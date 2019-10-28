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Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане

Как расследовали дело в отношении бывших членов правительства Дагестана

28 октября Лефортовский суд Москвы признал бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова виновными в растрате около 40 млн руб. бюджетных средств
Абдусамад Гамидов и Раюдин Юсуфов Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Абдусамад Гамидов и Раюдин Юсуфов
© Станислав Красильников/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 28 октября 2019 года Лефортовский суд Москвы признал бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова виновными в растрате около 40 млн руб. бюджетных средств. Суд приговорил Гамидова к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, Юсуфова - к 5 годам и 6 месяцам заключения с отбыванием наказания в колонии общего режима. Суд также постановил взыскать с осужденных около 41 млн руб. в виде компенсации нанесенного ущерба.

Как расследовалось уголовное дело в отношении бывших чиновников Дагестана - в материале ТАСС.

Фигуранты дела

Абдусамад Гамидов родился в 1966 году, по национальности - даргинец. Окончил Дагестанский политехнический институт, затем Международный институт управления и бизнеса. С 1989 года работал инструктором по спортсооружениям при республиканском обществе "Динамо". В 1991 году стал заместителем управляющего банка "Эльбин", а в 1993 году возглавил правление этой кредитной организации. В 1994 году назначен заместителем председателя дагестанского отделения Сбербанка России. В 1995 году был избран депутатом Народного собрания Республики Дагестан. В августе 1996 года, после гибели в результате теракта своего старшего брата, министра финансов Дагестана Гамида Гамидова, был назначен главой Минфина республики. 25 июля 2013 года возглавил правительство Дагестана.

Раюдин Юсуфов родился в 1967 году, по национальности - табасаран. Выпускник Государственной академии управления. Начинал свою карьеру в дагестанском Государственном комитете занятости и труда. Затем перешел в администрацию правительства Дагестана, где в 2003 году возглавил финансовый отдел. С 2004 по 2007 годы руководил аппаратом Счетной палаты республики, затем работал в аппарате Народного собрания, администрации президента и правительства Дагестана. В 2008 году возглавил Агентство по управлению государственной собственностью республики, спустя год - одноименное министерство. В 2010 году стал начальником контрольно-финансового управления президента Дагестана. В 2013 году занял пост министра экономики и территориального развития, а через год - заместителя премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова.

Задержание и арест чиновников

5 февраля 2018 года в Дагестане были задержаны и доставлены в Москву Абдусамад Гамидов, Раюдин Юсуфов, а также вице-премьер Шамиль Исаев и бывший министр образования Дагестана Шахабас Шахов. В тот же день врио главы Дагестана Владимир Васильев отправил правительство в отставку. Республиканские чиновники были задержаны в рамках расследования дела о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), возбужденного Следственным комитетом (СК) РФ в 2014 году в отношении тогда еще не установленных лиц. По данным следствия, Гамидов и другие подозреваемые похитили из бюджета Дагестана более 100 млн руб. при реализации социальных и инвестиционных программ в регионе.

В начале апреля 2018 года Басманный суд Москвы наложил обеспечительный арест на денежные средства и имущество четверых фигурантов дела. Общая стоимость арестованного имущества составляет сотни миллионов рублей.

При обысках в доме экс-премьера были обнаружены и изъяты пистолеты Макарова, Beretta, позолоченный ТТ, а также автоматы Калашникова.

Предъявление обвинений

6 февраля 2018 года СК РФ предъявил Гамидову, Исаеву, Юсуфову и Шахову обвинения в мошенничестве в особо крупном размере. В тот же день Басманный суд Москвы санкционировал их арест. Никто из обвиняемых не признал свою вину.

По версии следствия, Абдусамад Гамидов и Шахабас Шахов с соучастниками похитили более 20 млн руб. бюджетных средств при приобретении помещения для детского сада в с. Халимбекаул Буйнакского района Дагестана. Также Гамидов и Раюдин Юсуфов были обвинены в хищении более 40 млн руб. из республиканского бюджета при реконструкции здания в Махачкале, предназначенного под изолятор временного содержания лиц без гражданства и иностранцев.

Шамилю Исаеву было предъявлено обвинение в растрате 80 млн руб., выделенных из республиканского бюджета на создание инженерной инфраструктуры туристической базы "Орлиное гнездо" (Гунибский район Дагестана).

В начале апреля СК РФ предъявил Гамидову обвинение в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). По версии следствия, он в 2013 году предоставил госгарантии ООО "Дагагрокомплекс" на общую сумму 1,3 млрд руб. без проведения экспертизы эффективности предприятия. "Дагагрокомплекс" не смог выполнить взятые на себя обязательства, в итоге кредитные учреждения взыскали через суд с республиканского бюджета свыше 1 млрд руб.

24 декабря 2018 года стало известно, что Гамидову и Шахову предъявлены новые обвинения по ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"). По версии следствия, за свое покровительство чиновники получали от руководителя казенного республиканского предприятия "Дирекция единого государственного заказчика-застройщика" Шамиля Кадиева до 5% от суммы каждого заключенного дирекцией контракта.

Ход расследования

В ходе расследования в отдельное производство было выделено дело Абдусамада Гамидова и Раюдина Юсуфова о присвоении бюджетных средств при реконструкции здания изолятора временного содержания. Им были предъявлены обвинения в хищении в форме растраты свыше 40 млн руб. (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Как установило следствие, для проведения реконструкции чиновники подписали документы на проведение открытого электронного конкурса, после чего перечислили деньги подконтрольному им ООО "Гранд-строй". При этом сам конкурс не проводился, а "Гранд-строй" не выполнял работы по реконструкции спецучреждения. С этой компанией были заключены фиктивные акты о приемке выполненных работ, на ее счета перечислили средства из республиканского бюджета, которые затем были похищены. В марте 2019 года Генеральная прокуратура России подписала обвинительное заключение по данному делу. 8 апреля 2019 года Верховный суд РФ удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры об изменении подсудности и передаче уголовного дела в Лефортовский суд Москвы.

В конце декабря 2018 года было завершено расследование в отношении Шамиля Исаева, обвиняемого в хищении 80 млн руб. По другим эпизодам преступления следствие продолжается.

Жалоба в ЕСПЧ

В январе 2019 года адвокат Раюдина Юсуфова сообщил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к производству жалобу на задержание и заключение под стражу его подзащитного. В жалобе указан факт "похищения" Юсуфова правоохранительными органами, его незаконного задержания с последующим заключением под стражу.

Судебный процесс

3 июня 2019 года Лефортовский суд Москвы провел предварительные слушания по уголовному делу в отношении бывшего премьер-министра Дагестана Абдусамада Гамидова и его заместителя Раюдина Юсуфова по факту растраты средств, предназначенных для реконструкции здания под изолятор. 11 июня суд приступил к рассмотрению дела по существу. Слушания проходят в закрытом режиме.

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Дела в отношении высокопоставленных чиновников в Дагестане
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