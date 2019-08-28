Небесные тела и малые планеты. Что известно об астероидах и их опасности для Земли

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 августа 2019 года на расстоянии около 1 млн км от Земли прошел астероид 2019 OU1, обнаруженный астрономами 25 июля текущего года и имеющий диаметр около 160 м. Также 28 августа Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало информацию о приближении 14 сентября к Земле двух астероидов: 2000 QW7 (диаметром от 290 до 650 м) и 2010 CO1 (от 120 до 260 м). Они пролетят мимо нашей планеты на расстоянии 5,3 млн км. Во всех этих случаях никакой угрозы для человечества нет, и они представляют интерес исключительно с научной точки зрения. Рассказываем об астероидах и возникающих в связи с ними опасений.

Астероиды

Астероиды - относительно небольшие небесные тела Солнечной системы, вращающиеся вокруг Солнца. Они значительно уступают по массе и размерам планетам, имеют неправильную форму и не имеют атмосферы. Обычно астероиды включаются в ту же группу небесных тел, что и малые планеты.

Первую малую планету - Церера - обнаружил в созвездии Тельца в ночь с 31 декабря 1800 года на 1 января 1801 года сицилийский астроном, директор обсерватории в Палермо Джузеппе Пиацци. Ее диаметр составлял приблизительно 950 км. В период между 1802 и 1807 годами им были открыты еще три малые планеты - Паллада, Веста и Юнона, орбиты которых, как и орбита Цереры, лежали между Марсом и Юпитером. По предложению английского королевского астронома Уильяма Гершеля малые планеты стали называть астероидами, то есть "звездоподобными", поскольку в телескопы не удавалось различить диски, характерные для больших планет.

В 1898 году была обнаружена малая планета Эрос, обращающаяся вокруг Солнца на расстоянии меньшем, чем обращается Марс. Она может подходить к орбите Земли на расстояние около 0,14 астрономических единиц (или 20,9 млн км). Такие небесные тела, которые в своем движении вокруг Солнца в какой-то момент пересекают орбиту нашей планеты, стали называть астероидами, сближающимися с Землей (АСЗ, или околоземными астероидами).

Глобальную угрозу для населения Земли представляют астероиды более 10 км в поперечнике. Потенциально опасным считается объект более 100 м в диаметре. Однако даже падение объекта диаметром до 30 м способно причинить серьезный ущерб планете. Например, упавший 15 февраля 2013 года метеорит, получивший название "Челябинск", до вхождения в атмосферу имел размер около 20 м. От взрывной волны и осколков метеорита повреждения получили около 7,3 тыс. зданий - жилые дома, учебные заведения и другие объекты социальной инфраструктуры, промышленные предприятия. За медицинской помощью обратились 1 тыс. 613 человек. Большую часть травм составляли порезы, нанесенные осколками выбитых взрывной волной оконных стекол. Погибших не было

В 2004 году был открыт Апофис (99942 Apophis), имеющий диаметр 325-375 м и массу около 50 млн тонн. Его ближайшее сближение с Землей в 2029 году не представляет опасности: по расчетам, он пройдет на расстоянии 38 тыс. км. Если траектория движения Апофиса после этого не изменится, то в дальнейшем он также будет проходить от Земли на безопасном расстоянии. Его следующие сближения с Землей состоятся в 2044, 2051, 2060, 2068 годы. После открытия Апофиса в разных странах получила развитие система мониторинга метеоритов и астероидов.

С 2014 года действует Международная сеть оповещения об астероидах. Благодаря созданной системе наблюдений ученые ежегодно открывают и каталогизируют около 1 тыс. новых астероидов. Так, Европейское космическое агентство (ЕКА) и NASA регулярно публикуют информацию о приближающихся к Земле астероидах. В России подобные наблюдения ведутся в Институте прикладной астрономии РАН.

