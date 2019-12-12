Как Россия отвечала на высылку своих дипломатов из разных стран

ТАСС-ДОСЬЕ. 12 декабря 2019 года МИД России сообщил, что послу Германии Гезе Андреасу фон Гайру была вручена нота, в соответствии с которой два сотрудника посольства ФРГ в Москве должны покинуть нашу страну в течение семи суток. Эта мера была предпринята в ответ на аналогичные действия германской стороны от 4 декабря. Поводом стало расследование германской Генпрокуратуры убийства 23 августа в Берлине гражданина Грузии. Подозреваемым по делу проходит россиянин. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал "абсолютно беспочвенными" подозрения в том, что РФ может иметь отношение к этому делу.

О том, как Россия реагировала на высылки своих дипломатов с 2018 года - в материале ТАСС.

17 марта 2018 года Россия объявила персонами нон грата и потребовала выслать в недельный срок 23 британских дипломата. Эта мера была принята в ответ на решение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй от 14 марта выслать такое же количество сотрудников российского диппредставительства. Поводом послужило выдвинутое в отношении России обвинение в причастности к отравлению в Солсбери 4 марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери. При этом официальный Лондон каких-либо доказательств не представил. Российская сторона категорически отвергла свою причастность к инциденту.

29 марта 2018 года Россия объявила о высылке 60 американских дипломатов. 30 марта и в начале апреля Россия приняла решение объявить персонами нон грата дипломатов из Бельгии, Венгрии, Грузии, Ирландии, Латвии, Македонии, Норвегии, Румынии, Финляндии, Хорватии, Черногории, Швеции, Эстонии (по одному человеку), Австралии, Албании, Дании, Испании, Италии, Нидерландов (по два), Литвы, Молдавии, Чехии (по три), Германии, Канады, Польши, Франции (по четыре), а также 13 украинских дипломатов. Эти шаги были предприняты в ответ на скоординированную акцию данных государств в поддержку Великобритании, возложившей вину на Россию за отравление в Солсбери Сергея Скрипаля.

6 августа 2018 года Россия приняла решение о высылке двух греческих дипломатов. Эти меры были приняты в ответ на действия греческих властей, которые 6 июля уведомили Россию о решении выслать двух российских дипломатов и запретить въезд в страну еще двум. Россиян обвинили в попытках вмешательства во внутренние дела государства, а также в незаконных действиях, подрывающих национальную безопасность.

13 декабря 2018 года Россия объявила персоной нон грата словацкого военного дипломата. Это решение стало ответом на аналогичные действия со стороны Словакии (в ноябре 2018 года).

21 декабря 2018 года МИД РФ принял решение о высылке шведского дипломата (по данным шведской газеты Expressen, - пресс-атташе посольства Швеции Калле Книивиля). Эти меры были приняты в ответ на отрицательное решение шведского внешнеполитического ведомства по двум российским заявлениям о выдачи дипломатических виз.

16 апреля 2019 года Россия объявила персоной нон грата вице-консула Польши в Иркутске Камиля Лещняка. Ранее в марте Варшава выслала российского вице-консула в Познани. По сведениям Агентства внутренней безопасности Польши, россиянин занимался не соответствующей дипломатическому статусу деятельностью, которая могла нанести ущерб польско-российским отношениям.

8 мая 2019 года стало известно, что Россия высылает двух шведских дипломатов. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, эта мера была принята "в ответ на невыдачу виз сотрудникам российского посольства".

13 августа 2019 года Москва объявила персоной нон грата сотрудника генконсульства Украины в Санкт-Петербурге в ответ на действия Украины в отношении российского дипломата генконсульства во Львове.

5 декабря 2019 года Россия объявила персоной нон грата сотрудника болгарского посольства в Москве. Это решение стало ответом на аналогичные действия со стороны Болгарии 29 октября. Прокуратура Болгарии возбудила уголовное дело в отношении российского дипломата, заподозренного в шпионаже в пользу российских спецслужб. Однако оно было приостановлено, так как лицо имеет дипломатический иммунитет. 30 октября сотрудник российского посольства покинул Польшу.