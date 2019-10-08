Биография нового директора ФСИН России Александра Калашникова

ТАСС-ДОСЬЕ. 8 октября 2019 года стало известно, что новым директором Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) стал экс-начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. Во главе ФСИН он сменил Геннадия Корниенко, освобожденного от должности указом главы государства 30 сентября 2019 года.

Александр Петрович Калашников родился 27 января 1964 года в Татарске (Новосибирская область).

В 1985 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище (ныне - Новосибирское высшее военное командное училище), в 1988 году - Высшие курсы военной контрразведки Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР в Новосибирске, в 1995 году - Академию Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

С 1987 года служил в органах госбезопасности СССР и РФ.

По информации газеты "Коммерсантъ", был заместителем начальника управления "М" ФСБ РФ (контрразведывательное обеспечение правоохранительных органов), затем занимал руководящую должность в контрольной службе центрального аппарата ФСБ.

С июня 2011 года по май 2017 года - начальник управления ФСБ РФ по Республике Коми. В период работы Калашникова в Коми за коррупционные преступления были арестованы глава республики Вячеслав Гайзер вместе с группой региональных чиновников (2015), а также начальник УФСИН по Республике Коми Александр Протопопов (2016).

С мая 2017 года Александр Калашников занимал должность начальника управления ФСБ РФ по Красноярскому краю.

Генерал-лейтенант (2018).