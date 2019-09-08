Что известно о новом главе Ингушетии

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 сентября 2019 года депутаты Народного собрания Республики Ингушетия избрали главой республики Махмуд-Али Калиматова, врио руководителя Ингушетии. За Калиматова проголосовали 27 из 31 депутата.

Махмуд-Али Макшарипович Калиматов родился 9 апреля 1959 года в с. Чамалган Каскеленского района Алма-Атинской области Казахстана. Национальность - ингуш.

В 1989 году окончил юридический факультет Куйбышевского (ныне - Самарского) государственного университета по специальности "правоведение".

В 1977-1979 годах проходил срочную службу в составе Группы советских войск в Германии.

С 1984 по 1990 годы работал в районных комитетах Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (ВЛКСМ) и Коммунистической партии Советского Союза г. Куйбышева (с 1991 г. - Самара).

С 1990 года - в органах прокуратуры.

С мая 1990 года по 1992 год был стажером, следователем, старшим следователем прокуратуры Кировского района г. Куйбышева (Самары). Затем занимал должность старшего следователя следственной части прокуратуры Самарской области.

В апреле 1992 года переведен на должность прокурора отдела общего надзора прокуратуры Самарской области.

В августе 1995 года был назначен заместителем прокурора Кировского района Самары.

В декабре 1996 года занял должность прокурора Кировского района города.

В 1997-2003 годах - прокурор Самары.

С января 2003 года по август 2004 года - первый заместитель прокурора Самарской области.

В августе 2004 года приказом генерального прокурора РФ Владимира Устинова назначен прокурором Республики Ингушетия. Занимал должность до 2007 года.

В 2007 году вернулся в Самарскую область. В 2007-2012 годах возглавлял Контрольный департамент аппарата правительства региона, затем - губернатора области.

С 2012 по 2015 годы работал советником губернатора Самарской области Николая Меркушкина.

В декабре 2015 года приказом министра природных ресурсов и экологии РФ Сергея Донского назначен на должность руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Самарской области.

26 июня 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Махмуд-Али Калиматова врио главы Республики Ингушетия. Прежний руководитель региона Юнус-Бек Евкуров покинул пост досрочно по собственному желанию.

Сумма декларированного дохода за 2018 год составила 1 млн 368 тыс. руб., супруги - 3 млн 807 тыс. руб.

Государственный советник юстиции III класса (2005).

Государственный советник РФ II класса (2016).

Почетный работник прокуратуры РФ.

Женат, двое сыновей.