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Как составляют рейтинг лучших американских штатов

Рейтинг "Лучшие штаты" основывается на эффективности работы властей по ряду ключевых социально-экономических параметров
Описание
© AP Photo/Charlie Riedel

Рейтинг "Лучшие штаты" впервые был представлен в 2017 году. Его готовит американская медиакомпания U.S. News & World Report. Проект ранжирует 50 штатов США в зависимости от эффективности работы их властей по ряду ключевых социально-экономических параметров. Как заявляют его авторы, это делается с целью привлечения внимания граждан, бизнеса и политиков к проблемам в разных штатах. Рейтинги сопровождаются комментариями экспертов.

U.S. News & World Report

Медиакомпания U.S. News & World Report ведет свою историю от еженедельного журнала о событиях в США United States News, который в 1933 году начал издавать Дэвид Лоренс. С 1945 года он стал выпускать другой еженедельник World Report, посвященный международным новостям. В 1948 году произошло слияние двух изданий. U.S. News & World Report стал конкурентом таких журналов, как Time и Newsweek.

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С 1983 года U.S. News & World Report запустил серию ежегодных рейтингов, ранжирующих американские колледжи и университеты. Сейчас компания, эволюционировавшая от журнала к многофункциональной цифровой информационно-аналитической платформе, составляет рейтинги по целому ряду направлений, куда входят уровень жизни (сюда относится и рейтинг "Лучшие штаты"), образование, здравоохранение, деньги, путешествия, автомобили, юридические фирмы и недвижимость. Рейтинги публикуются в печатном и электронном вариантах.

Направления исследований

В рейтинге "Лучшие штаты" учитываются совокупные данные ежегодных социологических опросов и статистические показатели из открытых государственных или частных источников (Бюро переписей США, Министерство энергетики США, Центры по контролю и профилактике заболеваний и пр.).

Рейтинг "Лучшие штаты" составляется по восьми направлениям:

  • здравоохранение (учитываются такие аспекты, как доступность и качество медицинской помощи);
  • образование (качество преподавания в различных учебных заведениях - от дошкольных до высших);
  • экономика (уровень безработицы, рост ВВП, миграция, бизнес-активность и пр.);
  • инфраструктура (уровень развития общественного транспорта, электрификации, связи);
  • социальные возможности (бедность, обеспеченность жильем, гендерное равенство, условия для людей с ограниченными возможностями);
  • налоги (сбалансированность бюджетов штатов, их кредитные рейтинги, ликвидность);
  • уровень преступности и пенитенциарная система (статистика преступлений, условия содержания в тюрьмах);
  • окружающая среда (качество воздуха и воды, загрязнение и пр).

В каждой из этих восьми категорий выделяется две или три подкатегории. Каждая подкатегория имеет собственные параметры. Например, в категории "Здравоохранение" выделяются подкатегории "Доступность медицинской помощи", "Качество медицинской помощи", "Здоровье общества". Первая подкатегория, в свою очередь, включает шесть показателей: посещение детских оздоровительных центров, регистрация по медицинскому страхованию, посещение взрослых оздоровительных центров, посещение взрослых стоматологов, посещение детских стоматологов и доступность медицинского обслуживания. Во второй подкатегории четыре показателя - качество Medicare (федеральная программа медицинского страхования для населения старшего возраста), качество больниц, качество домов престарелых и число профилактических госпитализаций. В третью подкатегорию вошло шесть показателей, в том числе уровень смертности, самоубийств, курения, психическое здоровье. Таким образом, категория "Здоровье" состоит из 16 параметров.

Методология

На сайте U.S. News & World Report методология обработки исходных данных описывается следующим образом.

В общей сложности замеряется 71 параметр, по каждому из которых штату присваивается отдельный индекс: штат, продемонстрировавший наилучший результат, получает 100 баллов по соответствующему параметру, штат с наихудшим результатом - 0 баллов, между остальными штатами баллы распределяются "пропорционально" (точная методика расчета не раскрывается). Зачем высчитывается средний арифметический индекс каждой подкатегории (на основе входящих в нее параметров) и каждой категории.

Впоследствии - при расчете рейтинга – каждой из восьми категорий присваиваются коэффициенты (или веса). Они определяются на основе средних данных за три года, полученных в ходе опросов более 50 тыс. человек. Эти опросы выявляют приоритетность для респондента социально-экономических направлений и степень удовлетворенности работой властей своего штата.

Для глобального рейтинга определяется средневзвешенное значение всех восьми категорий. При этом используются веса каждой категории, определенные в ходе опросов. Индекс каждой категории умножается на ее вес, сумма полученных значений делится на сумму индексов категорий.

В глобальном рейтинге в 2017 году лучшим штатом был признан Массачусетс, в 2018 году - Айова, в 2019 году - Вашингтон.

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