Громкие уголовные дела в отношении ректоров российских вузов

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 ноября 2019 года Тихоокеанский флотский военный суд признал бывшего ректора Дальневосточного государственного университета (ДВФУ) Сергея Иванца виновным в растрате 20 млн рублей. Эту сумму вуз заплатил подрядчику за фактически не выполненный контракт. Суд назначил Иванцу наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии и выплаты штрафа в размере 500 тыс. рублей. ТАСС подготовил материал о громких случаях уголовных дел в отношении ректоров российских государственных вузов за последние пять лет. Всего с 2015 года сообщалось о возбуждении 13 уголовных дел. Обвинительные приговоры вынесены трем ректорам (в том числе двум - условно). В отношении четырех руководителей вузов уголовные дела были прекращены. Расследование шести дел продолжается.

Айрат Шаммазов - Уфимский государственный нефтяной технический университет

В марте 2015 года было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (УК) РФ ("Превышение должностных полномочий") в отношении бывшего ректора Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) Айрата Шаммазова (занимал пост с июля 1994 года по апрель 2014 года, в настоящее время - президент УГНТУ). Как предполагало следствие, в 2011-2014 годах Шаммазов перевел 38 студентов платного отделения на бюджетную форму обучения, причинив госбюджету ущерб в 5 млн рублей. 2 декабря 2015 года дело было прекращено. Выяснилось, что подпись Шаммазова на документах о переводе студентов была подделана.

Елена Кудряшова - Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова (Архангельск)

10 марта 2015 года было возбуждено уголовное дело в отношении ректора Северного (Арктического) федерального университета (САФУ) Елены Кудряшовой. Следствие инкриминировало ей злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ), подозревая в заключении неправомерного договора на строительство библиотеки вуза с "некомпетентной" московской фирмой. Ущерб государству оценивался в 7 млн рублей. В марте 2015 года Кудряшова, возглавлявшая университет с апреля 2010 года, сложила с себя полномочия. На время расследования с нее была взята подписка о невыезде. 7 декабря 2015 года уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. 26 января 2016 года Кудряшова снова была назначена ректором САФУ.

Галимзян Кабиров - Казанская государственная академия ветеринарной медицины

22 октября 2015 года по уголовному делу о злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) был задержан ректор Казанской государственной академии ветеринарной медицины Галимзян Кабиров (возглавлял вуз с 2003 года). По версии следствия, летом 2012 года он заключил договор с фирмой по установке систем видеонаблюдения в вузе на сумму 99,2 тыс. рублей, а затем дал указание этой фирме установить видеонаблюдение в своем доме. 15 декабря 2015 года Кабиров был уволен с поста ректора. Дело было прекращено по амнистии в декабре 2015 года.

Марина Истиховская - Сыктывкарский государственный университет

25 ноября 2015 года была задержана ректор Сыктывкарского государственного университета Марина Истиховская (возглавляла вуз с февраля 2013 года). Ей было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По данным следствия, в 2014 году Истиховская, занимая пост ректора университета, без согласования с Минобрнауки РФ предоставила в пользование ООО "ТП "Бумажник" находящиеся в федеральной собственности нежилые помещения. Общий размер причиненного университету ущерба первоначально был оценен в 59 млн рублей, но в ходе расследования был снижен до 30,5 млн рублей. Кроме того, ей было предъявлено обвинение в незаконном предоставлении служебной квартиры вуза политтехнологу, который помогал в проведении ее избирательной кампании в Госсовет Республики Коми в 2015 году. Ущерб вузу был оценен в 67 тыс. рублей. Истиховская внесла в кассу вуза 60 тыс. рублей на стадии прокурорской проверки. С момента возбуждения уголовных дел Марина Истиховская была временно отстранена от должности ректора. В апреле 2016 года она подала заявление об отставке и прошение было удовлетворено. 21 июля 2017 года. Сыктывкарский городской суд признал Истиховскую виновной и приговорил ее к трем годам трем месяцам лишения свободы условно с запретом занимать определенные должности на два года. Суд приговорил ее к возмещению ущерба в 12,3 млн рублей. 9 ноября 2017 года Верховный суд частично оправдал Истиховскую и смягчил приговор - признал ее виновной только по второму эпизоду и назначил наказание в виде запрета занимать определенные должности на два года. 23 ноября 2017 года Марина Истиховская была досрочно лишена депутатских полномочий по личному заявлению. В июне 2019 года Сыктывкарский городской суд удовлетворил иск Истиховской о взыскании компенсации за незаконное уголовное преследование на сумму более 1,8 млн рублей.

Сергей Иванец - Дальневосточный федеральный университет (Владивосток)

21 марта 2016 года во Владивостоке по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ) был задержан ректор Дальневосточного федерального университета Сергей Иванец (возглавлял вуз с июля 2012 года). 22 марта 2016 года Ленинский районный суд города Владивостока по ходатайству следствия избрал в отношении Иванца меру пресечения в виде домашнего ареста, а 8 июня отпустил его под залог в 1 млн рублей. Дело было передано в Тихоокеанский флотский военный суд, поскольку в его материалах имелись данные, содержащие гостайну. 8 июля 2016 года суд временно отстранил Иванца от занимаемой должности. По данным следствия, в 2011 году между ДВФУ и ООО "Современный университет" был заключен контракт на создание информационно-технической системы вуза на сумму около 650 млн рублей. Система должна была создаваться в несколько этапов и заработать в 2013 году, но этого не произошло. Тем не менее в сентябре 2015 года были составлены и подписаны акты выполнения работ по третьему этапу проекта, и исполнитель получил со счетов ДВФУ свыше 20 млн рублей. До передачи в суд дело было переквалифицировано на ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата").

