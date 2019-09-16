История интеграции России и Белоруссии в рамках Союзного государства

ТАСС-ДОСЬЕ. 16 сентября 2019 года пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что программа экономической интеграции РФ и Белоруссии должна быть представлена президентам двух стран до конца текущего года. Газета "Коммерсантъ" сообщила, что этот документ, согласованный премьерами двух стран Дмитрием Медведевым и Сергеем Румасом, предполагает, в частности, возможность перехода на единые Налоговый и Гражданский кодексы, общий внешнеторговый режим, а также к единому регулятору рынков нефти, газа и электроэнергии.

ТАСС - об интеграции двух государств.

Образование Союзного государства

Создание условий интеграции России и Белоруссии началось с подписания 21 февраля 1995 года в Минске двустороннего договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. Документ предусматривал создание условий для формирования единого экономического пространства, координации финансовой, таможенной политики, а также открытость границ и ликвидацию пограничного контроля. Спустя год, 2 апреля 1996 года президенты двух стран подписали Договор об образовании Сообщества России и Белоруссии, который предполагал формирование единого экономического пространства, постепенный переход к единому законодательству. Стороны также договорились согласовывать свою внешнюю политику, вопросы обеспечения безопасности, борьбы с преступностью, охраны государственных границ. 2 апреля 1997 года Сообщество было преобразовано в Союз России и Белоруссии. В декабре 1998 года президенты двух стран подписали Декларацию о дальнейшем единении России и Белоруссии, а также Договор о равных правах граждан и Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования государств-союзников.

8 декабря 1999 года главами России и Белоруссии Борисом Ельциным и Александром Лукашенко был подписан Договор о создании Союзного государства (вступил в силу 26 января 2000 года после ратификации парламентами двух стран). Руководящими органами Союзного государства стали Высший государственный совет и Совет министров, законодательным органом интеграционного объединения - Парламентское собрание. В будущем, согласно Договору о создании Союзного государства, на смену Парламентскому собранию должен прийти Парламент Союзного государства.

К настоящему времени договорно-правовая база российско-белорусского сотрудничества насчитывает около 200 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. С 2002 года на разных уровнях обсуждается вопрос о принятии Конституционного акта Союзного государства, который должен определить государственное устройство и правовую систему интеграционного объединения. Акт станет промежуточным документом между Договором о создании Союзного государства и его конституцией.

Экономическое сотрудничество двух стран развивается в рамках Евразийского экономического союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия). К настоящему времени созданы единое таможенное пространство и зона свободной торговли. Как ожидается, с 2025 года заработает общий рынок энергоносителей.

Дальнейшие шаги по интеграции

В декабре 2018 года президенты РФ и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли решение о создании межправительственной рабочей группы по развитию интеграции. С российской стороны ее возглавил министр экономического развития Максим Орешкин, с белорусской - министр экономики Дмитрий Крутой.

В конце июня 2019 года премьер-министр Белоруссии Сергей Румас сообщил по итогам встречи с председателем правительства России Дмитрием Медведевым, что Минск и Москва должны к ноябрю согласовать все интеграционные дорожные карты, а декабрю представить программу по интеграции.

18 июля президенты двух стран в ходе форума регионов России и Белоруссии в Санкт-Петербурге обменялись предложениями относительно интеграции и поручили правительствам в ближайшее время их отработать. Оба президента рассчитывают, что стратегия действий будет подготовлена и все спорные вопросы решены к 8 декабря, к 20-й годовщине Союзного договора.

В августе руководитель межправительственной рабочей группы по развитию интеграции с российской стороны Максим Орешкин заявлял, что практически все принципиальные разногласия по вопросу интеграции двух стран сняты.

В соответствии с программой углубления интеграции в рамках Союзного государства, к 1 ноября 2019 года должны быть подготовлены 28 дорожных карт, которые будут предусматривать перечень мер по созданию общих рынков в различных отраслях экономики. В 2020 году планируется унифицировать российское и белорусское хозяйственное законодательство, а с 2021 года создать условия для функционирования общих рынков: нефтегазового, промышленного, сельскохозяйственного и транспортного.

Взаимное признание виз

В рамках Союзного государства между странами фактически действует единое миграционное пространство. Граждане России и Белоруссии могут совершать взаимные поездки по внутренним паспортам без прохождения пограничного контроля. Однако общее визовое пространство, создание которого предусматривалось договорами о Союзном государстве, так и не появилось. Единственное межправительственное соглашение, направленное на унификацию миграционного режима и законодательства России и Белоруссии в отношении граждан третьих стран, было подписано 5 октября 2004 года в Москве. Документ ввел в действие с 1 ноября 2006 года миграционные карты единого образца (с 2018 года заполнение таких карт не требуется от граждан иностранных государств, въезжающих только на территорию Белоруссии).

Консультации по вопросу единого визового пространства (взаимного признания виз) возобновились летом 2017 года. 12 декабря 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился подписать Соглашение между правительством РФ и правительством Белоруссии о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств - участников Договора о создании Союзного государства. В соответствии с соглашением, граждане третьих стран с действующей визой России или Белоруссии могут свободно въезжать и находиться на территории одного из государств - участников Договора в течение срока действия визы. При этом каждая из сторон сохраняет за собой право отказать гражданам третьих стран во въезде или сократить срок их пребывания на своей территории.

Соглашение о взаимном признании виз планировалось подписать 13 декабря 2018 года на заседании Совета министров Союзного государства, однако его подписание было отложено, так как Белоруссия не успела завершить соответствующие внутригосударственные процедуры. В настоящее время продолжаются двусторонние консультации по этому вопросу. Планируется подписать документ до конца 2019 года.

Отмена роуминга

Перспективы отмены роуминга на территории Союзного государства обсуждались в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России с участием представителей профильных ведомств двух стран.

2 августа 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в Союзном государстве займет 6-9 месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты. Со своей стороны замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов пояснил, что отмена роуминга потребует изменения в законодательстве двух стран.

Введение единой валюты

Договор о создании Союзного государства от 1999 года предполагает поэтапное введение единой валюты. Изначально планировалось, что эта работа должна была завершиться к 2005 года. Однако споры вокруг эмиссионного центра Союзного государства тормозили принятие соответствующего соглашения.

В сентябре 2003 года Александр Лукашенко заявил, что соглашение должно приниматься в комплексе с другими документами, при условии "создания единого экономического пространства и равных условий для субъектов хозяйствования, принятие Конституционного Акта Союзного государства" и др.

5 июня 2004 года в Сочи президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил, что с 1 января 2005 года единая валюта введена не будет.

В последующие годы официальные представители РФ и Белоруссии неоднократно заявляли о потенциальной возможности перехода на общую денежную единицу, но при этом подчеркивали отсутствие необходимых условий для ее введения.

13 декабря 2018 года в Бресте на заседании Совета министров Союзного государства глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что Москва готова к дальнейшей интеграции двух государств - в частности, к учреждению единого эмиссионного центра. 1 марта 2019 года на пресс-конференции в Минске белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не против создания общей валюты с Российской Федерацией. При этом он отметил, что общей денежной единицей не должны быть ни российский, ни белорусский рубль.