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Умерла Алисия Алонсо

Кубинская балерина скончалась в возрасте 98 лет
Алисия Алонсо AP Photo/Franklin Reyes
Описание
Алисия Алонсо
© AP Photo/Franklin Reyes

ГАВАНА, 17 октября. /ТАСС/. Всемирно известная кубинская балерина Алисия Алонсо умерла в четверг в возрасте 98 лет. Об этом сообщил Национальный балет Кубы.

"Прима-балерина ассолюта и директор Национального балета Кубы Алисия Алонсо скончалась в возрасте 98 лет сегодня в 11:00 в Гаване", - заявил ТАСС руководитель пресс-службы Национального балета Кубы Маурисио Абреу.

Дебютировав в 1931 году (в Гаване), Алисия Алонсо поставила рекорд пребывания на сцене. Последнее ее выступление состоялось 28 ноября 1995 года в итальянском городе Фаэнца.

Алонсо танцевала во многих театрах мира, в том числе в России, где она запомнилась в партии Кармен. Ее партнерами были такие выдающиеся танцовщики, как Владимир Васильев, Антон Долин, Рудольф Нуреев, Антонио Гадес, Михаил Барышников, Александр Годунов.

За значительный вклад в развитие мировой культуры Алонсо удостоена десятков международных премий и наград, в том числе одной из высших государственных наград Кубы - ордена "Хосе Марти". С 2015 года Большой театр Гаваны - старейший театр в Латинской Америке и домашняя сцена Национального балета Кубы - по решению Госсовета Кубы носит имя Алисии Алонсо.

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