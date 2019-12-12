Что известно о крушении Ми-28Н на Кубани

Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" пропал в Краснодарском крае 11 декабря. Позднее стало известно, что он потерпел крушение на территории воинской части в Кореновском районе. Два члена экипажа — пилот и штурман — погибли.

Авария произошла 11 декабря около 23:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Кореновск. Вертолет полностью разрушен.

Погибли командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.

Одной из причин крушения стал сильный туман, уточнил источник в экстренных службах.

По словам другого источника, Ми-28Н мог зацепиться винтами за землю.

Бортовые самописцы военного вертолета найдены, сообщили в ВПК региона.

К месту аварии для расследования направили комиссию Главного командования ВКС.

Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор, уточнил источник в ВПК региона.

Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним").

Полеты вертолетов Ми-28 приостановлены в Южном военном округе до выяснения причин крушения.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям военных летчиков, а также 55-му отдельному Севастопольскому ордена Кутузова 2-й степени вертолетному полку.