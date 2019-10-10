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Нобелевская премия - 2019

Биография писателя Петера Хандке

Он получил Нобелевскую премию по литературе "за влиятельную работу, которая с языковой изобретательностью исследует периферию и специфику человеческого опыта"
Петер Хандке AP Photo/Francois Mori
Описание
Петер Хандке
© AP Photo/Francois Mori

ТАСС-ДОСЬЕ. 10 октября Нобелевскую премию по литературе за 2019 г. присудили австрийскому писателю, переводчику, сценаристу и режиссеру Петеру Хандке. Он был отмечен наградой "за влиятельную работу, которая с языковой изобретательностью исследует периферию и специфику человеческого опыта".

Происхождение и образование

Петер Хандке родился 6 декабря 1942 г. в небольшом городе Гриффен (земля Каринтия, юг Австрии). Его мать - по национальности словенка. Незадолго до его рождения она вышла замуж за Адольфа Хандке и переехала к нему в Берлин (о том, что его настоящим отцом был немецкий банкир Эрих Шенеман, Петер Хандке узнал уже будучи взрослым человеком). После войны семья оказалась в зоне советской оккупации и жила в крайне стесненных обстоятельствах. В 1947 г. они вернулись в Гриффен.

Петер Хандке учился в католической школе для мальчиков, там же начал писать для школьной газеты. В 1961-1965 гг. был студентом юридического факультета Университета Граца (Австрия), в этот период увлекся рок-музыкой и кино, начал писать эссе и обзорные статьи на разные темы для радио. Потом присоединился к авангардной литературной группе "Форум городского парка" (Forum Stadtpark), основанной Альфредом Коллеричем, австрийским прозаиком, поэтом и издателем журнала Manuskripte. В 1965 г. Хандке начал публиковать свои произведения в этом журнале. Также был членом писательской Грацской группы, в которую входила Эльфрида Елинек (в 2004 г. стала лауреатом Нобелевской премии по литературе). В 1966 г. вышел его первый роман "Шершни", в том же году во Франкфурте-на-Майне была поставлена его новаторская бессюжетная пьеса "Оскорбление публики", вызвавшая полемику в обществе. После этого Хандке оставил университет и стал заниматься литературным трудом.

Литературное творчество

К настоящему времени опубликовано порядка 70 произведений Хандке - романы, пьесы, рассказы и стихи. Они переведены на многие языки, в т. ч. русский. В числе наиболее известных - "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым" (1970), "Короткое письмо к долгому прощанию" (1971), а также "Нет желаний - нет счастья" (1972), в котором Хандке рассказывает о матери, после долгой депрессии покончившей жизнь самоубийством в возрасте 51 года. Также в книге отражены темы, связанные с проблемами австрийской молодежи военного поколения.

Дискуссионной стала его книга "Зимняя поездка по Дунаю, Саве, Мораве и Дрине, или Справедливость для Сербии", вышедшая в 1996 г., в период войн на территории бывшей Югославии, когда НАТО наносила бомбовые удары по позициям боснийских сербов. В книге Хандке выступал с антивоенными призывами к Западу, выражал солидарность с сербским народом. За это и другие просербские произведения его критиковали во многих странах Европы.

Хандке известен и как драматург. В числе самых популярных пьес "Пророчество" и "Самооговор", впервые поставленные в 1966 г. Кроме того, он переводит классические произведения с древнегреческого языка (Эсхил, Софокл, Еврипид), а также французских и американских авторов.

Кино

С конца 1960-х гг. Хандке пишет сценарии для теле- и кинофильмов. Наиболее популярные ленты, снятые при его участии, драма "Небо над Берлином", действие которой происходит в разделенном стеной городе (1987, реж. Вим Виндерс); мелодрама "Город ангелов" (1998; Брэд Силберлинг); драма "Прекрасные дни в Аранхуэсе" (2016; Вим Виндерс). Несколько раз выступал также в качестве режиссера и актера.

Признание

Творчество Питера Хандке неоднократно отмечалось австрийскими и германскими наградами. В их числе одна их крупнейших германских литературных наград - премия Георга Бюхнера (1973), премия гильдии немецких театров (1979), Культурная премия земли Каринтия (1983), Австрийская премия по литературе (1987).

Петер Хандке - один из немногих современных писателей, который был удостоен прижизненного издания полного собрания сочинений (2018).

Личные сведения

Петер Хандке подолгу жил в Австрии, Германии, Франции и США. В настоящее время проживает в Шавиле, недалеко от Парижа. С 1995 г. женат на французской актрисе Софи Семен, у пары дочь. Также есть дочь от первого брака с австрийской актрисой Либгарт Шварц (1967-1994).

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