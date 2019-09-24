История советских и российских номинаций на "Оскар"

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 сентября 2019 года Российский оскаровский комитет выдвинул на премию "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" драму Кантемира Балагова "Дылда".

"Оскар" - американская премия в области кино, вручается ежегодно Американской академией кинематографических искусств и наук. Считается одной из самых престижных кинематографических наград в мире.

Регламент

Номинантов (не более четырех - пяти) на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке" из списка лент, предложенных национальными оскаровскими комитетами, отбирает за месяц до официальной церемонии Американская академия кинематографических искусств и наук. От РФ фильмы выдвигает Российский оскаровский комитет под председательством Владимира Меньшова.

В остальных категориях номинирование происходит в рамках самой Американской академии, причем в большинстве из них номинанты не из США являются скорее исключением. Относительно много картин зарубежного производства обычно представлено в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм".

Статистика

Первым советским номинантом и обладателем "Оскара" была лента "Разгром немецких войск под Москвой" режиссеров Леонида Варламова и Ильи Копалина. В 1942 году она стала одним из четырех лауреатов в категории "Лучший документальный фильм". Всего за историю премии в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" было представлено девять советских и семь российских лент, из них четыре получали награду. В категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" были одна советская и пять российских номинаций (победу одержала одна работа).

Две советские работы номинировались в категории "Лучший документальный короткометражный фильм": "Жизнь в зоопарке" (1947, объединение "Арткино") и "Воспоминания о Павловске" (1985, режиссер Ирина Калинина).

Один раз советская работа претендовала на награду в категории "Лучшая музыка к фильму" - это был фильм-опера Веры Строевой "Хованщина" по сочинению Модеста Мусоргского (1962).

Номинанты в категории "Лучший фильм на иностранном языке"

Первым советским номинантом (и лауреатом) в категории "Лучший фильм на иностранном языке" в 1969 году стала эпопея Сергея Бондарчука "Война и мир", снятая по роману Льва Толстого.

Год спустя, в 1970 году, вторым соискателем стал трехсерийный фильм Ивана Пырьева "Братья Карамазовы" по роману Федора Достоевского.

Затем среди советских номинантов были фильмы:

- "Чайковский" режиссера Игоря Таланкина (1972);

- "...А зори здесь тихие" Станислава Ростоцкого (1973);

- "Дерсу Узала" Акиры Куросавы (1976, совместное производство СССР и Японии, второй советский фильм-лауреат);

- "Белый Бим Черное ухо" Станислава Ростоцкого (1979);

- "Москва слезам не верит" Владимира Меньшова (1981, третий советский фильм-лауреат);

- "Частная жизнь" Юлия Райзмана (1983);

- "Военно-полевой роман" Петра Тодоровского (1985).

После распада СССР первой российской номинацией был фильм "Урга - территория любви" Никиты Михалкова (1993). В 1995 году его же фильм "Утомленные солнцем" был номинирован и получил премию. Затем от России номинировались фильмы:

- "Кавказский пленник" Сергея Бодрова (1997);

- "Вор" Павла Чухрая (1998);

- "12" Никиты Михалкова (2008);

- "Левиафан" (2015) и "Нелюбовь" (2018) Андрея Звягинцева.

Номинанты в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм"

В 1990 году на "Оскар" в категории "Лучший короткометражный анимационный фильм" был номинирован советский мультфильм "Корова", созданный на Свердловской киностудии режиссером Александром Петровым. Впоследствии на соискание премии номинировались еще три картины Петрова, все они были выполнены в технике живописи по стеклу: "Русалка" (1998), "Старик и море" (1999, победа в категории) и "Моя любовь" (2008).

В 2009 году на "Оскар" был номинирован короткометражный мультфильм "Уборная история - любовная история" российского режиссера Константина Бронзита. В 2016 году на премию претендовала еще одна его работа - "Мы не можем жить без космоса".