Биография кубинской балерины Алисии Алонсо

ТАСС-ДОСЬЕ. 17 октября 2019 года в возрасте 98 лет скончалась Алисия Алонсо, кубинская балерина, основательница Национального балета Кубы.

Алисия Алонсо родилась 21 декабря 1920 года в Гаване. С девяти лет училась балетному искусству, ее педагогом была бывшая артистка Большого театра, участница группы Сергея Дягилева София Федорова.

В 1937 году Алонсо выехала в США, где начала карьеру балерины. Продолжила обучение в Нью-Йорке, затем в Лондоне. До 1939 года танцевала в варьете, кабаре, а также на сценах Бродвея.

В 1940 году Алонсо поступила в Американский балетный театр (АБТ) в Нью-Йорке, в котором работал в течение 16 лет. За время карьеры в АБТ была ведущей солисткой театра, работала с Михаилом Фокиным, Джорджем Баланчиным, Леонидом Мясиным, Брониславой Нижинской и другими выдающимися хореографами, приобрела всемирную известность.

Алисия Алонсо танцевала во многих театрах мира, в том числе в России. В разные годы партнерами Алисии Алонсо были известные танцовщики - Владимир Васильев, Антон Долин, Рудольф Нуреев, Антонио Гадес, Михаил Барышников, Александр Годунов и др.

Главное дело жизни Алисии Алонсо - создание балета на Кубе. В 1948 году совместно с мужем, кубинским танцовщиком Фернандо Алонсо и его братом Альберто, балетмейстером, она основала национальную труппу "Балет Алисии Алонсо" (с 1959 года - Национальный балет Кубы).

Зрителям балерина запомнилась в партии Кармен ("Кармен-сюита" Бизе-Щедрина; в постановке Альберто Алонсо в Гаване). Кроме того, она была удостоена звания "Лучшая Жизель мира" за партию в одноименном балете Адольфа Адана.

Главное дело жизни Алисии Алонсо - создание балета на Кубе. В 1948 году совместно с мужем, кубинским танцовщиком Фернандо Алонсо и его братом Альберто, балетмейстером, она основала национальную труппу "Балет Алисии Алонсо", с 1959 года - Национальный балет Кубы. Алонсо была его художественным руководителем, одновременно вела преподавательскую деятельность. С именем артистки связаны постановки таких балетных спектаклей, как "Коппелия" Лео Делиба, "Дон Кихот" Людвига Минкуса, "Спящая красавица", "Лебединое озеро", "Щелкунчик" Петра Чайковского.

За вклад в развитие мировой культуры балерина была удостоена многочисленных международных премий и наград. Так, в 1999 году она была отмечена медалью ЮНЕСКО имени Пабло Пикассо, в 2003 году - орденом Почетного легиона (Франция), а в 2010 году - премией Фонда Галины Улановой "За беззаветное служение искусству танца".

В 2002 году стала послом доброй воли ЮНЕСКО.

Имела звание почетного доктора ряда вузов, в том числе Гаванского университета.