Олег Волох - Омский государственный педагогический университет

23 мая 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении ректора Омского государственного педагогического университета Олега Волоха по подозрению в хищении из федерального бюджета 4 млн рублей. (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Было установлено, что с апреля 2014 года по февраль 2016 года Волох подписал подложные акты о приемке выполненных работ по 14 контрактам между вузом и коммерческими фирмами. В частности, они касались оформления студии молодежного телевидения. 3 сентября 2018 года Центральный районный суд города Омск приговорил Олега Волоха к четырем годам одному месяцу лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года, вменив ему в обязанность возместить ущерб в размере 4 млн рублей. Кроме этого, ему было запрещено заниматься административной и организационной деятельностью в течение трех лет.

Сергей Бачевский - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени проф. М.А. Бонч-Бруевича

11 мая 2017 года в Санкт-Петербурге после обысков был задержан ректор Санкт-Петербургского государственного университета телекоммуникаций Сергей Бачевский (возглавлял вуз с 2011 года). В отношении него было возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). По версии следствия, в 2015 году Бачевский без проведения конкурсов заключил несколько договоров на аренду помещений университета. Ущерб был оценен в 3,5 млн рублей. Полгода он находился под домашним арестом, затем суд заменил арест подпиской о невыезде. 6 июля 2018 года Невский районный суд Санкт-Петербурга прекратил уголовное дело в отношении Бачевского, но наложил на него административный штраф в размере 25 тыс. рублей. После выплаты штрафа он вернулся к работе.

Герман Дьяконов - Казанский национальный исследовательский технологический университет

14 августа 2017 года сотрудники МВД Татарстана задержали бывшего ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Германа Дьяконова. В этот же день ему было предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное в особо крупном размере"). По версии следствия, он вместе со своими подчиненными похитил выделенные университету денежные средства на общую сумму свыше 64 млн рублей. В настоящее время уголовное дело рассматривается в Вахитовском районном суде города Казань. Дьяконов находился под арестом, в августе 2019 года был отпущен под подписку о невыезде. Свою вину бывший ректор не признает.

Игорь Плеве - Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина

В июне 2018 года было возбуждено уголовное дело в отношении ректора Саратовского государственного технического университета имени Ю.А. Гагарина Игоря Плеве (возглавлял вуз с 2008 года). Его обвиняют в растрате с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, Плеве незаконно распределял квартиры, приобретенные для сотрудников университета, и трудоустроил документоведа в архив вуза, которая фактически не исполняла свои обязанности. 27 июня 2018 года суд по ходатайству Управления ФСБ по Саратовской области временно отстранил Плеве от должности.

Виктор Ефимов - Санкт-Петербургский государственный аграрный университет

15 ноября 2018 года Следственным отделом по Пушкинскому району Главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области по подозрению в растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более 1 млн рублей был задержан бывший ректор Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Виктор Ефимов (возглавлял вуз в 2005-2015 годах). 12 декабря Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил ходатайство следствия о помещении Ефимова в СИЗО. По версии следствия, Ефимов, занимая должность ректора, в 2011 году дал указание подписать госконтракт на проведение научно-исследовательских работ с автономной некоммерческой организацией "Северо-Западное агентство развития и привлечения инвестиций" для повышения качества подготовки специалистов агропромышленного сектора. На счет организации было перечислено 36 млн рублей, из которых 28,6 млн были похищены. В настоящее время дело Ефимова продолжает рассматриваться в Пушкинском райсуде. С 25 октября 2019 года экс-ректор находится под домашним арестом. Свою вину он не признает.

Иван Артюхов - Красноярский государственный медицинский университет имени проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого

27 сентября 2018 года было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата в особо крупном размере") в отношении ректора Красноярского государственного медицинского университета Ивана Артюхова (возглавлял вуз с декабря 2004 года). По версии следствия, в 2016 году Артюхов вместе с проректором вуза Борисом Краснопеевым заключил договор на ремонт корпуса университета. Фактически этот ремонт уже был выполнен, таким образом обвиняемые присвоили себе 1,12 млн рублей. В начале ноября 2018 года он был освобожден от должности. Дело не закрыто.

Андрей Минаев - Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина

1 апреля 2019 года был задержан ректор Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина Андрей Минаев (возглавлял вуз с 2017 года). В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями") и ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). По данным следствия, в апреле 2018 года Минаев подписал приказ о поощрении и выплате премии работникам университета, однако основную часть полученных денег сотрудники должны были вернуть. Руководство университета планировало использовать их на представительские расходы. В результате махинации бюджету был нанесен ущерб в размере 1,2 млн рублей. С апреля Андрей Минаев находился под домашним арестом, в октябре арест был заменен на подписку о невыезде. Расследование продолжается.

Муртазали Рабаданов - Дагестанский государственный университет

30 июля 2019 года был задержан ректор Дагестанского государственного университета Муртазали Рабаданов (возглавил вуз в 2007 году). В тот же день он был отпущен под подписку о невыезде. Рабаданов проходит по уголовному делу о незаконном выделении земельных участков в период, когда он занимал должность врио мэра Махачкалы, по ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"). Следствие по этому делу продолжается.