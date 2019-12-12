Хронология аварий и катастроф вертолетов Ми-28Н

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 декабря 2019 года в районе аэродрома Кореновск (Краснодарский край) ударный вертолет Ми-28Н Минобороны РФ потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погибли оба члена экипажа - подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко. Полет выполнялся без боекомплекта. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, одной из причин крушения стал сильный туман.

ТАСС подготовил хронологию авиационных происшествий с этим типом вертолетов.

Согласно данным из открытых источников, за время эксплуатации вертолетов Ми-28Н в российских ВВС/ВКС с машинами этого типа произошло шесть авиационных происшествий, в результате четырех катастроф погибли в общей сложности шесть человек (с учетом ЧП 11 декабря 2019 года).

19 июня 2009 года на территории Мулинского полигона Гороховецкого учебного центра (Нижегородская область) вертолет Ми-28Н (бортовой номер "43 желтый") 344-го Центра боевого применения и переучивания летного состава ВВС России при выполнении показательного полета совершил аварийную посадку. Из-за попадания шасси в траншею машина опрокинулась, были разрушены несущий винт и хвостовая балка. Экипаж не пострадал. Впоследствии вертолет был восстановлен. Авария произошла из-за помпажа двигателей после того, как вертолет в режиме зависания произвел выстрел неуправляемой авиационной ракетой.

15 февраля 2011 года вертолет Ми-28Н (бортовой номер "05 синий") 387-й авиабазы армейской авиации ВВС России при выполнении учебно-тренировочного полета упал и разрушился в районе села Прасковея (Буденновский район Ставропольского края) из-за неполадки в двигателе. Командир экипажа подполковник Андрей Глянцев и штурман лейтенант Игорь Симавин были госпитализированы с тяжелыми травмами в Буденновскую районную больницу, где подполковник Глянцев скончался от полученных ранений.

16 августа 2012 года вертолет Ми-28Н (бортовой номер "205 синий") ВВС России при выполнении учебно-тренировочного полета в рамках учений "Кавказ-2012" совершил жесткую посадку в районе аэродрома Моздок (Северная Осетия). Экипаж не пострадал, машина получила незначительные повреждения. Причиной происшествия стал отказ двигателя при зависании вертолета на высоте около 6 м над взлетно-посадочной полосой.

2 августа 2015 года вертолет Ми-28Н (бортовой номер "15 белый", регистрационный - RF-95316) пилотажной группы "Беркуты" ВКС России, выполнявший демонстрационный полет в рамках шоу "Авиамикс" на Армейских международных играх - 2015, совершил жесткую посадку на полигоне Дубровичи (Рязанская область). В результате возникшего пожара погиб пилот - подполковник Игорь Бутенко. Штурман-оператор старший лейтенант Александр Клепнов самостоятельно покинул машину и был госпитализирован с ранениями средней степени тяжести. Вероятные причины катастрофы - отказ системы гидроусиления, разрыв вала рулевого винта.

12 апреля 2016 года при выполнении полетов в районе города Хомс (Сирия) потерпел крушение вертолет Ми-28Н ВКС России. Погибли оба члена экипажа - командир Андрей Окладников и штурман Виктор Панков. По сообщению пресс-службы Минобороны РФ, "огневого воздействия на вертолет не было". По предварительным выводам комиссии военного ведомства, причиной катастрофы стала ошибка пилотирования.