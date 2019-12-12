Хронология аварий и катастроф самолетов и вертолетов Минобороны в 2019 году

ТАСС-ДОСЬЕ. 11 декабря 2019 года в районе аэродрома Кореновск (Краснодарский край) ударный вертолет Ми-28Н Минобороны РФ потерпел крушение при выполнении планового учебно-тренировочного полета в темное время суток в сложных метеорологических условиях. По информации губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, погибли оба члена экипажа - подполковник Александр Склянкин и майор Руслан Кушниренко. Полет выполнялся без боекомплекта. Как уточнил ТАСС источник в экстренных службах региона, одной из причин крушения стал сильный туман.

С начала года сообщалось о семи авиационных происшествиях с летательными аппаратами Министерства обороны России (с учетом ЧП 11 декабря). В четырех катастрофах погибли и пропали без вести в общей сложности десять человек.

18 января при выполнении планового учебно-тренировочного полета над акваторией Японского моря в 35 км от берега при отработке маневрирования столкнулись два бомбардировщика Су-34 (бортовые номера "03 красный" и "33 красный") 277-го бомбардировочного авиаполка 303-й смешанной авиационной дивизии 11-й Краснознаменной армии ВВС и ПВО ВКС России. Все четыре летчика из двух экипажей катапультировались. Спасти удалось только одного штурмана. Были найдены тела пилота Алексея Овсянникова и штурмана Алексея Пайдыганова, еще один летчик пропал без вести. Самолеты выполняли полет без боекомплектов. СК РФ квалифицировал столкновение в воздухе как нарушение правил полетов.

22 января при заходе на посадку на аэродроме в Оленегорске (Мурманская область) потерпел катастрофу бомбардировщик Ту-22М3 (бортовой номер "35 красный", регистрационный RF-94159) 40-го смешанного авиационного полка дальней авиации ВКС России. По данным СМИ, приземление прошло "с повышенной перегрузкой", в результате чего самолет разрушился и загорелся. На месте погиб помощник командира корабля майор Константин Мазунин, позднее от полученных ранений скончались командир экипажа майор Алексей Гурьев и штурман-оператор капитан Виктор Грейф. Штурман-инструктор подполковник Максим Рылков был госпитализирован в состоянии средней тяжести. В Минобороны РФ сообщали, что рассматривает все возможные версии катастрофы, в т. ч. техническую неисправность самолета.

3 сентября в Ставропольском крае потерпел крушение штурмовик Су-25УБ (бортовой номер "96 красный") ВКС России, выполнявший плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле не было. 4 сентября в районе катастрофы были обнаружены тела обоих летчиков.

5 сентября на аэродроме Сокол (Саратовская область) потерпел аварию вертолет Ми-8 Минобороны РФ. По данным источника ТАСС, на борту был экипаж в составе трех человек, который успел эвакуироваться, жертв и пострадавших не было. Вертолет после удара о землю полностью сгорел на рулежной дорожке.

6 сентября источник ТАСС в силовых структурах Липецкой обл. сообщил о столкновении в небе над этим регионом двух бомбардировщиков Су-34, которое произошло из-за ошибок летчиков. После ЧП экипажи смогли посадить оба самолета на аэродром. Собеседник агентства рассказал, что ситуация классифицировалась как серьезный авиационный инцидент с поломкой самолета, один из Су-34 был поврежден очень серьезно и требовал заводского ремонта.

10 октября военно-транспортный самолет Ан-12 Минобороны РФ совершил аварийную посадку на фюзеляж в аэропорту Кольцово (Екатеринбург). На борту находились более десяти человек, никто не пострадал. По предварительным данным, причиной стала техническая неисправность шасси. Как сообщил ТАСС источник в авиаотрасли региона, самолет получил незначительные повреждения и будет восстановлен.