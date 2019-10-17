Умерла Алисия Алонсо

ГАВАНА, 17 октября. /ТАСС/. Всемирно известная кубинская балерина Алисия Алонсо умерла в четверг в возрасте 98 лет. Об этом сообщил Национальный балет Кубы.

"Прима-балерина ассолюта и директор Национального балета Кубы Алисия Алонсо скончалась в возрасте 98 лет сегодня в 11:00 в Гаване", - заявил ТАСС руководитель пресс-службы Национального балета Кубы Маурисио Абреу.

Дебютировав в 1931 году (в Гаване), Алисия Алонсо поставила рекорд пребывания на сцене. Последнее ее выступление состоялось 28 ноября 1995 года в итальянском городе Фаэнца.

Алонсо танцевала во многих театрах мира, в том числе в России, где она запомнилась в партии Кармен. Ее партнерами были такие выдающиеся танцовщики, как Владимир Васильев, Антон Долин, Рудольф Нуреев, Антонио Гадес, Михаил Барышников, Александр Годунов.

За значительный вклад в развитие мировой культуры Алонсо удостоена десятков международных премий и наград, в том числе одной из высших государственных наград Кубы - ордена "Хосе Марти". С 2015 года Большой театр Гаваны - старейший театр в Латинской Америке и домашняя сцена Национального балета Кубы - по решению Госсовета Кубы носит имя Алисии Алонсо.