ТАСС-ДОСЬЕ. 4 декабря 2019 года МИД ФРГ объявил персонами нон грата двух сотрудников посольства РФ в Германии в связи с убийством гражданина Грузии, которое было совершено в Берлине в конце лета.

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран с 2018 года - в материале ТАСС.

14 марта 2018 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке в недельный срок 23 российских дипломатов, которые, по ее словам, "являются необъявленными офицерами разведки". Поводом стало выдвинутое 12 марта британским премьером обвинение России в причастности к отравлению 4 марта в Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери. Это стало самой масштабной подобной акцией в стране за последние 30 лет. 17 марта Россия объявила персонами нон грата такое же число британских дипломатов.

26 марта 2018 года 20 европейских стран, а также США, Канада и Австралия заявили о высылке российских дипломатов. Эти меры были приняты в поддержку Великобритании, возложившей вину на Россию за отравление в Солсбери Сергея Скрипаля. Это первый случай в истории международных отношений, когда дипломатов выдворяют из-за инцидента в третьей стране. Большинство государств объявили персонами нон грата от одного до четырех сотрудников диппредставительств. Так, Германия, Польша и Франция решили выслать по четыре человека, Литва и Чехия по три, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному. Украина объявила персонами нон грата 13 сотрудников российского диппредставительства. США выдворили 60 российских дипломатов (48 работников посольства в Вашингтоне и 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке). Канада выслала четырех дипломатов, Австралия - двух.

27 марта о высылке дипломатов сообщили Бельгия, Ирландия (по одному человеку) и Молдавия (три человека).

28 и 29 марта Черногория и Грузия объявили о высылке по одному дипломату (всего были высланы 123 человека). Россия приняла ответные зеркальные меры.

6 июля 2018 года власти Греции уведомили Россию о решении выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум (информация об этом была опубликована 11 июля в греческой газете Kathimerini). Россиян обвинили в попытках вмешательства во внутренние дела государства, а также в незаконных действиях, подрывающих национальную безопасность. 6 августа Россия приняла аналогичные ответные меры.

22 ноября 2018 года из Словакии был выслан дипломат из аппарата военного атташе посольства России (стало известно 5 декабря). Его заподозрили в разведывательной деятельности против Словакии и НАТО. 13 декабря Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата.

13 марта 2019 года стало известно, что МИД Швеции потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну. Поводом стали контакты российского дипломата с гражданином Швеции, который был задержан 26 февраля по подозрению в шпионской деятельности в пользу России. 21 декабря 2018 года МИД РФ принял решение о высылке шведского дипломата (по данным шведской газеты Expressen, - пресс-атташе посольства Швеции Калле Книивиля).

В марте 2019 года Польша выслала из страны российского вице-консула в Познани. По сведениям Агентства внутренней безопасности Польши, россиянин занимался не соответствующей дипломатическому статусу деятельностью, которая могла нанести ущерб польско-российским отношениям. Об этом стало известно лишь 16 апреля, когда Россия объявила персоной нон грата вице-консула Польши в Иркутске Камиля Лещняка.

13 августа 2019 года Украина объявила персоной нон грата дипломата генконсульства РФ во Львове "за деятельность, несовместимую со статусом консульского должностного лица". В тот же день Москва приняла ответные меры в отношении сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге.

25 октября 2019 года стало известно, что прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата, заподозренного в шпионаже в пользу российских спецслужб. Однако оно было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет. 29 октября сотрудник российского посольства был объявлен персоной нон грата, а 30 октября покинул Польшу. 29 октября заместитель глав МИД РФ Александр Грушко заявил, что Россия "рассмотрит ответные меры, как это принято в дипломатической практике".