Биография чешского певца Карела Готта

ТАСС-ДОСЬЕ. 2 октября 2019 года стало известно, что на 81-м году жизни скончался известный чешский эстрадный исполнитель Карел Готт.

Происхождение и образование

Карел Готт родился 14 июля 1939 года в г. Пльзень (на территории Чехословакии, в то время оккупированной гитлеровской Германией; в н. в. - на западе Чехии), после войны семья переехала в Прагу. В школьные годы увлекался рисованием, однако не смог сдать экзамены в Академию художеств. В юности также проявился его певческий талант. Окончил профтехучилище, получив специальность электромонтера, работал на машиностроительном заводе, выпускавшем автомобили "Татра". Участвовал в местных музыкальных конкурсах, выступал в кафе и ресторанах. Через некоторое время решил серьезно заниматься музыкой и поступил в музыкальное училище при пражской консерватории (окончил в 1965 году). Преподавателем вокала был оперный певец (тенор), выходец из России Константин Каренин, ученик Федора Шаляпина.

Творческая карьера

Во время обучения в консерватории Готт выступал с Джазовым оркестром Чехословацкого радио. В 1962 г. записал первую песню (в дуэте с джазовой исполнительницей Властой Пручовой), которая заняла верхнюю строчку в хит-параде национального радио. В том же году он был принят в труппу известного пражского театра "Семафор". В 1963 году песня Eyes Through Snow из одного из спектаклей театра в его исполнении приобрела огромную популярность в стране. В следующем году Готт выиграл общенациональный конкурс певцов "Золотой соловей" (с 1996 года - "Чешский соловей"). В 1965 году выпустил первый альбом - "Поет Карел Готт", который имел большой успех на только в Чехословакии, но и в Великобритании (под названием The Golden Voice of Prague).

В 1965-1967 годах Карел Готт выступал в театре "Аполлон", сооснователем которого он был.

В 1966 г. он занял первое место на международном фестивале "Братиславская лира", что позволило заключить контракт с западногерманской фирмой звукозаписи Deutsche Grammophon (с 1970-х гг. - Polydor; в 1997 году контракт стал бессрочным). Вскоре Готт стал одним из самых популярных эстрадных певцов в немецкоязычных странах, где его называли "золотым голосом Праги" (в 1971 году он эмигрировал в ФРГ, однако вскоре вернулся в Чехословакию). После гастролей в Лас-Вегасе в 1967 году стал широко известен в США.

В 1969 году записал альбом классических песен и арий "Рождество в золотой Праге", который до сих пор считается лучшим рождественским альбомом в истории Чехии. Он неоднократно становился "платиновым" и переиздавался в разных странах.

Пик славы Карела Готта пришелся на 1970-1980-е гг. Он регулярно побеждал в национальных музыкальных конкурсах, его пластинки становились "золотыми" и "платиновыми". Особой популярностью в его исполнении пользовались шлягеры Элвиса Пресли, Роя Орбисона, Тома Джонса, Тины Тернер и Стиви Уандера. В репертуар певца вошли также джазовые композиции, оперные арии и народные песни (на 15 языках). Он много гастролировал по Азии, Америке и Европе. Неоднократно приезжал в нашу страну, где его пластинки, записанные на русском языке (певец выучил его, когда учился в консерватории), продавались миллионными тиражами. В числе самых популярных были песни "Леди карнавал", "Я открываю двери", "Скрипка Паганини". В России существует "Клуб Карела Готта".

В 1990 году Готт объявил об окончании карьеры, однако вскоре изменил свое решение. Уже в 1992 году он выпустил новый альбом Kdyz muz se zenou snia.

В 2015 году у певца было диагностировано онкологическое заболевание, после нескольких операций в октябре 2016 года он смог вернуться на сцену.

В течение творческой карьеры он записал более двух тысяч песен. Только в Чехии было выпущено свыше 200 его альбомов, в числе последних - Ta pravа (2018) и Nejvetsi hity 80/80 (2019). За рубежом в общей сложности было продано 30 млн аудионосителей с его записями. Самым популярным остается альбом "Карел Готт", вышедший в СССР в 1977 году (4,5 млн экземпляров).

Карел Готт снялся примерно в 30 художественных фильмах, главным образом, комедийных и музыкальных, и в более 20 лентах сыграл самого себя.

Он также занимался живописью. По словам Готта, на его изобразительную манеру оказали влияние работы Пикассо, Дали, импрессионистов и авангардистов. Он написал свыше 70 картин. С начала 1990-х годов его персональные выставки проходили не только в Праге, но и в Вене, Берлине, Братиславе, Кельне, Москве, в 2009 году - впервые в Америке. Нередко коллекционеры покупают репродукции его полотен (с личной подписью автора; оригиналы Карел Готт не продавал).

Признание

В 1985 году Карел Готт получил звание народного артиста Чехословакии, а в 1986 г. агентство Pragokoncert отметило его "за успешное многолетнее представление чехословацкого музыкального искусства за рубежом". До последнего времени Карел Готт оставался одним из самых востребованных эстрадных исполнителей в Чехии. С начала 1990-х гг. более 30 раз занимал первое место по популярности среди эстрадных исполнителей. В ноябре 2017 года он в 42-й раз получил высшую национальную музыкальную награду "Чешский соловей", а в ноябре 2018 г. Чешское радио удостоило его звания "Певец столетия". У него также множество других отечественных и зарубежных музыкальных наград. Одна из последних - премия германских СМИ "Гольдене Хенне" в категории "за достижения в области музыкального искусства" (2017).

Карел Готт был отмечен правительственными наградами. Так, в 2009 году в Чехии он получил медаль "За заслуги", а в 1989 г. советский орден Дружбы народов "за активную деятельность по развитию и укреплению дружбы и сотрудничества между народами СССР и ЧССР".

В 2019 году в честь 80-летия певца в Праге было выпущено 5 тыс. экземпляров коллекционных банкнот номиналом "ноль евро" с его портретом. Весь тираж был раскуплен за четыре часа.

Личные сведения

Помимо русского, Карел Готт владел немецким, английским, итальянским, французским и испанским языками.

С 2008 года был женат на Иване Махачковой (род. 20 января 1976 года), с которой познакомился в 1999 году. Она имеет медицинское образование, несколько лет была медсестрой, затем начала работать на телевидении. Две дочери - Шарлотта Элла (2006) и Нелли София (2008). Также у Карела Готта двое внебрачных детей - дочери Доминика (1973) и Луция (1987).

На вилле недалеко от Праги, где певец проживал в 1969-2005 годах, открыт его музей Gottland. Карел Готт - единственный житель Чехии, которому при жизни был посвящен музей.

В 1968 году вышла его автобиографическая книга Rikam to pisni ("Говорю песней") в соавторстве с Иржи Штайдлом, в 2014 году - Zwischen zwei Welten ("Между двумя мирами"). В конце 2019 года ожидается публикация мемуаров Карела Готта.