Что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

В Доминиканской Республике перевернулся автобус, в котором находились 39 российских туристов. Погибших нет.
- Авария произошла 26 ноября неподалеку от города Игуэй.
- Автобус, отвозивший туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком, после чего перевернулся.
- Погибших нет, в больницах находятся 27 россиян. Среди пострадавших - двое детей.
- По данным газеты Listin Diario, 15 россиян - в тяжелом состоянии.
- Травмы также получили два человека, находившихся в грузовике, сообщает издание.
- Причиной ДТП стал резкий маневр грузовика перед автобусом, сообщили в турагентстве Anex Tour, клиентами которого являются пострадавшие.
- Для родственников пострадавших открыта горячая линия с представителем компании-туроператора. Они могут узнать информацию по телефону +18098334570.
- Все туристы были застрахованы в компании ERV, страховая сумма по полису составляет €40 тыс.
- В Ассоциации туроператоров России уточнили, что семеро попавших в аварию туристов вылетают в Москву на запланированном рейсе.
- Следственный комитет РФ начал проверку по факту аварии.
- Российские дипломаты в Доминикане поддерживают контакт с местными властями и больницами.