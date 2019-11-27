Открыта горячая линия для родственников пострадавших в Доминикане россиян

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Горячая телефонная линия с представителем компании-туроператора открыта для родственников российских туристов, пострадавших в ДТП в Доминикане, сообщается в среду на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Для родственников пострадавших туристов открыта горячая линия с представителем принимающей компании-туроператора в Доминикане по телефону +18098334570", - говорится в сообщении.

Отмечается, что семь попавших в аварию туристов вылетают в Москву на запланированном рейсе, к ним могут присоединиться еще несколько человек. В АТОР добавили, что все туристы были застрахованы в компании ERV.

По последним данным газеты "Листин диарио", по меньшей мере 15 россиян после ДТП находятся в критическом состоянии. Авария произошла во вторник неподалеку от города Игуэй. Автобус, отвозивший туристов в аэропорт, столкнулся с грузовиком, после чего перевернулся. Отмечается, что травмы также получили два человека, находившихся в грузовике.

Ранее посольство РФ в Венесуэле сообщило, что всего в автобусе находились 39 российских граждан, прилетевшим по путевкам от Anex Tour.