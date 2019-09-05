"Товарищи юристы, забудьте свою профессию". Громкие инициативы Германа Грефа

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 сентября 2019 года глава Сбербанка Герман Греф предложил отказаться от проведения экзаменов в школах. Его слова прозвучали в ходе Восточного экономического форума на панельной сессии Сбербанка, посвященной школьному образованию. ТАСС подготовил подборку 10 предложений Германа Грефа, получивших в разное время широкий общественный резонанс.

Отказаться от математических школ

"Не нужны нам математические школы. По-моему, это пережиток прошлого. Я категорический противник математических школ, потому что математические школы - это там, где отбирают людей и пичкают их одним монопредметом. Так было в Советском Союзе, и мне кажется, что это не очень хороший опыт" (на международном форуме "Открытые инновации", 16 октября 2018 года).

Изучать блокчейн в вузах

"Блокчейн. Думаю, что нам здесь никакая помощь не нужна, кроме одной - нужно внести в программу подготовки ключевых вузов специализации соответствующие. Наверное, это единственное, что нам пока нужно. Технологию мы сами доведем, но нам нужна поддержка кадров" (на заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам, 5 июля 2017 года).

Вывести ректоров государственных вузов из "зоны комфорта"

"На мой взгляд, нужно очень серьезно сосредоточить внимание на вузах, потому что у нас вузы все являются государственными. Требуются очень серьезные воздействия со стороны государства к ректорам вузов, вывод их из зоны комфорта, чтобы они в конце концов повернулись лицом не в свою бюджетную нишу и в свою коммерческую нишу, потому что в общем все хорошо - спрос на образование высок, у них большое количество абитуриентов - и так как альтернатив особых нет, поэтому денежные потоки поступают регулярно, и чувствуют они себя неплохо" (выступая на Гайдаровском форуме, 16 января 2019 года).

Не учиться на юристов и программистов

"Очень важно не пойматься на эту эмоциональную волну - побежать за всеми. У нас век инженеров - все побежали на инженеров. Закончили вузы, 10% остались работать, все остальные пошли работать продавцами в пивных киосках. Потом у нас век юристов и экономистов, которые работали официантами… Не нужны сегодня программисты. У нас огромное количество программистов, с которыми мы боремся" (выступая на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 20 октября 2017 года, отвечая на инициативу главы Минкомсвязи Николая Никифорова о том, что России нужен "миллион айтишников").

"Товарищи юристы, забудьте свою профессию. В прошлом году 450 юристов, которые у нас готовят иски, ушли в прошлое, были сокращены. У нас нейронная сетка готовит исковые заявления лучше, чем юристы, подготовленные Балтийским федеральным университетом. Их мы на работу точно не возьмем" (на лекции в Балтийском федеральном университете им. Канта, 21 июля 2017 года).

Убрать из названия Сбербанка слово "банк"

"Мы все больше и больше становимся технологической компанией, а не банком. Более того, мы активно рассуждаем на тему дальнейшего использования в нашем названии слова "банк", мы становимся экосистемой" (на пресс-конференции 11 декабря 2018 года).

Отказаться от банковских карт

"Я не большой любитель карточек, я пользуюсь карточками от безвыходности. Сейчас в основном уже плачу по Apple Pay. Мечтаю о том моменте, когда у меня карточек не будет вообще в кармане, считаю это атавизмом" (в ходе "прямой линии" с сотрудниками Сбербанка, 28 декабря 2017 года).

Работать по 18 часов в сутки в молодости

"Ничего не бойтесь, верьте в себя и делайте то, что вы любите, и делайте это с сумасшедшей страстью. Пока вы молоды, работайте 18 часов в сутки, у вас точно все получится" (выступая на XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 20 октября 2017 года).

Не мотивировать людей ГУЛАГом

"Я не могу сегодня не сидеть в интернет-банке, я не хочу стоять в старый советский Сбербанк, чтобы меня плохо обслужила девушка <…> Нельзя людей, как в Советском Союзе, мотивировать ГУЛАГом. Это мотивация недолгая, и она ломается. Люди не могут создавать творческие продукты, когда у них есть непонимание текущей экономической политики и бизнес-климата" (на инвестиционном форуме "Россия зовет!", 2 октября 2014 года).

Создать министерство по чрезвычайным ситуациям в цифровой сфере

"Пора говорить о том, что нужно создавать очень серьезную инфраструктуру. МЧС у нас существует, и точно должно быть министерство, контролирующее чрезвычайные ситуации в digital-сфере, которая коснется всей без исключения инфраструктуры" (выступая на Российской энергетической неделе, 4 октября 2018 года).

Бороться с коррупцией при помощи цифровизации

"Если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, и с доступом рынка к этой информации, и когда каждое решение любого чиновника может быть проанализировано экспертным сообществом, и выложена оценка этого решения, коррупция начнет исчезать" (выступая на Гайдаровском форуме, 16 января 2019 года).