Аресты россиян в третьих странах по запросу США. Хронология

ТАСС-ДОСЬЕ. 6 ноября 2019 года в Греции состоится заседание Верховного суда по гражданским и уголовным делам, на котором должно быть рассмотрено ходатайство адвокатов российского гражданина Александра Винника. Он был задержан в Греции по запросу США в 2017 году. Мы подготовили материал о других случаях ареста российских граждан в третьих странах по требованию США.

6 марта 2008 года в Бангкоке (Таиланд) был задержан Виктор Бут. В США ему было предъявлено обвинение в незаконных поставках оружия колумбийским боевикам. 16 ноября 2010 года был экстрадирован в США. 5 апреля 2012 года Бут был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.

27 марта 2011 года в Цюрихе (Швейцария) был задержан и 16 января 2012 года экстрадирован в США Владимир Здоровенин. Ему предъявлены обвинения во взломе счетов американских банков, хищении персональных данных их клиентов и причинении ущерба в несколько сот тысяч долларов. В феврале 2012 года Здоровенин частично признал вину. 5 января 2013 года приговорен к трем годам тюрьмы.

В июне 2012 году в Нидерландах были арестованы Дмитрий Смилянец и Владимир Дринкман. Смилянец был экстрадирован в США в 2013 году, Дринкман - в январе 2015 года. Они обвинялись в организации взлома компьютерных сетей более 15 компаний и краже номеров около 160 млн кредитных карт. 14 февраля 2018 года суд приговорил Дринкмана к 12 годам тюрьмы, Смилянца - к четырем годам и трем месяцам.

В мае 2013 года в Коста-Рике в ходе полицейской операции против компании Liberty Reserve (анонимная электронная платежная система), замешанной в отмывании денег, был задержан Максим Чухарев. В апреле 2014 года его экстрадировали в США. Чухарев отвечал за обслуживание технической инфраструктуры Liberty Reserve. В январе 2015 года он был приговорен к трем годам лишения свободы.

В мае 2013 года в Вильнюсе (Литва) был арестован и 27 августа того же года выдан в США Дмитрий Устинов. Его обвинили в контрабанде высокотехнологичного военного снаряжения американского производства. Признал себя виновным в организации вывоза 17 приборов ночного видения и тепловизоров. В октябре 2014 году осужден на 18 месяцев.

В июне 2013 году в Доминиканской республике был задержан и затем экстрадирован в США Александр Панин. Его обвинили в создании компьютерного вируса SpyEye, с помощью которого было похищено более $70 млн. В январе 2014 года Панин признал вину в обмен на снятие части обвинений. 20 сентября 2015 года суд приговорил его к 9,5 годам тюрьмы.

17 августа 2013 года в аэропорту Барселоны (Испания) был арестован Дмитрий Белороссов. 15 мая 2014 года он был экстрадирован в США. По данным следствия, в 2011-2013 годы сеть хакеров, куда входил Белороссов, похитила данные более 160 млн кредитных карт. 29 сентября 2015 года его приговорили к 4,5 годам заключения.

3 июля 2014 года в Испании был задержан Вадим Поляков, в 2015 году его экстрадировали в США. По версии американской прокуратуры, он руководил хакерами, которые взломали сайт StubHub по продаже билетов на спортивные и музыкальные мероприятия в Северной Америке и обогатились примерно на $1,6 млн. 6 июля 2016 г. Поляков был приговорен к четырем годам тюрьмы и штрафу в размере $90 тыс.

В августе 2015 года в Финляндии был арестован и в январе 2016 года передан в США Максим Сенах. По версии следствия, он причастен к установке на десятки тысяч компьютерных серверов по всему миру вредоносной программы Ebury. С ее помощью хакер похитил у пользователей личные данные и получил незаконный доход в миллионы долларов. 3 августа 2017 года суд приговорил его к 46 месяцам тюремного заключения.

5 октября 2016 года в Праге был задержан Евгений Никулин, подозреваемый в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны (в РФ его обвинили в краже через интернет $3,45 тыс. в 2009 году). В начале 2018 года выдан американской стороне.

В январе 2017 году в Барселоне (Испания) был арестован Станислав Лисов. В январе 2018 года его экстрадировали в США, где он обвиняется в создании вредоносной программы NeverQuest, которая использовалась хакерами для кражи банковских данных и личной информации. Лисов признал вину по одному из двух пунктов обвинения. Приговор будет вынесен 21 ноября, программисту грозит до пяти лет лишения свободы.

7 апреля 2017 года в Барселоне (Испания) был задержан и 3 октября того же года выдан в США Петр Левашов. Ему предъявили обвинения в компьютерном мошенничестве, создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама. 12 сентября 2018 года Левашов признал себя виновным в сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных. Вынесение приговора ожидается.

26 апреля 2017 года в Латвии был арестован Юрий Мартышев и 28 июня того же года передан американской стороне. Против него выдвинуты обвинения в кибермошенничестве. Мартышев признал себя виновным по двум пунктам. 19 апреля 2019 года он был приговорен к 6,5 годам тюрьмы.

В июне 2018 года в Грузии задержали и в начале 2019 года экстрадировали в США разработчика компьютерных игр Олега Тищенко, который пытался получить для тренажеров воздушного боя руководства по летной эксплуатации американских истребителей F-16. Тищенко обвинили в сговоре против США, попытке контрабанды и нарушении законодательства по контролю за экспортом вооружений. Ему грозит срок до 10 лет.

30 августа 2019 года в Неаполе (Италия) был арестован директор по развитию бизнеса АО "Объединенная двигателестроительная корпорация" Александр Коршунов. Его обвиняют в краже коммерческих секретов авиастроительной компании GE Aviation. Ожидается, что американская сторона предоставит документы для экстрадиции Коршунова.