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ДТП с автобусом с россиянами в Доминикане

Туроператор рассказал о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Доминикане

Семь человек находятся в тяжелом состоянии, сообщили представители Anex Tour

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Семь российских туристов, пострадавших в ДТП в Доминиканской Республике, находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе туроператора Anex Tour, клиентами которого являются пострадавшие.

По данным компании, состояние 20 госпитализированных оценивается как удовлетворительное.

"Еще семеро в тяжелом [состоянии] в столичной больнице города Санто-Доминго, угрозы жизни нет, все находятся в безопасности. Пострадавшим была оперативно оказана вся необходимая медицинская помощь в больницах Санто-Доминго и госпитале города Игуэй", - сказали в пресс-службе.

В Anex Tour уточнили, что еще семь туристов вылетели в Москву, как планировалось, а пятеро размещены в гостинице Whala Bayahibe и готовы вылететь ближайшим рейсом. Сейчас страховая компания занимается покупкой билетов в Россию.

Во вторник туристический автобус, по данным Ростуризма, столкнулся с грузовиком по дороге в аэропорт города Ла-Романа. В автобусе находились 39 российских туристов, два гида и водитель. В результате происшествия никто не погиб.

Теги
РоссияДоминиканская РеспубликаДТП с автобусом с россиянами в Доминикане
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