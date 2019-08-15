Случаи аварийных посадок пассажирских самолетов без человеческих жертв

ТАСС-ДОСЬЕ. 15 августа 2019 года пассажирский самолет Airbus A321 российской авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом Москва - Симферополь, после вылета из аэропорта Жуковский совершил аварийную посадку в поле в Раменском районе Московской области. По данным Росавиации, на взлете самолет столкнулся со стаей птиц, что привело к отказу двигателей. Всего на борту самолета находились более 230 человек. В результате аварийной посадки жертв удалось избежать.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ собрала 10 случаев нештатных посадок пассажирских самолетов, которые не повлекли за собой гибели людей.

24 февраля 1962 года над Кипром отказали все четыре двигателя у самолета Ил-18В румынской авиакомпании Tarom (регистрационный номер YR-IMB), следовавшего рейсом из Бухареста в Тель-Авив с промежуточной посадкой в Никосии (Кипр). Самолет совершил аварийную посадку без выпущенных шасси на грунтовую площадку бывшей базы Королевских ВВС Великобритании близ кипрского г. Пафос. Никто из 100 человек, находившихся на борту, не пострадал. Самолет впоследствии использовался как экспонат учебного музея в г. Иваново.

21 августа 1963 года при взлете Ту-124 "Аэрофлота" (регистрационный номер CCCP-45021) из Таллина переднюю опору шасси заклинило в полуубранном положении. Приземлиться в Таллине было невозможно из-за тумана, пилоты приняли решение вместо аэропорта назначения Внуково (Москва) лететь в Пулково (Ленинград, ныне - Санкт-Петербург). При выработке топлива произошла остановка одного из двигателей. В момент, когда самолет находился на высоте 500 м над Ленинградом, остановился второй двигатель. Второй пилот Василий Чеченев, ранее служивший в морской авиации, успешно совершил посадку на воду в акватории Невы, в нескольких десятках метров от Финляндского железнодорожного моста. Проходивший по реке буксир оттянул воздушное судно к берегу, была проведена успешная эвакуация. Никто из 45 пассажиров и семи членов экипажа не пострадал. Василий Чеченев и командир экипажа Виктор Мостовой были представлены к государственным наградам, однако соответствующий указ не был подписан. Мостовой и штурман Виктор Царев получили от "Аэрофлота" двухкомнатные квартиры. Капитан буксира Ю. В. Поршин был награжден почетной грамотой и часами.

12 апреля 1979 года у пассажирского самолета Ту-154Б "Аэрофлота", следовавшего рейсом из Ташкента в Красноярск, на эшелоне отказали двигатели. Командир воздушного судна, Константин Гурецкий, принял решение в режиме планирования садиться в ближайшем аэропорту - Чимкенте (Казахская ССР; ныне - Шымкент, Казахстан). Посадка проходила ночью в условиях плохой видимости, с выключенным освещением полосы. Уже перед самым приземлением экипажу удалось запустить один из двигателей. Самолет успешно сел, выкатившись за пределы взлетно-посадочной полосы. 164 пассажира и члены экипажа не пострадали. Экипаж самолета наградили различными подарками, в том числе радиоприемниками "Океан".

23 июля 1983 года пассажирский самолет Boeing 767-233 (регистрационный номер C-GAUN) канадской авиакомпании Air Canada выполнял регулярный внутренний рейс по маршруту Монреаль - Оттава - Эдмонтон. В полете закончилось топливо и произошла остановка обоих двигателей. Командир воздушного судна Роберт Пирсон имел опыт пилотирования планеров. Пилоты смогли довести планирующий авиалайнер до заброшенной авиабазы Гимли в более чем 100 км от места выключения двигателей, где он совершил посадку. На борту находились 69 человек (61 пассажир и восемь членов экипажа), все они выжили, десять пассажиров получили травмы при эвакуации по надувному трапу.

