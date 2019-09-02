Ураган "Дориан". Что грозит юго-востоку США

26 августа стало известно, что к востоку от Барбадоса сформировался тропический шторм "Дориан". Спустя два дня он усилился до урагана. Тогда "Дориан" находился в районе Пуэрто-Рико, и появились прогнозы, что он может приблизиться к побережью Флориды в первых числах сентября.

1 сентября стало известно, что "Дориан" усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. На тот момент он направлялся на запад со скоростью около 3,6 м/с. В ночь на 2 сентября сообщалось, что "Дориан" находится примерно в 250 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется со скоростью 2,2 м/с.

По данным СМИ, погибли два человека. 28 августа агентство EFE сообщило, что из-за "Дориана" в Пуэрто-Рико погиб пожилой мужчина - он сорвался с крыши из-за сильного порыва ветра. В ночь на 2 сентября газете Bahamas Press стало известно, что из-за урана утонул ребенок.