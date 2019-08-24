Нештатные ситуации на Международной космической станции

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 августа 2019 года стыковка космического корабля "Союз МС-14" с Международной космической станцией (МКС) не состоялась в запланированное время. Руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев сообщил, что специалисты выявили на МКС "исправимые замечания по радийной аппаратуре". Угрозы для МКС и ее экипажа в результате неудачной попытки стыковки нет, говорится в сообщении на сайте Роскосмоса. Повторная попытка стыковки корабля с МКС ожидается утром 26 августа.

Какие нештатные ситуации происходили на Международной космической станции - в материале ТАСС.

25 апреля 2001 года на МКС произошло первое серьезное ЧП. Тогда из-за отказа всех трех главных бортовых компьютеров американского сегмента станции была потеряна связь с Центром управления полетами в Хьюстоне (США). Переговоры с экипажем пришлось вести через пристыкованный к МКС американский шаттл Endeavour ("Индевор"). Сбой произошел при монтаже канадского робота-манипулятора Canadarm ("Канадарм"). На следующий день связь была восстановлена. Впоследствии выяснилось, что поломка произошла в устройстве хранения информации, где были повреждены файлы на жестких дисках (в настоящее время вместо них применяются запоминающие устройства на твердотельных накопителях).

В ночь с 4 на 5 февраля 2002 года в результате зависания центрального бортового компьютера российского сегмента произошла потеря ориентации МКС. 5 февраля нормальная работа станции была восстановлена.

С 15 по 18 мая 2002 года экипаж МКС впервые устранял неполадки, связанные с вышедшим из строя одним из трех генераторов кислорода "Электрон". Впоследствии устранять неисправности в этой системе экипажу пришлось несколько раз в 2004-2006 гг.

С 31 декабря 2003 года на станции наблюдалось падение давления в среднем на 1-1,5 мм ртутного столба в сутки. В ходе проверки герметичности МКС в американском модуле Destiny была обнаружена трещина в дренажном устройстве, выравнивающем давление внутри иллюминатора. Неполадка была устранена экипажем станции 12 января 2004 года.

21 апреля 2004 года произошла поломка одного из трех работающих на МКС гироскопов, что привело к отключению электропитания. Неполадка была окончательно устранена в июне того же года при выходе в открытый космос российского космонавта Геннадия Падалки и американского астронавта Майкла Финка.

8 февраля 2005 года отказал американский гироскоп, и станция потеряла ориентацию. Управление МКС с помощью гироскопов было восстановлено через пять с половиной часов. Все это время ее ориентация поддерживалась российскими двигателями. 16 марта вновь возникли проблемы в работе одного из гироскопов.

11 февраля 2007 года на американском сегменте станции произошел сбой в системе электропитания одного из гиродинов (отвечают за ориентацию станции в пространстве). Он был вновь запущен 12 февраля. Наблюдались перерывы в связи с американским сегментом, потери ориентации станции не было.

13 июня 2007 года возникли сбои в работе бортовых компьютеров российского сегмента МКС. Причиной неполадок стал выход из строя вторичных источников электропитания компьютеров в результате воздействия на них электромагнитных помех. До восстановления их работоспособности функции управления станцией были возложены на оборудование американского шаттла Atlantis. Впоследствии было выяснено, что причиной ЧП стало короткое замыкание, возникшее из-за образования конденсата на электрических контактах.

30 октября 2007 года было обнаружено повреждение на одной из панелей солнечных батарей при ее развертывании. Причиной этого стал запутавшийся направляющий трос, приведший к повреждению поверхности панели. Во время выхода в открытый космос 3 ноября американские астронавты Скотт Паразински и Даглас Уилок устранили неполадку, скрепив место повреждения стяжками, и обеспечили дораскрытие батареи.

21 мая 2008 года сломался единственный санузел станции: отказ двигателя вентилятора привел к перебоям в работе части оборудования, отвечающей за сбор жидкости. Экипажу пришлось пользоваться резервным туалетом, находящимся на пилотируемом корабле "Союз ТМА-12". Но его ресурс был крайне ограниченным и члены экспедиции соорудили временную систему сбора продуктов жизнедеятельности. 2 июня американский шаттл Discovery доставил на МКС новую помпу для санузла. Впоследствии на станцию был доставлен второй санузел.

В ночь с 31 июля на 1 августа 2010 года на американском сегменте МКС отключился автомат защиты системы охлаждения. Позднее его удалось включить, но затем он вновь вышел из строя. Для устранения неисправности американским астронавтам Дагласу Уилоку и Трейси Колдвелл-Дайсон пришлось трижды выходить в открытый космос. 7 августа во время выхода не удалось демонтировать отказавший модуль насосов контура A системы терморегулирования из-за утечки аммиака одной из четырех жидкостных магистралей. 11 и 16 августа астронавты успешно демонтировали неисправный модуль и заменили его на новый.

В сентябре 2012 года частично вышел из строя один из четырех электрораспределительных щитов на внешней поверхности МКС. Из-за проблем с электрооборудованием из восьми каналов электропитания на станции функционировали только пять, однако это лишь незначительно сказалось на работе МКС. В частности, в американском сегменте была отключена беговая дорожка, которую астронавты используют для поддержания физической формы в условиях невесомости.

В ноябре 2012 года астронавты устраняли неполадки в работе системы энергоснабжения на американском сегменте станции. На МКС произошла небольшая утечка аммиака в системе охлаждения устройства, распределяющего электроэнергию от солнечных батарей станции.

