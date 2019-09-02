От "Аллена" до "Марии". Самые мощные ураганы над Атлантикой

ТАСС-ДОСЬЕ. 1 сентября 2019 года надвигающийся на Флориду ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.

Максимальная скорость ветра в зоне стихии превышает 297,7 км/ч (может привести к катастрофическому ущербу).

Побережья Флориды "Дориан", как ожидается, достигнет к вечеру 2 сентября.

Мы подготовили материал о самых мощных атлантических ураганах пятой категории с 1980 года.

Возникновение и классификация ураганов

Сезон ураганов в Атлантике обычно длится с 1 июня по 30 ноября. В это время над поверхностью океана формируются наиболее сильные циклоны - воздушные массы в виде вращающегося против часовой стрелки огромного атмосферного вихря с пониженным давлением в центре. Они сопровождаются грозами, ливневыми осадками и сильным ветром. Циклоны низкой интенсивности называют тропическими депрессиями. Когда скорость ветра превышает 63 км/ч, циклон становится тропическим штормом, 118 км/ч - ураганом.

С начала 1950-х годов Всемирная метеорологическая организация присваивает тропическим штормам и ураганам имена собственные. По традиции, ураганы называют английскими, испанскими и французскими именами. До 1979 года они были только женскими, затем было принято решение чередовать их с мужскими. Имена повторяются каждые шесть лет, за исключением тех, которые были присвоены наиболее разрушительным и смертоносным ураганам. Потенциальный ущерб от ураганов измеряется по шкале Саффира - Симпсона. Она включает в себя пять категорий: первая обозначает минимальный ущерб, а пятая - катастрофический.

Статистика

Систематическое наблюдение за ураганами над Северной Атлантикой ведется с 1851 года. В среднем за сезон происходит 18-19 штормов и ураганов, но в отдельные годы их число превышало 20.

Ураганы пятой категории мощности - довольно редкое явление. Согласно Национальному управлению по исследованию океана и атмосферы США, с 1924 года лишь 35 ураганов (включая "Дориан") достигли такой силы. Это составляет около 4% от всех атлантических ураганов. Большая часть из них фиксировалась в период с августа по сентябрь (пик сезона этого природного явления).

Первый ураган пятой категории мощности (скорость ветра превышала 252 км/ч), "Куба", был зафиксирован в 1924 года. По мнению ученых, вероятно, до этого столь сильные ураганы проходили над поверхностью океана, минуя острова и побережья, поэтому данные о них не были зарегистрированы.

В 2017 году силу ураганов впервые за более чем 100 лет приобрели десять тропических штормов, сформировавшихся в Атлантике. Согласно истории метеонаблюдений, ранее десять ураганов подряд в Атлантике наблюдались лишь в 1886, 1878 и 1893 годы. По мнению исследователей, одна из причин нынешнего более частого возникновения ураганов - смещение зоны высокого давления над Атлантикой значительно дальше к северу.

Самые мощные ураганы пятой категории с 1980 года

Всего с 1980 года в Атлантике зарегистрировано 13 ураганов пятой категории со скоростью ветра от 270 км/ч (включая "Дориан").

"Аллен"

Самый мощный ураган за всю историю наблюдений. Он прошел над Атлантикой 31 июля - 11 августа 1980 года. Максимальная скорость ветра достигала 305 км/ч. От стихии пострадали острова Карибского бассейна, северная и восточная часть Мексики и южная часть штата Техас (США). Жертвами "Аллена" стали 269 человек, материальный ущерб составил $1,3 млрд.

"Гилберт"

12-19 сентября 1988 года ураган пронесся над Карибским морем и обрушился на побережье Мексики (максимальная скорость ветра - 295 км/ч). Он унес жизни более 300 человек, преимущественно в Мексике, уничтожил строения и практически весь урожай на пострадавших территориях. По приблизительным оценкам, совокупный экономический ущерб превысил $7 млрд.

"Эндрю"

23-28 августа 1992 года ураган "Эндрю" (максимальная скорость - 280 км/ч) прошел над Багамскими островами и над штатами Флорида и Луизиана. На Багамах жертвами "Эндрю" стали четыре человека, экономический ущерб составил $250 млн. Наибольшие потери от стихии понесла южная часть США, где погибли более 60 человек, а восстановление обошлось в $26 млрд.

