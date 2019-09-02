Ураган "Дориан". Что грозит юго-востоку США

28 августа тропический шторм "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до урагана. Впоследствии он достиг максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона.
Режим ЧС действует в штатах Джорджия, Флорида, Северная Каролина и Южная Каролина. Ожидается, что "Дориан" достигнет побережья Флориды к вечеру 2 сентября. По данным СМИ, ураган привел к смерти не менее двоих человек.
Что известно об урагане
26 августа стало известно, что к востоку от Барбадоса сформировался тропический шторм "Дориан". Спустя два дня он усилился до урагана. Тогда "Дориан" находился в районе Пуэрто-Рико, и появились прогнозы, что он может приблизиться к побережью Флориды в первых числах сентября.
1 сентября стало известно, что "Дориан" усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. На тот момент он направлялся на запад со скоростью около 3,6 м/с. В ночь на 2 сентября сообщалось, что "Дориан" находится примерно в 250 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется со скоростью 2,2 м/с.
По данным СМИ, погибли два человека. 28 августа агентство EFE сообщило, что из-за "Дориана" в Пуэрто-Рико погиб пожилой мужчина - он сорвался с крыши из-за сильного порыва ветра. В ночь на 2 сентября газете Bahamas Press стало известно, что из-за урана утонул ребенок.
Как отреагировали власти
27 августа президент США Дональд Трамп подписал указ об объявлении чрезвычайной ситуации в Пуэрто-Рико в связи с приближением "Дориана".
В течение недели режим ЧС ввели в штатах Флорида, Джорджия, Северная Каролина и Южная Каролина.
Президент США отменил отменил свой визит в Польшу, который должен был проходить с 31 августа по 2 сентября. Трамп также предупредил, что "Дориан" может стать одним из сильнейших ураганов, которые обрушивались на Соединенные Штаты.
Эвакуация была объявлена, в частности, на Багамских островах, во Флориде, Южной Каролине и Джорджии. Около 148,5 тыс. жителей Флориды предписано эвакуироваться из округа Сент-Джонс, начиная с 08:00 (15:00 мск) 2 сентября.
Какие могут быть последствия
Как отмечает Национальный центр по наблюдению за ураганами США, "Дориан" принесет с собой "разрушительные порывы ветра", "ожидаются угрожающие жизни людей штормовые волны и сильные дожди".
Губернатор штата Джорджия Брайан Кемп предостерег, что поваленные деревья, нарушенные линии электропередачи, подтопления, которые неминуемо вызовет ураган, поставят под угрозу сеть автодорог и мостов на побережье штата. Как результат, многие жители рискуют оказаться в полной изоляции, если не поспешать покинуть свои дома.
Как пояснил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, "Дориан" - очень мощное барическое образование. По словам эксперта, "как правило, тропические циклоны не выходят на континент, но "Дориан" обязательно, по всем подсчетам, выйдет и за день заполнит Флориду, Джорджию и Южную Каролину".
По прогнозу Вильфанда, скорость ветра ожидается порядка 40 м/с, возможны более сильные порывы.