9 мая 2013 года на внешней поверхности МКС была обнаружена утечка аммиака: астронавты заметили небольшие белые хлопья, уносящиеся в пространство от борта станции. По мнению специалистов NASA, причиной утечки стала трещина в системе охлаждения одной из восьми солнечных батарей на американском сегменте МКС. Реальной угрозы для жизни экипажа не было. Энергетическая система станции, переведенная в другой режим работы, полностью обеспечивала потребности орбитального комплекса. Для устранения неполадки американские астронавты Кристофер Кэссиди и Томас Машберн 11 мая совершили выход в открытый космос, в ходе которого заменили насос, регулирующий подачу аммиака в систему охлаждения. Хотя никаких внешних повреждений на насосе, который считался источником утечки, обнаружено не было, его было решено заменить.

12 декабря 2013 года произошла неполадка в системе охлаждения американского сегмента МКС: сбой в работе клапана, регулирующего подачу аммиака и температуру охлаждающей жидкости. Российский сегмент станции не был затронут, так как на нем действует отдельная система охлаждения. Для устранения неполадки американские астронавты Ричард Мастраккио и Майкл Хопкинс дважды (21 и 24 декабря) выходили в открытый космос и произвели демонтаж отказавшего модуля насосов контура A системы терморегулирования, заменив его на новый.

10 июня 2014 года на станции было обнаружено незначительное задымление в системе регенерации воды. Причиной стала неисправность в блоке разогрева воды и пищи. Угрозы здоровью экипажа, состоящему из шести человек, не было. Впоследствии неисправный блок был заменен на новый из имеющегося на борту станции резерва.

14 января 2015 года на американском сегменте МКС сработала сигнализация об утечке вредных веществ (аммиака) из системы охлаждения в атмосферу станции. До выяснения причин весь экипаж (шесть человек) временно укрылся в российской части станции и пробыл там в изоляции около 10 часов. После возвращения астронавтов в американский сегмент произведенный замер концентрации примесей в воздухе показал, что она находится в пределах нормы. Как выяснилось позже, срабатывание датчиков было ложным, оно было вызвано сбоем в работе компьютера.

В ночь с 12 на 13 августа 2015 года на американском сегменте станции сработали датчики, сигнализирующие о неполадках в системе энергоснабжения. Они привели к остановке работы системы циркуляции воздуха и других систем жизнеобеспечения. Ситуацию в короткие сроки удалось нормализовать. Угрозы для безопасности экипажа не было.

13 ноября 2015 года на американском сегменте МКС из-за короткого замыкания вышел из строя блок коммутации постоянного тока (находится на внешней стороне), передающий электроэнергию от солнечных батарей внутрь станции. Как сообщило 17 ноября NASA, "это не отразилось на работе экипажа, станция сохранила контроль за своим положением на орбите, и связь продолжала работать нормально". Электропитание станции было восстановлено по резервным каналам. Впоследствии устройство было заменено на новое.

12 июля 2016 года возникли небольшие технические проблемы с работой санузла в американском сегменте МКС.

30 августа 2018 года было зафиксировано падение давления воздуха внутри станции. Причиной его утечки стала микротрещина размером в 1,5-2 мм в корпусе бытового отсека "Союза МС-09" (стартовал в июне 2018 года), пристыкованного к МКС. 30 и 31 августа российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев провели ремонтные работы (для подобных ЧП на МКС есть необходимый ремкомплект): на обнаруженную дыру была наложена заплата из нескольких слоев эпоксидной смолы. После обеспечения герметичности "Союза МС-09" экипаж МКС вернулся к обычному режиму работы. В декабре во время выхода в открытый космос Сергей Прокопьев и Олег Кононенко, вскрыв обшивку корабля, сфотографировали место отверстия и взяли несколько проб с его поверхности. 20 декабря члены экспедиции МКС-56/57 возвратились на Землю и привезли с собой контейнеры с образцами проб для их дальнейшего исследования специалистами. Расследование причин появления пробоины продолжается.

6 ноября 2018 года госкорпорация "Роскосмос" сообщила о сбое программы в одном из трех компьютеров МКС. "Пропала так называемая программная готовность одного из трех компьютеров на МКС", - говорилось в ее сообщении. При этом было отмечено, что сбой не повлияет на работу станции, "штатная циклограмма позволяет бесконечно долго летать и на двух каналах". 8 ноября была проведена перезагрузка компьютера и его работа восстановлена. Проведенное двухчасовое тестирование подтвердило штатную работу всех систем.

1 февраля 2019 года на американском модуле Tranquility произошла поломка туалета, что привело к утечке более 10 литров воды. На работу станции ЧП не повлияло.

3 марта 2019 года во время автоматической стыковки нового американского корабля Crew Dragon с МКС на российском сегменте сработал сигнал тревоги. NASA расценило его как ложный. На работу орбитальной станции это никак не повлияло. Со слов начальника российского Центра подготовки космонавтов Павла Власова, после стыковки корабля была зафиксирована повышенная концентрация изопропилового спирта в атмосфере станции. В мае официальный представитель NASA Дэниел Хуот подтвердил, что во время миссии Crew Dragon "было несколько сообщений об этом", однако американское космические ведомство считает, что угрозы для экипажа не было.

30 апреля 2019 года стало известно о некоторых проблемах с системой энергоснабжения в американском сегменте МКС. Как сообщили в Роскосмосе, это не сказалась на работе российской части орбитальной станции.