Предполагается, что в Солнечной системе может находиться от 1,1 млн до 1,9 млн астероидов, имеющих размеры более 1 км. Большинство известных из них на данный момент сосредоточено в пределах пояса астероидов между орбитами Марса и Юпитера. По данным NASA, по состоянию на 27 августа 2019 года обнаружено 20 тыс. 622 околоземных астероидов (пересекающих орбиту Земли), половина из них имеют потенциально опасный размер - более 100 м. В том числе 897 имеют в поперечнике более 1 км. Самые крупные околоземные астероиды - это Ганимед (41 км), Эрос (20 км), Бетулия, Ивар и Сизиф (по 8 км).

Специалисты NASA рассчитали, что небесные тела диаметром 100-200 м сталкиваются с Землей с периодичностью раз в 700-1000 лет. Именно объект такого размера взорвался над Восточной Сибирью в 1908 году в районе реки Подкаменная Тунгуска (известен как Тунгусский метеорит).

Со слов научного руководителя Института астрономии РАН Бориса Шустова, сближения с Землей астероидов размером более 100 м происходят еженедельно. В Роскосмосе пояснили, что при приближении небесных тел к планете потенциально опасными принято считать расстояния меньше радиуса орбиты Луны - примерно 384 тыс. км. 4 февраля 2011 года было зарегистрировано рекордное приближение астероида к Земле, не приведшее к его сгоранию в атмосфере или падению. Тогда объект 2011 CQ1 пролетел всего в 5 тыс. км над земной поверхностью, однако диаметр этого объекта составлял всего 1 м.

В NASA считают, что риск столкновения известных потенциально опасных астероидов с Землей в ближайшие 100 лет является незначительным - менее 0,01%.

Как СМИ писали о угрозе астероидов

Наибольший ажиотаж в мире вызвал открытый в 1997 году астероид 1997XF11. Так, 13 марта 1998 года британская The Times выпустила статью с заголовком: "26 октября 2028 года, 18 часов 30 минут: дедлайн Апокалипсиса?", а американская Boston Globe днем ранее - "Астероид с местом назначения "Земля"?".

Своеобразным рекордсменом по числу "зловещих" предсказаний о падении на Землю является астроид Апофис. После его открытия даже авторитетные научные издания использовали провокационные заголовки: "400-метровый астероид может врезаться в землю 13 апреля 2029 года" (Phys.org, 24 декабря 2004 года), "Пятница 13-е, 2029" (NASA Science, 13 мая 2005 года). В настоящее время спекуляции по поводу Апофиса поддерживают, в основном, таблоиды. "NASA признала, что убийственный космический камень направляется на Землю" (газета Express, Великобритания, 18 января 2019 года), "Человечеству осталось 49 лет" (интернет-издание Life, 20 января 2019 года).

1 октября 2017 года "Московский комсомолец" опубликовал статью "До возможного столкновения Земли с гигантским астероидом осталось около недели". В ней издание писало о приближении к Земле астероида 2012 TC4 размером больше, чем Челябинский метеорит. 12 октября он пролетел на расстоянии около 45 тыс. км от планеты.

26 декабря 2017 года британский таблоид Daily Star опубликовал статью с заголовком "NASA скрывает, что к Земле приближается астероид, который врежется в Землю". Речь шла о небесном теле 89959 2002 NT7 величиной 1,4 км. Прогнозировалось, что оно столкнется с планетой 1 февраля 2019 года - такие издания как "Комсомольская правда", "Московский комсомолец" и "Приморье24" в 2017 году или накануне события вышли с заголовками "Конец света 1 февраля". В итоге астероид пролетел в 4 млн км от Земли.

Часто СМИ пытаются привлечь читателей громкими заголовками, описывая рядовые явления. Например, 24 ноября 2017 года "Комсомольская правда" опубликовала статью с заголовком "Огромный астероид Фаэтон вот-вот обрушит на Землю груду камней". Поводом стал метеорный поток Геминиды, достигший максимума 13-15 декабря 2017 года (родоначальником потока ученые считают астероид 3200 Фаэтон). Каких-либо неблагоприятных последствий для Земли он не вызвал. 16 декабря метеор размером 10-15 см сгорел в воздухе над Сочи, оставив яркий след.