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ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане

Хронология крупных ДТП с участием российских граждан за рубежом

26 ноября в Доминикане перевернулся автобус, в котором находились 39 российских туристов
На месте аварии между итальянскими городами Форенцией и Сиеной, 22 мая 2019 года EPA-EFE/FABIO DI PIETRO
Описание
На месте аварии между итальянскими городами Форенцией и Сиеной, 22 мая 2019 года
© EPA-EFE/FABIO DI PIETRO

ТАСС-ДОСЬЕ. 26 ноября 2019 года в ДТП в Доминиканской Республике пострадали российские туристы. Авария произошла недалеко от города Игуэй. Автобус перевернулся, уходя от столкновения с грузовиком. В нем находилось 39 российских граждан, большинство из которых получили травмы разной степени тяжести. ТАСС подготовил материал о крупных ДТП с участием российских граждан за рубежом с 2013 года.

14 апреля 2013 года в Бельгии под Антверпеном произошла авария туристического автобуса, перевозившего группу российских школьников и сопровождавших их лиц. В автобусе находились 42 человека, включая двоих польских водителей. По данным Ростуризма, погибли пять человек, трое из них - россияне (14-летний школьник, гид-переводчик и учительница). Кроме того, 19 человек получили ранения (трое - тяжелые травмы).

11 октября 2013 года на территории провинции Канчанабури (Таиланд) автобус с российскими туристами, направлявшийся из Паттайи на экскурсию к реке Квай, не удержался на горном склоне и опрокинулся. В результате погибла одна туристка, еще 35 человек получили ранения.

4 мая 2014 года в результате ДТП с автобусом в провинции Анталья (Турция) погибла одна гражданка России 1998 года рождения, пострадали еще девять россиян - восемь туристов и представитель туроператора TUI. Автобус следовал из аэропорта Антальи в Сиде и опрокинулся на крутом повороте.

10 июня 2014 года автобус с 13 российскими паломниками-кришнаитами упал в реку Бхагиратхи (штат Уттаракханд, Индия). Погибли двое граждан РФ - мужчина и женщина, один человек пропал без вести. Девять человек пострадали, из них четыре были госпитализированы в тяжелом состоянии. Россияне направлялись в селение Ганготри, которое является одним из главных центров паломничества для индуистов.

2 июня 2015 года в районе уезда Ула (провинция Мугла, Турция) автобус с туристами из России перевернулся на одном из поворотов трассы. 50-летняя россиянка от полученных травм скончалась в больнице, еще 14 туристов пострадали.

6 августа 2015 года в результате опрокидывания туристического автобуса в турецкой провинции Денизли погибли три гражданки России, еще две россиянки в крайне тяжелом состоянии попали в реанимацию. Помимо них был госпитализирован еще 21 гражданин России. В автобусе также находились туристы из стран СНГ и Балтии, всего пострадали 38 человек.

22 мая 2019 года на трассе между итальянскими городами Форенцией и Сиеной (область Тоскана) опрокинулся в овраг автобус, перевозивший группу из 55 туристов - граждан РФ, Армении, Белоруссии, Грузии, Украины, Израиля и других стран. В результате ДТП погибла сопровождающая тургруппы - 35-летняя россиянка. Пострадали почти 40 человек, из них 19 - граждане РФ. Причиной аварии стала неосторожность водителя.

19 августа 2019 года в Саудовской Аравии в нескольких километрах от Эр-Рияда в автобус с дагестанскими паломниками въехала фура. Авария произошла на трассе из Мекки в Дубай. В автобусе находилось 47 человек. В результате ДТП одна женщина погибла, двое были госпитализированы.

Теги
РоссияДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
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