Судан после Омара аль-Башира. Как военные и оппозиция достигли соглашения

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 августа 2019 года в Хартуме была подписана конституционная декларация, заменяющая основной закон в Судане на переходный период. Ее подписали представители правящего Военного совета и оппозиционного альянса "За свободу и перемены". Документ, парафированный сторонами 3 августа, определяет основные принципы переходного периода в стране, который должен завершиться постепенной передачей власти от военных гражданским силам. Таким образом, стороны достигли соглашения спустя более чем полгода после отстранения от власти президента Омара аль-Башира.

Свержение Омара аль-Башира

В декабре 2018 года в Судане на фоне ухудшающейся экономической ситуации, в частности роста цен на топливо и основные продукты питания, начались массовые акции протеста. Волнения вспыхнули в городе Атбара (в северо-восточной части страны), где были сильны протестные настроения, и в последующие дни охватили другие города, в том числе столицу Хартум. Выступления достаточно быстро приобрели антиправительственный характер - демонстранты требовали отставки президента Омара аль-Башира, находившегося у власти 30 лет. Несмотря на роспуск правительства, отстранение ряда губернаторов и введение чрезвычайного положения, ситуацию в стране стабилизировать не удалось. С момента начала волнений к апрелю 2019 года погибли около 50 человек.

На фоне непрекращающихся акций протестов 11 апреля 2019 года армия Судана, первоначально поддержавшая президента аль-Башира, отстранила его от должности, президент был арестован. Руководство страной перешло Военному совету во главе с министром обороны Авадом бен Ауфом, через день его сменил Абдель Фаттах аль-Бурхан.

Ситуация в стране в первые дни после отстранения аль-Башира

Уже в первые дни после отстранения аль-Башира было приостановлено действие конституции 2005 года, распущены парламент и правительство, отменены чрезвычайное положение и законы, ограничивающие основные свободы (в частности, была снята цензура в СМИ). Кроме того, были назначены новые руководители Национальной службы разведки и безопасности и Объединенного комитета начальников штабов, а также арестована правящая элита режима аль-Башира. Военные обещали в течение двух лет передать власть новому гражданскому правительству.

Однако оппозиция потребовала немедленной передачи и заявила о продолжении сидячей забастовки, начатой еще при аль-Башире, в центре столицы у штаб-квартиры главного командования вооруженных сил.

Ход переговоров

Переговоры между Военным советом и оппозиционным альянсом "За свободу и перемены" (включает порядка 10 партий, а также Объединение профсоюзов Судана) начались в середине апреля. Однако вскоре военные обвинили альянс в "неискренности", выдвижении все новых требований и подстрекательстве граждан против армии. Оппозиция в свою очередь заявила, что военные стремятся остаться у власти и избежать ее передачи гражданским органам.

15 мая сторонам удалось договориться об установлении в стране трехлетнего переходного периода и согласовать структуру и состав управляющего совета, правительства и законодательного органа, в котором из 300 мест 67% было бы отдано силам альянса "За свободу и перемены". Однако в тот же день в центре Хартума вспыхнули беспорядки, вызванные попытками военных демонтировать лагерь протестующих. Тогда военные приостановили переговоры, а оппозиция объявила о проведении всеобщей забастовки.

3 июня в Хартуме при ликвидации полицией и спецназом палаточного лагеря демонстрантов погибли, по разным данным, от 60 до 100 человек. В ответ оппозиция призвала суданцев к акции всеобщего гражданского неповиновения и заявила о полном прекращении диалога с Военным советом. Последний, в свою очередь, призвал оппозицию к проведению переговоров и достижению "взаимоприемлемых решений".

В середине июня Военный совет заявил о готовности сформировать правительство технократов и передать ему власть вне зависимости от того, будут или нет достигнуты договоренности с альянсом "За свободу и перемены" (в случае отсутствия таких договоренностей, к участию в работе кабинета предполагалось привлечь ассоциированные с альянсом партии, а также профессоров университетов и экспертов). Кроме того, Военный совет сообщил, что за два месяца были предотвращены две попытки свергнуть действующую власть.

30 июня на фоне массовых протестов, получивших в прессе название "марш миллионов", военное руководство Судана заявило о готовности начать переговоры с оппозицией. Посредниками выступили Африканский союз и Эфиопия. 3 июля альянс "За свободу и перемены" согласился на возобновление диалога.

Достижение соглашения

Политическое соглашение между военными и оппозицией было достигнуто 17 июля. Стороны договорились о принципах управления страной в течение трех лет и трех месяцев. В частности, было решено, что высшим органом государственной власти станет Суверенный совет в составе 11 человек (пять военных, пять гражданских и один гражданский, выбранный по согласованию обеих сторон). Его первый председатель будет назначен из числа представителей вооруженных сил на срок в 21 месяц, затем в течение 18 месяцев страной будет руководить гражданское лицо. Формированием гражданского правительства, подотчетного Суверенному совету, займется альянс "За свободу и перемены".

После выполнения этих шагов предполагается учредить независимый законодательный орган, а также совместную национальную комиссию по расследованию гибели демонстрантов в акциях протеста. Также стороны договорились о принятии конституционной декларации, по которой страна будет жить в течение переходного периода. Текст этого документа был согласован 4 августа. Тогда же стало известно, что новый премьер-министр будет назначен оппозиционной коалицией, а министры обороны и внутренних дел - Военным советом.

15 августа арабские СМИ сообщили, что Суверенный совет возглавит председатель Военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. Пост премьер-министра займет выдвинутый альянсом бывший секретарь экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдук.