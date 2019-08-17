Армия и оппозиция Судана подписали конституционную декларацию

КАИР, 17 августа. /ТАСС/. Переходный Военный совет Судана и ключевая оппозиционная сила страны альянс "За свободу и перемены" подписали в субботу в Хартуме конституционную декларацию. Торжественная церемония проходит в суданской столице, прямую трансляцию ведет телеканал Al Arabiya.

Документ, согласованный и парафированный сторонами 3 августа, определяет основные принципы переходного периода в стране и является основной законодательной базой для постепенной передачи власти от военных гражданским силам. В частности, в документе прописаны основные органы власти и принципы взаимодействия между ними. Подписи под документами поставили замглавы Военного совета Мухаммед Хамдан Дагало и Ахмед Рабиа - от оппозиционного альянса. Свидетелями подписания документов стали представители ряда арабских и африканских государств, в том числе Эфиопии, которая выступила основным посредником на переговорах между сторонами, а также Египта, Саудовской Аравии, Африканского и Европейского союзов.

Одновременно с конституционной декларацией также подписан окончательный проект политического Соглашения о переходном периоде, в котором детально зафиксированы основные положения политического устройства страны.

Эти документы также определяют роль службы разведки и Сил быстрой поддержки, наиболее влиятельного военизированного формирования, находящегося в подчинении Дагало, во время переходного периода, что являлось основным предметом разногласий между военными и оппозицией. По декларации, служба разведки будет подчиняться правительству и Суверенному совету, а Силы быстрого реагирования будет контролировать главное командование вооруженных сил.

Управляющий страной Суверенный совет, о создании которого стороны договорились в начале июля, будет состоять из 11 гражданских и военных представителей. В его состав войдут пять человек, избранных военным советом, а также пять гражданских, которых выберет альянс "За свободу и перемены". Кандидатура еще одного человека должна быть одобрена обеими сторонами. После формирования Суверенного совета, который будет действовать как минимум три года, переходный Военный совет должен быть распущен.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане Омара аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции. Оппозиционные силы призвали к скорейшему формированию гражданского правительства и начали забастовку против Военного совета.