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ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
Обновлено 

Что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

© EPA/ORLANDO BARRIA, архив

В Доминиканской Республике перевернулся автобус, в котором находились 39 российских туристов. Погибших нет.

  • Авария произошла 26 ноября неподалеку от города Игуэй. 
  • Автобус, отвозивший туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком, после чего перевернулся.  
  • Погибших нет, в больницах находятся 27 россиян. Среди пострадавших - двое детей
  • По данным газеты Listin Diario, 15 россиян - в тяжелом состоянии.
  • Травмы также получили два человека, находившихся в грузовике, сообщает издание.
  • Причиной ДТП стал резкий маневр грузовика перед автобусом, сообщили в турагентстве Anex Tour, клиентами которого являются пострадавшие.
  • Для родственников пострадавших открыта горячая линия с представителем компании-туроператора. Они могут узнать информацию по телефону +18098334570.
  • Все туристы были застрахованы в компании ERV, страховая сумма по полису составляет €40 тыс.
  • В Ассоциации туроператоров России уточнили, что семеро попавших в аварию туристов вылетают в Москву на запланированном рейсе.
  • Следственный комитет РФ начал проверку по факту аварии.
  • Российские дипломаты в Доминикане поддерживают контакт с местными властями и больницами.
Теги
РоссияДоминиканская РеспубликаДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
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