениях пострадали 55 человек, в том числе 31 сотрудник полиции. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев 31 мая подписал указ о введении на территории Джеты-Огузского района чрезвычайного положения и комендантского часа. В тот же день беспорядки перекинулись на Джалал-Абадскую область, где около 200 человек захватили здание обладминистрации и объявили об избрании "народного губернатора" Медера Усенова. 2 июня манифестанты перекрыли стратегическую трассу Бишкек - Ош. Генпрокуратура Киргизии возбудила уголовное дело по статьям "Насильственный захват власти" и "Публичные призывы к насильственному захвату власти". Своих должностей лишились губернатор Иссык-Кульской области и глава Госкомитета национальной безопасности республики, в отставку подал вице-премьер Шамиль Атаханов, курирующий силовой блок.

В ноябре - декабре в Киргизии прошли акции в поддержку бывшего спикера парламента Ахматбека Келдибекова, арестованного 20 ноября по обвинению в коррупции. 21 ноября жители села Гульча Ошской области, выходцем которого является Келдибеков, на несколько дней перекрыли движение автотранспорта по дороге Ош - Сары-Таш. В тот же день сторонники экс-спикера провели митинг на центральной площади Бишкека. Волнения перекинулись на Ошскую область, где протестанты предприняли попытку штурма здания обладминистрации, но были остановлены милицией. В акциях протеста приняли участие 7-8 тыс. человек. Митингующих поддержал ошский мэр Мелис Мырзакматов, за что был отстранен от должности.

2014 год

15 января состоялись выборы мэра Оша. На пост градоначальника претендовали кандидат от фракции Ошского городского кенеша "Замандаш-Современник" Айтмамат Кадырбаев и бывший мэр южной столицы Мелисбек Мырзакматов. Победу одержал Кадырбаев, после оглашения результатов выборов около 3 тыс. сторонников Мырзакматова собрались на митинг в центре города и объявили голосование "незаконным". Часть из них предприняла попытку силового захвата здания областной администрации, которая была пресечена милицией. В ответ митингующие забросали стражей порядка камнями. Пострадали несколько сотрудников правоохранительных органов.