"Митч"

26 октября - 9 ноября 1998 года над Центральной Америкой бушевал ураган "Митч", прошедший над Гондурасом, Никарагуа, Гватемалой, Сальвадором, а также Флоридой. Максимальная устойчивая сила ветра составляла 285 км/ч. Количество его жертв точно не установлено. По приблизительным данным, их число превысило 20 тыс. человек (около 11 тыс. погибших и примерно столько же пропавших без вести). По числу жертв и масштабу разрушений "Митч" уступает только Великому урагану "Сан-Каликсто II", обрушившемуся на Карибы в 1780 году, когда погибли более 27 тыс. человек. В результате урагана "Митч" 2,7 млн человек остались без крова (большинство из них - жители Гондураса и Никарагуа), экономический ущерб составил более $6 млрд.

"Изабель"

6 сентября 2003 года над Атлантикой сформировался шторм "Изабель", который затем перерос в ураган и достиг пятой категории мощности (максимальная скорость ветра - 270 км/ ч). Он обрушился на острова Карибского бассейна и достиг южных штатов США. Его жертвами стали 17 человек, еще более 30 погибли в результате вызванного им наводнения. На восстановление разрушенных районов понадобилось $3,6 млрд.

"Иван"

2-24 сентября 2004 года над Карибским морем, Мексиканским заливом и атлантическим побережьем США бушевал ураган "Иван" (максимальная скорость - 270 км/ч). Во время своего прохождения он вызвал наибольшее число торнадо, чем все остальные ураганы в истории наблюдений - более 100. Больше всего от стихии пострадали Гренада, Ямайка, Каймановы острова, Куба, а также штаты Флорида и Алабама. Общее число погибших - более 90 человек, материальный ущерб составил $23 млрд.

"Катрина"

25-29 августа 2005 года на Мексиканский залив и южное побережье США обрушился ураган "Катрина" - один из самых разрушительных на территории США (максимальная скорость ветра - 280 км/ч). От стихии пострадали штаты Флорида, Алабама, Луизиана и Миссисипи. Наибольший ущерб был причинен Новому Орлеану в Луизиане, под водой оказалось около 80% площади города. В результате стихийного бедствия погибли 1836 человек. Материальный ущерб от урагана превысил $108 млрд.

"Рита"

18-26 сентября 2005 года над Мексиканским заливом и США пронесся ураган "Рита" (максимальная скорость - 285 км/ч). Основной удар пришелся по границе между штатами Техас и Луизиана, сильно пострадали города Бомонт и Порт-Артур. Около 100 тыс. жителей были эвакуированы. По разным данным, число жертв урагана колеблется от 100 до 120 человек. Экономический ущерб составил $12 млрд.

"Вильма"

18-27 октября 2005 года над островами Карибского моря, Мексиканским заливом, полуостровом Юкатан и южной частью США бушевал ураган "Вильма"(максимальная скорость - 295 км/ ч). Наибольшим разрушениям подверглись Куба, Мексика и штат Флорида. В общей сложности "Вильма" унесла жизни почти 90 человек. Экономический урон от стихии превысил $20 млрд.

"Дин"

13-27 августа 2007 года над островами Карибского моря, странами Центральной Америки, Мексикой и США пронесся ураган "Дин" (максимальная скорость - 280 км/ч). Его жертвами стали около 40 человек, а материальные убытки составили $1,6 млрд.

"Ирма"

6-7 сентября 2017 года ураган "Ирма" прошел над государствами и территориями Карибского бассейна, вызвав сильные разрушения. Стихия уничтожила более 90% строений на островах Сен-Мартен (заморское сообщество Франции) и Барбуда (государство Антигуа и Барбуда). По словам премьера этой островной страны Гастона Брауна, ущерб составил $150 млн, или 10% годового ВВП страны. Максимальная скорость ветра при прохождении урагана - более 295 км/ч. Жертвами стихии в США и странах Карибского бассейна стали 138 человек.

"Мария"

20 сентября 2017 года ураган пятой категории "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико (неинкорпорированная организованная территория США), принеся на остров с населением около 3,4 млн человек сильные ветра (до 280 км/ч) и проливные дожди, которые привели к масштабным наводнениям. Первоначально сообщалось о гибели 64 человек. 29 августа 2018 года губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Росселло заявил, что правительство государства "исходит из того, что жертвами урагана стали 2 тыс. 975 человек". Эту цифру, в частности, отвергал президент США Дональд Трамп, утверждавший, что число погибших значительно меньше. Нанесенный ураганом ущерб был оценен в $91,6 млрд.