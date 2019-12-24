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Истребитель Су-57. История проекта, испытания, контракты

24 декабря в Хабаровском крае при заводских испытаниях упал в тайге истребитель Су-57
Истребитель Су-57 Марина Лысцева/ТАСС
Описание
Истребитель Су-57
© Марина Лысцева/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 24 декабря 2019 года в Хабаровском крае при заводских испытаниях упал в тайге истребитель Су-57. По данным "Объединенной авиастроительной корпорации", пилот успешно катапультировался и не пострадал. Согласно данным открытых источников, авария стала первым случаем потери Су-57.

Что известно об этом типе самолетов - в материале ТАСС.

Су-57 (наименования при разработке - ПАК ФА, Т-50; по кодификации НАТО - Felon, "фелон", с англ. "преступник") - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Предназначен для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Имеет сверхзвуковую крейсерскую скорость полета, внутрифюзеляжное вооружение, радиопоглощающее покрытие, а также новейший комплекс бортового оборудования.

История проекта

Проектирование перспективного многофункционального истребителя для замены Су-27 и МиГ-31 началось в СССР в конце 1970-х годов. 5 июля 1981 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР о целевой комплексной программе создания таких самолетов.

В конце 1990-х годов победу в конкурсе на создание перспективного авиационного комплекса фронтовой авиации 5-го поколения (ПАК ФА) для Военно-воздушных сил (ВВС, ныне в составе Воздушно-космических сил, ВКС) России одержало опытно-конструкторское бюро Сухого (ныне - филиал ПАО "Компания "Сухой"). Проект самолета, получившего индекс Т-50 (авиационный комплекс И-21), разрабатывается с 1999 года. Эскизный макет был готов к осени 2004 года.

Площадкой для строительства самолетов был определен Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, входящий в состав "Сухого". К 2009 году были изготовлены два прототипа для наземных испытаний.

Первый летный экземпляр Т-50 поднялся в воздух 29 января 2010 года, его пилотировал летчик-испытатель Сергей Богдан.

ПАК ФА создавался как одноместный ударный самолет, в его конструкции широко применяются композитные материалы. Машина должна отвечать всем требованиям, предъявляемым ВКС России для истребителей 5-го поколения: сверхзвуковой полет без форсажа, малая заметность (для радиолокационных, оптических, акустических и иных систем обнаружения), сверхманевренность и способность совершать относительно короткие взлет и посадку. Летно-технические характеристики самолета не раскрываются, максимальная взлетная масса оценивается экспертами в 35 т, крейсерская скорость - в 1,7-1,8 Маха, максимальная - в 2-2,5 Маха, дальность - 4 тыс. км. Вооружение - ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность" или авиабомбы; авиапушка калибра 30 мм. Для снижения радиолокационной заметности предполагается размещение вооружения во внутрифюзеляжных отсеках, однако на летных экземплярах также отрабатывалось использование подкрыльевых пилонов для внешней подвески.

Двигатели первого и второго этапов, испытания

Опытные и первые серийные образцы истребителя оснащены двигательной установкой "изделие 117" разработки НПО "Сатурн" (г. Рыбинск, Ярославская обл.; аналогичными двигателями оснащаются истребители Су-35). Двигатель второго этапа - так называемое изделие 30 - с 2016 года проходил стендовые испытания. Предполагается, что "изделие 30" позволит истребителю развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа.

В 2010-2013 годы были проведены заводские испытания Т-50, начались государственные совместные испытания. Испытательные полеты проходили в Подмосковье (в Летно-исследовательском институте имени М. Громова) и в 929-м Государственном летно-испытательном центре ВВС РФ им. В. Чкалова в Ахтубинске (Астраханская обл.)

20 июля 2017 года главком ВКС России Виктор Бондарев заявил о завершении первого этапа государственных испытаний Т-50. 11 августа 2017 г. Бондарев в интервью сайту российского телеканала "Звезда" сообщил, что Т-50 (ПАК ФА) получил серийное название Су-57. Начало поставок самолета в войска ожидалось в 2018 г.

5 декабря 2017 года в Министерстве промышленности и торговли РФ сообщили, что в этот же день в ЛИИ им. М. М. Громова совершил первый полет Т-50 с двигателем второго этапа. Истребителем управлял Сергей Богдан. Продолжительность полета составила 17 минут, он прошел штатно, в соответствии с условиями задания.

1 марта 2018 года министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил журналистам, что два Су-57 выполнили двухдневную программу испытаний в Сирии. По словам министра, испытания, в т. ч. боевые, "прошли успешно". 18 декабря 2019 года начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что Су-57 прошли в Сирию повторную апробацию. В ходе нее все запланированные задачи также были выполнены.

Контракты на поставки в войска, серийное производство

22 августа 2018 года на форуме "Армия-2018" Минобороны РФ и ПАО "Сухой" подписали контракт на поставку двух серийных экземпляров Су-57 к 2020 году. В тот же день заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко сообщил журналистам, что первый серийный самолет "придет в Вооруженные силы уже в следующем году". Глава ОАК Юрий Слюсарь заявил на форуме, что Су-57 станет основой для целого семейства самолетов.

6 декабря 2018 года источник ТАСС в авиастроительной отрасли сообщил, что Су-57 получит на вооружение гиперзвуковую ракету с характеристиками, подобными ракете авиакомплекса "Кинжал", соответствующие работы внесены в госпрограмму вооружения на 2018-2027 годы. По данным источника, ракета будет с внутрифюзеляжным размещением и меньшими габаритами.

15 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил на совещании по оборонной тематике, что до 2028 года будет закуплено 76 самолетов Су-57. Он пояснил, что ранее программой вооружений до 2028 года планировалось закупить 16 таких самолетов, но производители смогли на 20% снизить стоимость и летательных аппаратов, и вооружения, в результате чего появилась возможность закупить больше боевых машин этого класса. О подписании соответствующего контракта стало известно 27 июня 2019 года на Международном военно-техническом форуме "Армия-2019".

29 июля 2019 года в аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили, что компания "Сухой" начала серийное производство Су-57. 12 августа 2019 года командующий ВВС - заместитель главнокомандующего ВКС Сергей Дронов сообщил газете "Красная звезда", что государственные испытания истребителя завершатся в 2019 году. 18 декабря начальник Генштаба Валерий Герасимов, выступая перед иностранными военными атташе, рассказал, что Су-57 повторно испытаны в Сирии.

По состоянию на декабрь 2019 года изготовлено не менее трех прототипов для наземных (статических) испытаний и по меньшей мере десять летных экземпляров. Один из них, Т-50-5, был поврежден 10 июня 2014 года в результате пожара в подмосковном Жуковском (возгорание оперативно потушили, впоследствии самолет был восстановлен).

Сотрудничество с Индией

На основе ПАК ФА "Сухим" совместно с индийской компанией Hindustan Aeronautics Ltd. ("Хиндустан Аэронотикс лимитед") с 2010 года велась разработка совместного российско-индийского проекта истребителя пятого поколения FGFA (Fifth Generation Fighter Aircraft, "истребитель пятого поколения"). В апреле 2018 года издание Jane's Defence Weekly сообщало о выходе Индии из проекта FGFA, при этом утверждалось, что индийская сторона может пересмотреть это решение или приобрести экспортные Су-57 после поступления самолета на вооружение ВКС РФ. Официальных комментариев российской стороны о состоянии проекта FGFA не публиковалось.

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