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От Alibaba до Saudi Aramco. Крупнейшие IPO в истории

11 декабря Saudi Aramco, которая провела крупнейшее IPO в истории, выставит свои акции на национальной бирже Tadawul
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© REUTERS/Maxim Shemetov

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 декабря 2019 года саудовская нефтяная компания Saudi Aramco выставит свои акции на национальной бирже Tadawul. Ранее подвела итоги первичного размещения, которое по объему привлечения стало самым крупным в истории - $25,6 млрд. Общая оценка стоимости Saudi Aramco - $1,7 трлн.

ТАСС рассказывает о пяти предыдущих крупнейших первичных размещениях акций (Initial public offering, IPO) в новейшей истории.

Alibaba - $25 млрд

До выхода на биржу Saudi Aramco рекорд по объему привлеченных средств при первичном размещении акций принадлежал китайскому холдингу Alibaba Group, специализирующемуся на интернет-торговле. 18 сентября 2014 года холдинг предложил инвесторам Нью-Йоркской фондовой биржи 13,3% своих акций по цене в $68 за штуку. В первый же день Alibaba удалось привлечь $21,8 млрд. Однако из-за ажиотажного спроса (цена за ценную бумагу доходила до $93), было решено в течение четырех дней продать еще 1,7% акций, доведя выручку от IPO до $25 млрд. Всего компания была оценена в $231 млрд. С этого момента акции Alibaba стоили дешевле первоначальной цены только в непродолжительные периоды - в конце 2015 года и начале 2016 года. В настоящее время цена акции - $198.

Agricultural Bank of China - $22,1 млрд

6 июля 2010 года свои акции на гонконгской и шанхайской биржах разместил четвертый из крупнейших банков КНР - Сельскохозяйственный. Цена за акцию составила 2,68 юаня (40 центов). Первоначально выручка от IPO составила $19,2 млрд, однако после выпуска дополнительных бумаг на биржу достигла $22,1 млрд. Хотя целевые показатели по привлечению средств банков были выполнены, они все равно оказались ниже расчетов из-за плохой рыночной конъюнктуры. Изначально предполагалось, что объем IPO достигнет $30 млрд. После IPO акции стоили дешевле размещения четыре года, пока, наконец, не выросли в цене и котировались выше уровня в 3 юаня. В настоящее время цена акции - 3,6 юаня (51 цент).

SoftBank Corp. - $21,35 млрд 

12 октября 2018 года на Токийской фондовой бирже провел первичное размещение акций японский мобильный оператор SoftBank Corp., подразделение высокотехнологичной корпорации SoftBank Group. В ходе IPO удалось привлечь $21,35 млрд, что было ниже оценки в $23 млрд. Цена за акцию составила 1300 иен ($12), но к середине 2019 года она укрепилась на уровне 1450 иен ($13).

General Motors - $20,1 млрд

17 ноября 2010 года на Нью-Йоркской фондовой бирже провел IPO реструктурированный после банкротства американский автопроизводитель General Motors. Правительство США продало принадлежавшие ему после санации 28% акций концерна за $20,1 млрд ($33 за акцию). С тех пор на протяжении девяти лет курс акций компании колеблется вокруг этой отметки и составляет к настоящему времени $35 за акцию.

Industrial and Commercial Bank of China - $19,1 млрд

20 октября 2006 года свои акции на биржах Шанхая и Гонконга вывел Индустриальный и коммерческий банк Китая (Industrial and Commercial Bank of China). Объем IPO составил $19,1 млрд. Цена за акцию составила 3,28 юаня. В настоящее время акция банка стоит 5,7 юаня (80 центов).

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