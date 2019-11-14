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Мнение

"Лучшие штаты" США: как измерить привлекательность регионов

ШИТОВ Андрей 
Обозреватель ТАСС
Андрей Шитов — о том, как американцы проранжировали свои штаты, положив в основу рейтинга критерии качества жизни 

Американское сетевое издание US News & World Report (USNWR), принадлежащее известному медиамагнату Мортимеру Цукерману, расставило штаты своей страны по ранжиру. От "лучших", к числу которых оно отнесло Вашингтон, Нью-Гэмпшир, Миннесоту, Юту и Вермонт, до замыкающих — Миссисипи, Алабамы и Луизианы. "Худшими" их не называют; наоборот, подчеркивается, что каждый из американских штатов по-своему чем-то хорош.

Описание
© Shutterstock/FOTODOM

Для составления рейтинга была придумана собственная методология. Сравнение проводилось по семи с лишним десяткам показателей, разделенных на восемь категорий. А удельный вес каждой категории определялся предпочтениями населения — на базе ежегодных общенациональных опросов, предлагавших американцам определить, какие сферы они считают приоритетными в своих штатах.

Критерии оценки

В результате на первых местах ожидаемо оказались здравоохранение и образование (примерно по 16%). Далее с отрывом в пару процентных пунктов шли экономика (включая уровень безработицы, темпы роста ВВП, приток или отток населения в данный штат) и развитие инфраструктуры.

Следующий приоритет — "наличие благоприятных возможностей" — включал в себя показатели уровня бедности в штате, доступность жилья, равные условия для женщин, меньшинств и лиц с ограниченными способностями. Его удельный вес был оценен в 13%.

Еще немного ниже стояли финансово-бюджетная стабильность, включая кредитный рейтинг властей штата и обязательства местного пенсионного фонда; состояние правоохранительной и пенитенциарной системы.

Заключительным, восьмым, критерием — с удельным весом 8% — было состояние окружающей среды, включая чистоту воздуха и воды.

Нацеленность на результат

При составлении рейтинга использовались данные из разных источников, в том числе и журналистских (например, журнал Fortune) и коммерческих (агентство Moody's). Но приоритет отдавался государственной статистике как наиболее надежной.

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Организаторы проекта, по их словам, старались также использовать показатели, отражающие не приложенные усилия, а достигнутые результаты. Например, в сфере профессиональной подготовки мерилом стал процент населения, имеющего среднее специальное либо высшее образование, а не суммы средств, вложенных в эту сферу, и не число учащихся.

В итоге издание получило интерактивную базу данных, которая, как оно надеется, позволит американским штатам и отдельным гражданам сравнивать регионы между собой по интересующим их показателям.

Сторонние же наблюдатели видят в этом напоминание и о том, что привлекательность территорий определяется не только чисто административными критериями, включая, например, продолжительность времени, необходимого для выполнения тех или иных бюрократических процедур (скажем, получение разрешений на строительство), но и более общими параметрами, отражающими качество жизни. Все это, разумеется, важно с точки зрения привлечения инвестиций и экономического развития.

Изюминка Цукермана

В доцифровую эпоху название US News & World Report принадлежало популярному еженедельному журналу, конкурировавшему с Time и Newsweek. Но с 2010 года он практически полностью прекратил существование в печатном виде и перешел в цифровой формат. По сути, как и вся отрасль в целом, он продолжает борьбу за выживание.

Изюминкой UNSWR всегда были рейтинги, прежде всего американских вузов и больниц. Они пользовались реальной популярностью у читателей, и холдинг Цукермана, разумеется, продолжает развивать данное направление своей работы.

Именно в этих рамках в 2017 году новым ответвлением стали "Лучшие штаты". То есть это начинание сравнительно новое, насколько оно будет востребовано и приживется ли, покажет время.   

"Лучшие страны"

Кстати, еще годом ранее под этим же общим зонтиком был запущен проект "Лучшие страны", продолжающийся до сих пор. В рейтинге нынешнего года пальма первенства отдана Швейцарии, за которой следуют Япония и Канада. США скромно поставлены на восьмое место, причем в аннотации отмечено, что политика президента Дональда Трампа "вызывает вопросы по всему миру, в том числе и среди ближайших союзников [США], относительно будущего курса страны на международной арене".

Россия в исходном рейтинге 2016 года была поставлена на 24-е место среди 60 государств. В нынешнем году она опять занимает его же, но уже в перечне из 80 стран. Позиция ниже, чем у Китая (16-е место), но выше, чем у остальных партнеров по группе БРИКС (Бразилия, Индия, ЮАР), а также стран бывшего СССР, включая балтийские.

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Критерии оценки в страновом рейтинге также распределены по категориям с разным удельным весом. Самые значимые категории: "предприимчивость", охватывающая уровень образования и вообще качество людских ресурсов; "качество жизни"; "гражданственность", включая вопросы равенства и правозащиты; "динамизм", понимаемый как перспектива выдвижения в ряды передовых стран планеты; "культурная влиятельность"; "открытость для бизнеса"; "мощь" — как совокупность политических, экономических и военных факторов силы. Самые "легковесные" критерии — хороший климат и приятная социальная атмосфера, а также культурно-историческое наследие.

У России, по оценкам USNWR, показатели смешанные. Например, по "мощи" наша страна поставлена на второе место после США, со стопроцентными показателями военного могущества, политического влияния и общего лидерства. По "динамизму" у нас вполне приличное 12-е место.

Но, скажем, по качеству жизни мы лишь 36-е, а по открытости для бизнеса — и вовсе предпоследние (ниже только Иран). Среди слагаемых последнего "достижения" — стопроцентный показатель по бюрократизации и 84-процентный по коррупции.

Правда, конечно, объективность рейтинга, как и всех подобных оценок, вызывает большие сомнения. Непонятно, например, почему воюющая Украина с ее колоссальными экономическими и социальными проблемами стоит в нем выше Казахстана, Азербайджана и Белоруссии.

С другой стороны, симптоматично, что на общее последнее место в своей табели о рангах американцы из USNWR поставили даже не Иран, с которым они давно враждуют, а Ирак. Который, как известно, был ввергнут в войну и действительно доведен до ручки в результате "демократизаторских" усилий самого Вашингтона.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Цитирование разрешено со ссылкой на tass.ru
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