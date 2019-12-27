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Крушение самолета Bek Air в Казахстане

Хронология крупных авиакатастроф 2019 года

27 декабря в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетавший из Алма-Аты в Нур-Султан
На месте крушения пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air, 27 декабря 2019 года Пресс служба КЧС МВД РК/ТАСС
Описание
На месте крушения пассажирского самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air, 27 декабря 2019 года
© Пресс служба КЧС МВД РК/ТАСС

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 декабря 2019 года в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетавший из Алма-Аты в Нур-Султан. Воздушное судно при взлете потеряло высоту, пробило бетонное ограждение и столкнулось с двухэтажным строением. На борту находились 100 человек - 95 пассажиров и пять членов экипажа. По предварительным данным, погибли 12 человек.

ТАСС - об авиационных катастрофах 2019 года, в которых погибли десять и более человек. С начала года зафиксировано 13 таких ЧП (с учетом катастрофы 27 декабря).

14 января грузовой самолет Boeing 707, следовавший из Бишкека (Киргизия) в аэропорт Пайям (г. Кередж в 40 км от Тегерана, Иран), потерпел крушение при посадке. На борту было 16 человек, один из них выжил.

9 марта пассажирский самолет Douglas DC-3 (регистрационный номер HK-2494) колумбийской авиакомпании Laser, следовавший внутренним рейсом из г. Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в г. Вильявисенсьо, потерпел крушение близ населенного пункта Сан-Мартин в центральном колумбийском департаменте Мета. Пилот сообщил диспетчерам о неполадках с двигателем и попытался осуществить аварийную посадку, которая закончилась неудачно. На борту находились 14 человек - 11 пассажиров и три члена экипажа, все они погибли.

10 марта пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 (регистрационный номер ET-AVJ) эфиопской авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс ET 302 из Аддис-Абебы в Найроби (Кения), потерпел крушение спустя шесть минут после вылета. Жертвами авиакатастрофы стали 157 человек: 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Погибли граждане 35 государств, в т. ч. трое россиян - Сергей Вяликов, Екатерина и Александр Поляковы. По предварительным данным, к катастрофе привело включение вспомогательной системы MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System, "система улучшения характеристик маневренности"), которая пыталась выровнять нос лайнера. С 13 марта 2019 года эксплуатация самолетов Boeing 737 Max приостановлена во всем мире.

27 марта 2019 года в Жалагашском районе Кызылординской обл. Казахстана потерпел крушение вертолет Ми-8 Минобороны Казахстана. На борту находились 13 человек, все они погибли. Машина сгорела. В мае 2019 года комиссия по расследованию причин крушения назвала причиной происшествия воздействие на воздушное судно "метеорологических факторов".

5 мая в московском аэропорту Шереметьево аварийно приземлился и загорелся пассажирский самолет Superjet 100 (регистрационный номер RA-89098) авиакомпании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск. На борту авиалайнера находились 78 человек - пять членов экипажа и 73 пассажира. В результате ЧП погиб 41 человек (40 пассажиров и один член экипажа). 2 октября 2019 года СК РФ сообщил о предъявлении обвинения командиру воздушного судна Денису Евдокимову по уголовному делу о катастрофе в Шереметьево. Адвокат пилота рассказала ТАСС, что ее подзащитному вменяется "нарушение при посадке, а именно неправильное управление ручкой управления".

5 мая в Мексике потерпел крушение пассажирский самолет Bombardier Challenger 601. Самолет, на борту которого находились 13 человек (три члена экипажа и десять пассажиров, которые возвращались в г. Монтерей из Лас-Вегаса, США), разбился в труднодоступном горном районе в муниципалитете Окампо в штате Коауила на севере страны. По предварительным данным, самолет попал в грозу, после чего пилот попытался совершить экстренную посадку.

3 июня военно-транспортный самолет Ан-32 (бортовой номер K-2752) ВВС Индии, следовавший из г. Джорхата, потерпел крушение 16 км к северу от населенного пункта Липо (штат Аруначал-Прадеш). Место катастрофы удалось обнаружить 11 июня, обломки самолета находились на склоне горы на высоте около 3,5 тыс м. Жертвами крушения стали 13 человек - пять членов экипажа и восемь пассажиров.

30 июня в муниципальном аэропорту Эддисон (г. Даллас, штат Техас, США) при взлете потерпел крушение легкий пассажирский самолет Beechcraft B300 King Air (регистрационный номер N534FF) компании EE Operations. Воздушное судно, следовавшее в Сент-Питерсберг (штат Флорида) при разбеге по взлетно-посадочной полосе врезалось в ангар и сгорело. На борту находились десять человек, все они погибли.

30 июля легкий самолет Beechcraft B300 King Air (регистрационный номер FL-766) вооруженных сил Пакистана упал во время тренировочного полета над г. Равалпинди на севере страны. В результате катастрофы возник пожар, который охватил несколько зданий. Жертвами стали не менее 17 человек - все пятеро находившихся на борту членов экипажа и по меньшей мере 12 человек на земле.

24 ноября в гор. Гоме на востоке Демократической Республики Конго потерпел крушение самолет типа Dornier частной авиакомпании Busy Bee. Воздушное судно рухнуло в жилом районе во время взлета. По предварительным данным, на борту находились 19 человек - 17 пассажиров и два члена экипажа, все они погибли. Кроме того, погибли 10 жителей района, где упал самолет.

25 ноября в Мали при проведении операции против экстремистов в регионе Менака столкнулись в воздухе и разрушились два вертолета вооруженных сил Франции. В результате погибли 13 французских военнослужащих - два члена экипажа ударного вертолета Eurocopter Tiger, пять членов экипажа и шесть пассажиров транспортного вертолета Eurocopter Cougar.

9 декабря военно-транспортный самолет Lockheed C-130 Hercules чилийских ВВС потерпел крушение на пути из Пунта-Аренас (Чили) на антарктическую базу имени президента Эдуардо Фрея Монталвы. 13 декабря обломки воздушного судна были обнаружены в проливе Дрейка. На борту самолета находились 38 человек - 17 членов экипажа и 21 пассажир, все они погибли.

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Крушение самолета Bek Air в Казахстане
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Крушение самолета Bek Air в Казахстане
Хронология крупных авиакатастроф в Казахстане
27 декабря в Казахстане потерпел крушение пассажирский самолет Fokker 100 казахстанской авиакомпании Bek Air, вылетавший из Алма-Аты в Нур-Султан
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