Пострадавшие в ДТП в Доминикане россияне получат помощь от страховщика ERV

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Туристы из России, пострадавшие в ДТП в Доминикане, получат помощь от страховщика ERV. Страховая сумма по полису каждого застрахованного составляет €40 тыс., сообщила агентству ТАСС представитель компании Юлия Алчеева.

Что известно о ДТП с автобусом с российскими туристами в Доминикане

"Будет людям оказываться помощь учреждениями, которые в этой ситуации нужны (...). Наша задача эти расходы сразу оплатить. Все, что будет необходимо, будет оплачено в пределах €40 тыс. Пока ориентировочных расходов нет", - сказала она.

В сообщении страховщика уточняется, что сейчас пострадавшие находятся в разной степени тяжести, им оказывается необходимая медицинская помощь. Страховка оплатит расходы на медицинскую помощь, транспортировку с места ДТП до госпиталя, в том числе на вертолете, и медицинскую эвакуацию в Россию.

Авария произошла 26 ноября неподалеку от города Игуэй. Автобус, отвозивший туристов в аэропорт, перевернулся, уходя от столкновения с грузовиком.

Ранее посольство РФ в Венесуэле сообщило, что всего в автобусе находились 39 граждан РФ. Как ТАСС сообщили в туристическом агентстве Anex Tour, в данный момент 27 из них получают медицинскую помощь в госпиталях карибской страны, еще семеро вылетели в Москву, остальные размещены в гостиницах.