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Биография нового посла России в Великобритании

5 ноября президент назначил Андрея Келина послом РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин EPA/HELMUT FOHRINGER
Описание
Посол РФ в Великобритании Андрей Келин
© EPA/HELMUT FOHRINGER

ТАСС-ДОСЬЕ. 5 ноября 2019 года президент РФ Владимир Путин назначил Андрея Келина послом России в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии. Ранее российское диппредставительство в Лондоне возглавлял Александр Яковенко, в августе 2019 года назначенный ректором Дипломатической академии МИД РФ. ТАСС подготовил биографию нового посла РФ в Великобритании.

Андрей Владимирович Келин родился 15 мая 1957 года в семье дипломатических работников.

В 1979 году окончил факультет международной журналистики Московского государственного института международных отношений МИД СССР (ныне - МГИМО МИД России).

В 1979-1983 годах работал в посольстве СССР в Нидерландах. Позднее был членом советской делегации на переговорах с США по сокращению ракет средней дальности и стратегическим вооружениям в Женеве (Швейцария).

С 1990 года по 1995 год - сотрудник посольства СССР/РФ в Бельгии.

В 1995-1998 годах Андрей Келин возглавлял отдел в департаменте общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

В 1998-2003 годах - заместитель постоянного представителя РФ при Организации Североатлантического договора (НАТО) в Брюсселе (Бельгия). Пост постпреда в эти годы занимал Сергей Кисляк.

В 2003-2005 годах - заместитель директора департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ.

С сентября 2005 года по июнь 2011 года - директор четвертого департамента стран СНГ МИД России (курировал отношения с государствами Закавказья).

С 7 июня 2011 года по 5 августа 2015 года - постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене (Австрия). Сменил в должности Анвара Азимова.

С 21 сентября 2015 года возглавлял департамент общеевропейского сотрудничества МИД России.

Имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2012).

Награжден орденами Дружбы (2009), Почета (2017), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (1998).

Владеет английским, французским и нидерландским языками.

Андрей Келин женат, у него двое детей - дочь и сын.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичВеликобританияРоссияКелин, Андрей Владимирович
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