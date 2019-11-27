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ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане

Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне получат помощь от страховщика ERV

Страховая сумма по полису каждого застрахованного составляет €40 тыс.

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Туристы из России, пострадавшие в ДТП в Доминикане, получат помощь от страховщика ERV. Страховая сумма по полису каждого застрахованного составляет €40 тыс., сообщила агентству ТАСС представитель компании Юлия Алчеева.

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"Будет людям оказываться помощь учреждениями, которые в этой ситуации нужны (...). Наша задача эти расходы сразу оплатить. Все, что будет необходимо, будет оплачено в пределах €40 тыс. Пока ориентировочных расходов нет", - сказала она.

В сообщении страховщика уточняется, что сейчас пострадавшие находятся в разной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Страховка оплатит расходы на медицинскую помощь, транспортировку с места ДТП до госпиталя, в том числе на вертолете, и медицинскую эвакуацию в Россию.

Авария произошла 26 ноября неподалеку от города Игуэй. Автобус, отвозивший туристов в аэропорт, перевернулся, уходя от столкновения с грузовиком.

Ранее посольство РФ в Венесуэле сообщило, что всего в автобусе находились 39 граждан РФ. Как ТАСС сообщили в туристическом агентстве Anex Tour, в данный момент 27 из них получают медицинскую помощь в госпиталях карибской страны, еще семеро вылетели в Москву, остальные размещены в гостиницах.

Теги
РоссияДоминиканская РеспубликаДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
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