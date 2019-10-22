ТАСС-ДОСЬЕ. 19 октября 2019 года близ поселка Щетинкино (Курагинский район Красноярского края) на реке Сейба прорвало каскад дамб на золотодобывающем прииске. В результате ЧП, по последним данным, 17 человек погибли, трое числятся пропавшими без вести.

ТАСС рассказывает о том, что такое дамба и как она устроена.

Дамба - гидротехническое сооружение в виде грунтовой насыпи или вала (аналогично грунтовой плотине). В отличие от плотины, возводимой на реке для удержания воды с одной стороны на более высоком уровне, чем с другой (так называемый подпор), основная функция дамбы - оградительная. Дамбы размещаются вдоль границы защищаемой территории или акватории. Обычно выполняются из местных материалов (грунт, камни), однако при строительстве также могут использоваться бетонные блоки, железобетонные сваи и другое. Временные дамбы сооружаются из мешков с песком.

Дамбы могут быть незатопляемыми и затопляемыми, глухими или оборудованными судо- и водопропускными сооружениями (шлюзами, трубами).

Термин "дамба" происходит от голландского dam ("дам"). Названия ряда нидерландских городов включают в себя это слово. Например, Амстердам дословно переводится как "дамба на реке Амстел", Роттердам - "дамба на реке Ротте".

Крупнейшей дамбой в РФ является комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений, возведенный в 1981-2011 годах. Он состоит из 11 каменно-земляных защитных дамб общей протяженностью 25,4 км и шириной в основании до 80 м. По дамбам проходит шестиполосная автомагистраль - западный сегмент петербургской Кольцевой автомобильной дороги. По оценкам Минрегионразвития РФ, 29 октября 2016 года закрытием створок судопропускных сооружений комплекса удалось предотвратить катастрофическое наводнение высотой до 2,6 м, ущерб от которого мог составить 19,2 млрд рублей.

Классификация дамб

По своему устройству дамбы делятся на напорные и безнапорные.

Напорные дамбы предназначены для противостояния напору воды. К ним применяются те же требования водонепроницаемости, прочности и устойчивости, что и к плотинам. Такие дамбы делятся на:

- дамбы обвалования - служат для защиты речных и морских прибрежных низменностей от затопления паводками, приливами, ветровыми нагонами и др.;

- защитные дамбы - для защиты акватории портов, шлюзовых каналов и других сооружений от волн, наносов, ледохода и др.;

- сопрягающие дамбы - требуются для сопряжения подпорных гидротехнических сооружений с берегами;

- перемычки - ограждают места строительства других гидротехнических сооружений;

- дамбы искусственных бассейнов - используются при прокладке русел каналов, а также при сооружении бассейнов электростанций различных типов, включая атомные (ГЭС, ГАЭС, ТЭС и АЭС).

Безнапорные дамбы (используются там, где нет риска высокого напора воды) подразделяются на:

- регулирующие - сооружаются для регулирования и выправления русел;

- почвозащитные - служат для уменьшения поверхностного стока и задержания грунта поймы, который сносится в результате ливневого стока;

- струенаправляющие - улучшают условия судоходства и работу водопропускных и водозаборных гидротехнических сооружений;

- транспортные - для прокладки дорог через поймы рек и заливы водохранилищ.

Дамбы комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга в обычное время безнапорные, но при сильных нагонах водо- и судопропускные сооружения в них закрываются, делая дамбы напорными.

Дамбы близ поселка Щетинкино

При добыче рассыпного золота распространен метод так называемого кучного выщелачивания (с орошением руды цианистым растровом), который требует наличия технологического водоема - пруда-отстойника. Он может ограждаться напорными защитными дамбами. По данным СМИ, дамбы на реке Сейбе, прорванные 19 октября 2019 года, ограждали технологический водоем такого рода. При этом, согласно сообщению Следственного комитета РФ, целью возведения дамб служил "отвод грунтовых вод".