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ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане

Семь россиян, пострадавших в ДТП в Доминикане, вылетели в Москву

Возвращения в Россию сейчас ожидают еще пять человек

МОСКВА, 28 ноября. /ТАСС/. Семь российских туристов, пострадавших в ДТП в Доминиканской Республике, вылетели в Москву, еще пять человек готовятся вернуться в Россию. Об этом сообщается в заявлении посольства РФ в Венесуэле (по совместительству в Республике Гаити и Доминиканской Республике), опубликованном в среду на официальной странице дипмиссии в Facebook.

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Как отмечается в сообщении, пять российских граждан, "получив необходимую медпомощь, выписаны из больниц и находятся в гостинице, ожидая организации туроператором их возвращения в Россию". "Семь человек уже вылетели в Москву", - указали в посольстве.

По информации посольства, все нуждающиеся в стационарном лечении туристы находятся в медицинских учреждениях городов Санто-Доминго и Игуэй. Шесть из них пребывают в тяжелом состоянии, еще у 21 пострадавшего зафиксированы травмы средней степени тяжести.

"Хотели бы поблагодарить наших соотечественников, постоянно проживающих в Доминиканской Республике, а также доминиканских выпускников советских и российских вузов, которые, узнав об аварии, предложили свое содействие в решении возникавших вопросов", - отмечается в заявлении.

Теги
РоссияДоминиканская РеспубликаДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
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