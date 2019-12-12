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Крушение Ми-28Н на Кубани

Что известно о крушении Ми-28Н на Кубани

Вертолет Ми-28Н
© Ладислав Карпов/ТАСС, архив

Ударный вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" пропал в Краснодарском крае 11 декабря. Позднее стало известно, что он потерпел крушение на территории воинской части в Кореновском районе. Два члена экипажа — пилот и штурман — погибли.

  • Авария произошла 11 декабря около 23:00 мск при выполнении планового учебно-тренировочного полета в районе аэродрома Кореновск. Вертолет полностью разрушен. 
  • Погибли командир экипажа Александр Склянкин и заместитель командира Кореновского полка по летной подготовке и эскадрильи Ми-28 Руслан Кушниренко.
  • Одной из причин крушения стал сильный туман, уточнил источник в экстренных службах.
  • По словам другого источника, Ми-28Н мог зацепиться винтами за землю. 
  • Бортовые самописцы военного вертолета найдены, сообщили в ВПК региона.
  • К месту аварии для расследования направили комиссию Главного командования ВКС.
  • Комиссия рассматривает все версии произошедшего, включая техническую неисправность и человеческий фактор, уточнил источник в ВПК региона.
  • Возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ ("Нарушение правил полетов или подготовки к ним").
  • Полеты вертолетов Ми-28 приостановлены в Южном военном округе до выяснения причин крушения.
  • Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил соболезнования семьям военных летчиков, а также 55-му отдельному Севастопольскому ордена Кутузова 2-й степени вертолетному полку.
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Крушение Ми-28Н на Кубани
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