24 мая 1988 года самолет Boeing 737 (регистрационный номер N75356) сальвадорской авиакомпании TACA, следовавший регулярным рейсом из Белиза в Новый Орлеан (США), при подлете к аэропорту назначения попал в сильный град. Отказали оба двигателя, но пилоты смогли совершить аварийную посадку. Все 38 пассажиров и семь членов экипажа выжили.

12 июля 2000 года пилоты Airbus A310 немецкой авиакомпании Hapag-Lloyd (регистрационный номер D-AHLB) после взлета из Ханьи (остров Крит, Греция) не смогли убрать шасси из-за неисправности. Вместо аэропорта назначения - Ганновер - экипаж решил лететь в Вену. Однако пилоты неверно рассчитали увеличение расхода топлива из-за возросшего сопротивления воздуха. В 22 км от аэропорта Вены баки опустели. В режиме планирования пилоты смогли долететь практически до взлетно-посадочной полосы, однако в 660 м от нее самолет приземлился на грунт. Из 151 человека, находившихся на борту, незначительные травмы получили 26.

24 августа 2001 года у пассажирского самолета Airbus A330 канадской авиакомпании Air Transat (регистрационный номер C-GITS), который выполнял рейс из Торонто в Лиссабон, из-за утечки топлива остановились двигатели над Атлантическим океаном. На борту находились 306 человек - 293 пассажира и 13 членов экипажа. Пилоты успешно посадили воздушное судно на американской авиабазе Лажеш (Азорские острова), совершив самое протяженное в истории авиации планирование на самолете с неработающими двигателями (около 120 км, снижение с высоты 10 тыс. 600 м). Погибших не было, при эвакуации 18 человек получили травмы различной степени тяжести.

14 января 2002 года Ту-204 российской авиакомпании "Сибирь" (регистрационный номер RA-64011), следовавший из Франкфурта-на-Майне (Германия), заходил на посадку в Омске. При снижении на высоте 1000 м у самолета отказали оба двигателя. Экипажу удалось спланировать на взлетно-посадочную полосу, но из-за ее обледенения воздушное судно выкатилось за пределы ВПП на 450 м. Все 145 человек, находившихся на борту, не пострадали.

15 января 2009 года пассажирский самолет Airbus A320 (регистрационный номер N106US) американской авиакомпании US Airways, следовавший из Нью-Йорка в г. Шарлотт (шт. Северная Каролина), столкнулся со стаей птиц на высоте около 900 м вскоре после вылета из аэропорта Ла-Гуардиа. В результате вышли из строя оба двигателя. Экипажу удалось успешно посадить самолет на реку Гудзон. Все находившиеся на борту 155 человек выжили, из них 100 получили ранения разной степени тяжести. После завершения расследования причин аварии самолет был выставлен в музее авиации г. Шарлотт. В СМИ происшествие назвали "чудом на Гудзоне".

7 сентября 2010 года у самолета Ту-154М российской авиакомпании "Алроса" (регистрационный номер RA-85684), летевшего из г. Полярного (Якутия) в Москву, в полете вышла из строя система энергоснабжения, отключились топливные насосы. Хотя двигатели продолжали работать, возможности долететь до ближайшего работающего аэропорта не было. Командир корабля Евгений Новоселов и второй пилот Андрей Ламанов смогли посадить лайнер на заброшенную взлетно-посадочную полосу в бывшем аэропорту г. Ижмы (Республика Коми). На борту был 81 человек, все они благополучно эвакуировались и не пострадали. Жертв удалось избежать во многом благодаря начальнику бывшего аэропорта, Сергею Сотникову, который по собственной инициативе поддерживал полосу в удовлетворительном состоянии. Командир и второй пилот воздушного судна были удостоены звания Героя России, Сергей Сотников - награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. После аварийной посадки самолет был отремонтирован, благополучно вылетел из Ижмы и эксплуатировался до 2018 года. Ныне он установлен в качестве памятника в новосибирском аэропорту Толмачёво.